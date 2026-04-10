Cómo seguir gratis el regreso de Artemis II en vivo con mapas interactivos

Artemis II amerizará entre la tarde y noche del viernes 10 de abril. TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

La misión Artemis II de la NASA realizará su amerizaje durante la tarde y noche del viernes 10 de abril. Para seguir el trayecto de la nave en tiempo real, existen mapas 3D e interactivos que ofrecen distintas perspectivas del viaje desde el espacio hasta la Tierra.

Una de estas opciones es AROW (Artemis Real-time Orbit Website), una página web de la Nasa que permite visualizar la telemetría en tiempo real de la misión Artemis II y seguir cada etapa del recorrido como si estuvieras desde la nave Orion.

Además, en la página web www.artemislivetracker.com está disponible otro mapa interactivo que facilita el seguimiento detallado de la trayectoria de la misión.

AROW es la web de la NASA donde puedes ver la telemetría y el recorrido de Artemis II en tiempo real desde la perspectiva de la nave Orion. (Nasa)

En qué mapas seguir el amerizaje de Artemis

Puedes seguir el amerizaje de Artemis II a través de dos mapas interactivos:

AROW (Artemis Real-time Orbit Website): Este mapa 3D permite visualizar la trayectoria de la misión en tiempo real, con diferentes perspectivas del viaje de la nave Orion desde el espacio hasta la Tierra. Ofrece información detallada como velocidad, distancia y tiempo de misión, y permite cambiar la vista entre la Tierra, la Luna y la nave.

Artemis Live Tracker (artemislivetracker.com): Este sitio web muestra un mapa interactivo con telemetría en vivo, trayectoria detallada y datos clave como velocidad, distancia a la Tierra y a la Luna, así como una línea de tiempo de los eventos de la misión.

Ambas opciones permiten seguir el recorrido y el amerizaje de la misión minuto a minuto, con datos visuales y actualizaciones constantes.

En artemislivetracker.com hay un mapa interactivo para seguir la trayectoria de la misión. (artemislivetracker.com)

Dónde ver la transmisión del amerizaje de Artemis II

Los usuarios pueden ver el amerizaje de Artemis II de forma gratuita a través de internet, especialmente en YouTube, donde el canal oficial de la NASA transmite el evento en vivo. Solo es necesario ingresar a YouTube y buscar “NASA” o “Artemis II splashdown” para acceder a la cobertura.

En cuanto a plataformas streaming como Netflix, Peacock, Prime Video o HBO Max, la transmisión en vivo del amerizaje está disponible.

Qué está buscando la gente sobre Artemis en Google

Esto es lo que la gente está buscando en Google sobre el programa Artemis en este momento:

El regreso de Artemis II.

La principal búsqueda es el amerizaje (splashdown) de la cápsula Orión. Tras 10 días de viaje alrededor de la Luna, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están por reingresar a la atmósfera terrestre.

Muchas personas buscan en Google información sobre el amerizaje de Artemis II. (Google Trends)

Hay gran interés en el rendimiento del escudo térmico, ya que en Artemis I se detectaron daños menores y hoy se prueba bajo condiciones reales con tripulación. También son tendencia las consultas sobre cómo ver el regreso en vivo y la hora exacta del impacto en el Océano Pacífico, cerca de San Diego.

Aparición de un frasco de Nutella en la nave.

Un video viral parte de la transmisión oficial mostrando un bote de Nutella flotando en la cabina de Orión, con la Luna de fondo, disparó las búsquedas sobre “Nutella en el espacio”.

Emoción y gestos humanos de la tripulación.

Destacan búsquedas sobre el cráter Carroll, nombrado provisionalmente por el comandante Wiseman en homenaje a su esposa fallecida, y sobre las imágenes de “Earthrise” (amanecer terrestre) captadas por la tripulación.

Los usuarios pueden ver gratis la llegada de Artemis II a la Tierra por YouTube. NASA/Handout via REUTERS

Gato de Sailor Moon.

Durante la transmisión oficial de la NASA del lanzamiento de Artemis II el 1 de abril de 2026, apareció un peluche de Artemis, el gato blanco del animeSailor Moon.

Aunque el nombre de la misión lunar se inspira en la diosa griega, esta coincidencia generó un homenaje viral que conectó a la agencia espacial estadounidense con la cultura otaku.

El nuevo Administrador de la NASA.

Aumenta el interés por Jared Isaacman, quien tras su experiencia en vuelos privados ahora lidera la agencia bajo la segunda administración de Trump.