Por qué Artemis es tendencia: de la misión a la Luna al icónico gato de Sailor Moon

La misión Artemis II de la NASA es tendencia en Google por el interés en la fecha de su regreso. NASA/Handout vía REUTERS

La misión Artemis II de la NASA es tendencia en Google, ya que muchas personas buscan información sobre la fecha de su regreso, prevista entre el 10 y 11 de abril, así como la curiosa relación con el icónico gato de Sailor Moon.

Según datos de Google Trends, estas consultas han experimentado un fuerte aumento en varios países, incluidos Colombia, Argentina y México. El interés se debe tanto a la expectativa por el desarrollo de la misión como a las referencias culturales que han surgido en redes sociales y medios digitales.

Google Trends es una plataforma gratuita de Google que permite consultar y analizar en tiempo real las tendencias de búsqueda más populares a nivel mundial o por país. Con esta herramienta, los usuarios pueden comparar el interés sobre diferentes temas, identificar picos de popularidad y descubrir qué consultas están siendo tendencia en distintos periodos y regiones.

De acuerdo con Google Trends, los usuarios consultan información sobre el regreso de Artemis. (Google)

Qué tiene que ver la misión Artemis con el gato de Sailor Moon

Un peluche de Artemis, el gato blanco del anime Sailor Moon, fue visto durante la emisión oficial de la NASA en el lanzamiento de Artemis II el 1 de abril de 2026. Aunque el nombre de la misión lunar proviene de la diosa griega, la coincidencia provocó un homenaje viral que acercó a la agencia espacial estadounidense con la cultura otaku.

Qué más busca la gente en Google sobre Artemis II

Además de la referencia al gato de Sailor Moon, los usuarios en Google buscan información relevante y actualizada sobre la misión Artemis II. Estas son las tendencias principales:

Seguimiento en tiempo real y despegue: Tras el lanzamiento del 1 de abril de 2026, las consultas más frecuentes incluyen “¿Dónde está Artemis II ahora?”, con interés en el sitio oficial de órbita en tiempo real de la NASA y videos del despegue desde el Centro Espacial Kennedy. También hay búsquedas sobre la trayectoria de retorno y el amerizaje previsto frente a las costas de San Diego.

Además de la referencia a Sailor Moon, los usuarios buscan datos actualizados sobre Artemis II. NASA/Handout via REUTERS

La tripulación: Mucha gente quiere conocer detalles sobre los cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (primera mujer en orbitar la Luna) y Jeremy Hansen (primer canadiense en una misión lunar). Se consulta sobre sus rutinas diarias, alimentación y cómo es la convivencia en la cápsula Orion durante los 10 días de viaje.

Preguntas sobre la misión: Una de las dudas más buscadas es por qué Artemis II no aterriza en la Luna. Los usuarios investigan el carácter de misión de prueba y el objetivo de validar sistemas antes de Artemis III. También hay interés en el récord de distancia que alcanzará la cápsula, superando a la Apollo 13.

Tecnología y seguridad: Se consulta sobre el funcionamiento del escudo térmico de Orion, la calidad de las comunicaciones en el espacio profundo y las medidas de protección ante la radiación al cruzar los cinturones de Van Allen.

Hay gran curiosidad por la tripulación: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

El futuro de Artemis y Marte: Los usuarios buscan cuándo será el alunizaje de Artemis II y cómo este programa servirá de preparación para futuras misiones tripuladas a Marte en la década de 2030.

Cuál fue el fallo de Microsoft Outlook con Artemis

El 2 de abril de 2026, cuando la nave se encontraba a casi 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman informó al centro de control de Houston que tenía problemas para acceder a dos cuentas de Microsoft Outlook, ya que ninguna funcionaba.

La causa fue que abrir dos instancias del programa al mismo tiempo bloqueó el acceso al correo.

El 2 de abril de 2026, a 150.000 km de la Tierra, Reid Wiseman reportó fallos de acceso en dos cuentas de Outlook al centro de Houston. (Microsoft)

Wiseman solicitó al equipo de Houston que intentara conectarse de forma remota para revisar Optimus (el software principal que controla la nave Orion) y ambas cuentas de Outlook. Así se inició un soporte técnico a distancia desde la Tierra, guiando a la tripulación durante más de una hora hasta restablecer el acceso.

Finalmente, el control en Houston confirmó que lograron abrir Outlook, aunque aparecía como “desconectado”, lo esperado por la distancia.