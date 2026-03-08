Adiós a las memorias USB en 2026: por qué dejarán de ser útiles y con qué dispositivos reemplazarlas

Las memorias USB fueron muy utilizadas en la década pasada para actividades académicas y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de la memoria USB como herramienta cotidiana para transferir y respaldar información es una tendencia irreversible que se consolidará en 2026, cuando su presencia quede restringida a usos técnicos muy puntuales.

El surgimiento de soluciones en la nube, la rápida expansión de los SSD externos y la adopción masiva de conectores USB‑C han relegado a los tradicionales pendrives a un rol cada vez más marginal dentro del ecosistema digital.

Por qué ya no son útiles las memorias USB

La incompatibilidad física provoca que la mayoría de computadoras y tabletas actuales ya no incluyan el tradicional conector USB‑A, presente en la mayoría de los modelos antiguos de memoria USB.

La incompatibilidad de las memorias USB con los puertos modernos y la inferioridad de los modelos híbridos limitan su uso cotidiano.

Aunque existen pendrives híbridos con ambas conexiones, suelen ofrecer rendimiento inferior por cuestiones de fabricación y costo, alterando la experiencia directa que fue el sello de este dispositivo durante dos décadas.

Otra limitación técnica se observa en las velocidades de transferencia: incluso los modelos promocionados bajo los estándares USB 3.0 o 3.2 rara vez alcanzan los valores máximos teóricos en condiciones reales.

Además, el uso de adaptadores, cada vez más necesario para lograr compatibilidad con dispositivos recientes, ha reducido la ergonomía y practicidad de las memorias USB.

Qué dispositivos pueden reemplazar a las funciones de las memorias USB

Los discos duros externos ofrecen capacidad de varios terabytes a precios accesibles, manteniéndose como alternativa económica para respaldos.

En el segmento profesional, los SSD externos conectados por USB‑C o Thunderbolt superan por amplio margen a la memoria USB tanto en velocidad, como en capacidad. Un SSD puede partir de 500 GB y llegar a varios terabytes, mientras que la mayoría de los pendrives ofrecían 64 o 128 GB como máximo.

La diferencia se acentúa en tareas que requieren mover archivos de gran tamaño, como la edición de video en 4K, la administración de bibliotecas fotográficas y las copias de seguridad completas.

Para quienes privilegian capacidad sobre velocidad, los discos duros externos (HDD) siguen en vigencia. Ofrecen varios terabytes por precios accesibles, características que los hacen adecuados para almacenamientos prolongados y copias de seguridad periódicas.

Las tarjetas SD y microSD se consolidan como opción portátil para cámaras y celulares, pese a su fragilidad estructural.

También, el segmento de las tarjetas SD y microSD mantiene protagonismo. Sus dimensiones mínimas permiten emplearlas en cámaras, celulares y consolas, con velocidades competitivas en las gamas media y alta, y una relación calidad-precio ajustada. Aunque su fragilidad es un inconveniente, son aún preferidas para fotografía y video.

Por qué el almacenamiento en la nube se ha consolidado en lugar de las USB

La opción más revolucionaria la representa el almacenamiento en la nube. Servicios como Google Drive e iCloud han aportado beneficios inéditos: acceso universal y remoto a los archivos, posibilidad de compartirlos de manera instantánea y sincronización automática entre distintos dispositivos.

Estas alternativas, que suelen requerir suscripciones pagas para grandes volúmenes de espacio, han conquistado a usuarios que priorizan flexibilidad y colaboración, aunque dependen de contar con una conexión estable a internet.

Para qué usos queda relegado y cuál es el legado de la memoria USB

La memoria USB queda restringida a funciones residuales como la creación de unidades de arranque o la actualización de firmware.

En este nuevo escenario, la función residual del pendrive queda circunscrita a tareas como crear unidades de arranque, instalar sistemas operativos, actualizar firmware o transferir archivos en contextos sin acceso a internet. Incluso en estos casos, alternativas más modernas ofrecen mejor desempeño y mayor versatilidad.

Asimismo, la elección promedio para el usuario actual oscila entre los SSD externos para mayor volumen y velocidad, los HDD para soluciones económicas, las tarjetas SD para máxima portabilidad y el almacenamiento en la nube para quienes requieren colaboración y acceso remoto desde cualquier lugar.

Se podría decir entonces que la memoria USB concluye de esta forma su era de estándar universal de intercambio de datos, limitada ahora a tareas muy concretas y reemplazada por sistemas con mejor seguridad, capacidad y eficiencia para afrontar las demandas del presente.