Windows 10 se queda sin soporte: esto es lo que debes hacer hoy

El fin del soporte técnico para Windows 10 obliga a millones de usuarios a considerar nuevas alternativas de seguridad y actualización.

El fin del soporte técnico para Windows 10 marca un punto de inflexión para millones de usuarios y empresas que dependen de este sistema operativo. Tras el 14 de octubre de 2025, Microsoft dejó de ofrecer asistencia técnica, actualizaciones de características y de seguridad para todos los dispositivos que ejecutan Windows 10. Esta decisión implica que los equipos con este sistema queden expuestos a vulnerabilidades y errores que ya no recibirán corrección oficial, lo que incrementa los riesgos en términos de ciberseguridad y eficiencia operativa.

La finalización del soporte significa la ausencia de nuevas funciones y elimina la posibilidad de resolver problemas técnicos mediante los canales tradicionales de Microsoft. De esta forma, se vuelve esencial que los usuarios consideren alternativas para mantener sus sistemas protegidos y actualizados. La recomendación principal es actualizar los dispositivos a Windows 11, que ofrece una experiencia informática más moderna y segura.

Para quienes no pueden migrar por limitaciones técnicas, existen otras alternativas como inscribirse en el programa de Novedades de seguridad extendida (ESU) o reemplazar el equipo por uno compatible con Windows 11.

Los usuarios de Windows 10 pueden optar por actualizar a Windows 11, adquirir un equipo nuevo o inscribirse en el programa ESU para mantener soporte técnico.

Opciones para seguir recibiendo soporte técnico en sistemas operativos Windows

Tras la finalización del soporte para Windows 10, los usuarios cuentan con distintas alternativas para seguir recibiendo soporte técnico en sistemas operativos Windows. La primera, consiste en instalar Windows 11 en el equipo actual, siempre que cumpla con los requisitos mínimos del sistema. Si el equipo es apto, es posible que ya haya recibido una notificación para actualizar gratuitamente a Windows 11. Los usuarios pueden comprobar la elegibilidad accediendo a la configuración de Windows Update y buscando nuevas actualizaciones.

Otra posibilidad consiste en adquirir un nuevo equipo con Windows 11 preinstalado, opción dirigida a quienes prefieren cambiar de dispositivo o cuyos equipos no cumplen con los requisitos para la actualización. Existen herramientas que ayudan a seleccionar el equipo más adecuado según las necesidades de cada usuario.

Una alternativa adicional es el programa de Novedades de seguridad extendida (ESU), pensado para quienes necesitan más tiempo antes de migrar a un nuevo dispositivo o a un Copilot+ PC. Este programa permite extender la protección de seguridad a los dispositivos con Windows 10 durante un año adicional tras el 14 de octubre de 2025, proporcionando actualizaciones críticas de seguridad para mitigar riesgos mientras se realiza la transición.

El programa de Novedades de seguridad extendida (ESU) permite recibir actualizaciones críticas de seguridad para Windows 10 durante un año adicional al fin del soporte oficial.

Entonces, quienes deseen mantener el soporte técnico tras el fin del ciclo de vida de Windows 10 pueden optar por actualizar a Windows 11, adquirir un nuevo equipo compatible o inscribirse en el programa ESU para extender la protección, según las características y necesidades de cada caso.

Windows 11: beneficios y características destacadas

Migrar a Windows 11 ofrece una serie de beneficios y características diseñadas para optimizar la experiencia del usuario y reforzar la seguridad. Entre las funciones destacadas se encuentra la herramienta de copias de seguridad de Windows, que permite guardar archivos, configuraciones y aplicaciones, facilitando su restauración en un nuevo dispositivo con Windows 11. Este recurso resulta esencial para quienes desean conservar su información y personalización al actualizar el sistema operativo.

El Control inteligente de aplicaciones añade una capa adicional de protección, ya que permite únicamente la instalación de aplicaciones con buena reputación, reduciendo el riesgo de software malicioso. Esta función refuerza la seguridad del equipo y evita la ejecución de programas potencialmente peligrosos.

Otra característica relevante es la asistencia de acople, que organiza las ventanas abiertas en cuadrículas alineadas para maximizar el uso del espacio en pantalla. Además, Windows 11 recuerda el diseño elegido, ayudando a mantener la continuidad del flujo de trabajo al regresar a las tareas tras una interrupción.

La finalización del soporte para Windows 10 impacta tanto a usuarios particulares como a empresas, requiriendo estrategias para proteger la eficiencia operativa y la seguridad informática.

Windows 11 también facilita la integración entre el PC y el teléfono móvil a través de la función Enlace Móvil. Así, los usuarios pueden acceder a contenido y conversaciones, hacer y recibir llamadas, responder mensajes de texto y gestionar notificaciones desde un único lugar. Esta función está disponible para dispositivos con Android y iPhone, permitiendo una gestión centralizada y eficiente de la actividad digital cotidiana.

Métodos para identificar si un equipo utiliza Windows 10

Identificar si un equipo utiliza Windows 10 es un proceso sencillo que puede realizarse a través de las opciones de configuración del sistema. Una de las formas más directas consiste en hacer clic con el botón derecho en el menú de Inicio, seleccionar Configuración de Windows, ingresar en la sección Sistema y elegir la opción Acerca de. En esa pantalla, el usuario encontrará el nombre del dispositivo y el modelo, así como la información detallada sobre la edición y la versión de Windows instalada.

En el apartado “Especificaciones de Windows”, se puede verificar con precisión qué edición y versión del sistema operativo está en uso. Este método resulta útil tanto para usuarios particulares como para quienes gestionan varios dispositivos en entornos profesionales, facilitando la toma de decisiones respecto a actualizaciones o cambios de equipo.