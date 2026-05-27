Director de Spotify defiende su decisión de apostar por la música con IA en la plataforma

Alex Norström, CEO de Spotify, sostiene que la IA es una alternativa frente a la piratería musical. (Reuters)

Alex Norström, CEO de Spotify, defendió públicamente la decisión de la compañía de incorporar música creada con inteligencia artificial (IA) en la plataforma. Argumentó que ofrece una alternativa más segura frente a la piratería y la proliferación de contenido no regulado, en un contexto de debate por el impacto de la IA en la industria musical y los derechos de autor.

La semana pasada, Spotify presentó una funcionalidad exclusiva para usuarios premium que permitirá crear remixes y covers con IA, siempre que se utilicen canciones de artistas que hayan dado su consentimiento. La novedad se enmarcó en un acuerdo con Universal Music Group y empujó una suba del 16% en las acciones de la compañía.

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Norström explicó a Financial Times que la intención fue ofrecer un entorno “controlado”, donde los músicos puedan decidir sobre el uso de su obra y obtener ingresos, en lugar de quedar expuestos a la piratería. “Hay muchos intentos clandestinos en este ámbito”, afirmó, al aludir al crecimiento de plataformas no reguladas de creación musical con IA.

Spotify lanzará una función que permite crear remixes y covers con inteligencia artificial para usuarios premium. (Europa Press)

El debate sobre el alcance y los riesgos de la IA en la música

Aunque la propuesta de Spotify buscó legitimar el uso de la inteligencia artificial bajo el consentimiento de los creadores, todavía existen dudas sobre su implementación. La compañía no detalló si los remixes generados por los usuarios serán compartibles o permanecerán privados, ni cómo se etiquetará este contenido dentro de la plataforma.

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La nueva función tendrá un costo adicional y, según Norström, “permitirá que una canción se convierta en 10.000”, lo que multiplica el potencial creativo y de explotación comercial de cada pieza. La falta de información sobre mecanismos de control y la visibilidad de estos remixes, sin embargo, generó inquietud entre músicos y especialistas en derechos de autor.

Opiniones encontradas en la industria

Citado por The Guardian, Ed Newton-Rex, compositor y defensor de los derechos de los artistas, señaló que la propuesta de Spotify resulta preferible a la creación de música con IA sin consentimiento, pero advirtió sobre un riesgo creciente de competencia para los músicos humanos. “Si los remixes pueden ser compartidos, existe el peligro de que la plataforma se sature con contenido generado por IA, desplazando a las canciones tradicionales y presionando a más artistas a sumarse a la tendencia”, sostuvo.

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La plataforma aún no ha detallado si los remixes generados serán públicos o privados. (Europa Press)

El debate reflejó una preocupación en aumento en la industria. El año pasado, tres canciones generadas con IA alcanzaron los primeros puestos de las listas, incluida la de Spotify, lo que expuso que parte de la audiencia distingue cada vez menos entre música creada por humanos y por algoritmos. “La música con IA ha mejorado muy rápido y, si a la gente le gusta una canción, deja de importarles si fue hecha por una persona o una máquina”, afirmó Newton-Rex.

Implicaciones legales y éticas

La irrupción de la inteligencia artificial en la música motivó acciones legales y demandas en el sector creativo. En marzo, el gobierno del Reino Unido decidió no permitir que empresas de IA utilicen obras protegidas por derechos de autor sin permiso, tras la protesta de miles de artistas, entre ellos Elton John y Dua Lipa.

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Empresas líderes en inteligencia artificial, como Meta y OpenAI, enfrentaron demandas por el presunto uso indebido de libros, artículos y otros materiales protegidos para entrenar sus modelos. En un caso reciente, dos empleados de Meta fueron demandados por la presunta piratería de un terabyte de libros destinados al entrenamiento del modelo Llama.

La iniciativa de Spotify pone en debate la regulación y el consentimiento en la música creada por inteligencia artificial. (Europa Press)

Una apuesta por la “curaduría” frente al descontrol

Norström defendió que la apuesta de Spotify buscó diferenciarse del contenido de IA no regulado, al ofrecer una opción en la que los artistas conservan control y reciben compensación. “Estamos priorizando la música de IA curada y consentida, frente al caos de la IA no regulada”, afirmó el CEO.

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Críticos como Newton-Rex advirtieron que la competencia central será entre la música creada por humanos y la generada por inteligencia artificial: el tiempo de escucha es limitado y cada reproducción de IA reemplaza potencialmente a una canción tradicional.

El futuro de la música en plataformas digitales estará marcado por la integración y regulación de la IA, en medio de tensiones entre desarrollo tecnológico y la protección de los derechos de los creadores.

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