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Microsoft lanza una versión de Windows 11 con IA hoy mismo

La nueva versión 25H2 se convierte en una actualización inevitable para millones de usuarios a partir de esta semana

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La actualización 25H2 también busca rectificar los problemas que arrastró la versión previa, 24H2. (Europa Press)
La actualización 25H2 también busca rectificar los problemas que arrastró la versión previa, 24H2. (Europa Press)

Microsoft lanza una versión de Windows 11 con IA hoy mismo. La compañía ha iniciado el despliegue obligatorio de la actualización 25H2 para equipos con ediciones Home y Pro, una transición que busca garantizar mayor seguridad y estabilidad, pero que llega acompañada de cierto escepticismo entre los usuarios.

Actualización obligatoria: Windows 11 25H2 llega a los equipos Home y Pro

La nueva versión 25H2 de Windows 11 se convierte en una actualización inevitable para millones de usuarios a partir de esta semana. Microsoft ha dejado de lado la opción de rechazar permanentemente la instalación, permitiendo únicamente pausas temporales desde la aplicación de Configuración.

Una vez finalizado ese periodo, el sistema procederá automáticamente con la actualización, independientemente de la preferencia del usuario.

Microsoft ha dejado de lado la opción de rechazar permanentemente la instalación. REUTERS/Fabian Bimmer
Microsoft ha dejado de lado la opción de rechazar permanentemente la instalación. REUTERS/Fabian Bimmer

Según explica la propia empresa, la razón principal detrás de esta decisión es la inminente fecha de fin de soporte para la versión anterior, 24H2, que dejará de recibir parches y mejoras a partir de octubre de 2026. Con ello, Microsoft pretende que todos los equipos cuenten con las últimas funciones y, sobre todo, con los parches de seguridad más recientes y efectivos.

El despliegue se está realizando de manera progresiva y aleatoria, ya que la inteligencia artificial del sistema evalúa automáticamente qué dispositivos están listos para recibir la nueva versión.

No existen requisitos específicos publicados; todo el proceso queda en manos de la IA, lo que añade incertidumbre sobre el momento exacto en que cada equipo será actualizado.

25H2 es oficialmente una versión de Windows 11. MICROSOFT
25H2 es oficialmente una versión de Windows 11. MICROSOFT

Razones y consecuencias de la transición forzosa

La actualización 25H2 no solo incorpora mejoras técnicas y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, sino que busca rectificar los problemas que arrastró la versión previa, 24H2, considerada una de las más problemáticas de la historia reciente de Windows.

Sin embargo, la obligatoriedad de la transición ha generado malestar y rechazo entre los usuarios, especialmente entre quienes desconfían de la calidad y estabilidad de las actualizaciones automáticas.

Microsoft justifica esta medida como una forma de proteger a los usuarios y de asegurar la continuidad de los parches de seguridad. No obstante, la imposibilidad de gestionar los plazos de actualización según las necesidades individuales y la experiencia previa con fallos en otras versiones han incrementado la resistencia entre los usuarios.

Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11 y Windows 10.
La actualización 25H2 incorpora mejoras técnicas y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

La compañía recuerda que, tras el 13 de octubre de 2026, los equipos que aún ejecuten la versión 24H2 quedarán sin soporte, perdiendo acceso a actualizaciones de seguridad, lo que supone un riesgo considerable.

Para quienes deseen saber si ya cuentan con la versión 25H2 o verificar cuál tienen instalada, el procedimiento es sencillo: basta con abrir el cuadro de ejecución mediante la combinación de teclas Win + R y escribir el comando “winver”. Así, el sistema mostrará la información detallada sobre la versión de Windows 11 en uso.

Alternativas para mantener el soporte técnico en sistemas operativos Windows

Con el fin del soporte oficial para Windows 10, los usuarios disponen de varias opciones para seguir recibiendo asistencia y actualizaciones en el entorno Windows. Una de las alternativas más directas es actualizar el equipo a Windows 11, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos necesarios.

Windows 11 - parche de seguridad - PC - tecnología - 27 de enero
Windows 11 es la versión más reciente del sistema operativo de Microsoft, lanzada en octubre de 2021. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo es compatible, probablemente haya recibido ya la invitación para instalar la nueva versión de forma gratuita, lo que puede verificarse a través de la configuración de Windows Update en busca de nuevas actualizaciones.

Otra opción para quienes buscan renovar su experiencia es adquirir un equipo nuevo que ya cuente con Windows 11 instalado de fábrica, ideal para casos en los que el hardware actual no permite la actualización. Existen herramientas especializadas para ayudar a elegir el dispositivo que mejor se adapte a las necesidades del usuario.

Además, Microsoft ofrece el programa de Novedades de seguridad extendida (ESU), pensado para quienes requieren más tiempo antes de migrar a un nuevo equipo o a un Copilot+ PC.

Este programa brinda la posibilidad de extender, durante un año adicional después del 14 de octubre de 2025, la recepción de actualizaciones críticas de seguridad en dispositivos con Windows 10, permitiendo así mitigar riesgos mientras se planifica la transición.

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