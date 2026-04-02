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Artemis 2: pasos para seguir en vivo y en 3D su viaje a la Luna

La misión de la NASA inició su travesía hacia la órbita lunar con cuatro astronautas a bordo de la nave Orión, un viaje que puede seguirse en tiempo real y en 3D

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Viaje de Artemis 2
Visualización de la trayectoria de la nave Orión, donde van los astronautas, en la página web de seguimiento. (NASA)

La misión Artemis 2 marca el inicio de un nuevo capítulo en la exploración lunar, luego de más de medio siglo sin vuelos tripulados hacia la órbita de la Luna. El miércoles 1 de abril, el potente cohete SLS de la NASA impulsó a la cápsula Orión y su tripulación de cuatro astronautas fuera de la atmósfera terrestre, reavivando el interés global por la presencia humana en el espacio profundo.

A diferencia de misiones pasadas, Artemis 2 destaca por el nivel de acceso público a cada fase de la travesía. Desde el instante del despegue, la NASA habilitó herramientas que permiten seguir el trayecto de la nave en tiempo real, tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Esta iniciativa busca acercar la experiencia del vuelo espacial a cualquier persona con acceso a internet, ofreciendo una visualización tridimensional del recorrido y datos en tiempo real.

La cobertura pública se mantiene activa gracias a sistemas digitales de última generación, que rastrean cada movimiento de la nave y muestran información técnica y visualizaciones exclusivas del entorno lunar. Estas herramientas constituyen un avance significativo respecto a anteriores misiones, donde el público dependía únicamente de transmisiones televisivas y comunicados oficiales.

La nave Orión deja este 2 de abril la órbita terrestre para dirigirse a la Luna. (NASA)
La nave Orión deja este 2 de abril la órbita terrestre para dirigirse a la Luna. (NASA)

Pasos para seguir el viaje de Artemis 2 en 3D

La NASA puso a disposición el sitio web AROW (https://www.nasa.gov/trackartemis), una plataforma que permite rastrear la ubicación exacta de la nave Orión durante su travesía hacia la Luna. Los datos se transmiten en tiempo real desde el Centro de Control de Misión, ubicado en el Centro Espacial Johnson de Houston.

  • Al acceder, se visualizará en tres dimensiones la posición de la cápsula, su distancia a la Tierra y al satélite natural, así como la duración acumulada de la misión.
  • El usuario tiene la opción de ver la trayectoria de Orión al presionar la opción en la parte izquierda de la pantalla.
  • La visualización incorpora datos recogidos por los sensores de la nave y enviados de manera continua, lo que permite observar el avance de la tripulación y anticipar los momentos clave del trayecto hasta el regreso a la Tierra.

Acceso desde web y móvil: tecnología y realidad aumentada

La plataforma AROW se encuentra disponible tanto en su versión web como en la aplicación oficial de la NASA (https://www.nasa.gov/nasa-app).

Según la información oficial de la agencia, la aplicación móvil replica todas las funciones del sitio web y añade una herramienta de seguimiento en realidad aumentada:

  • Primero, la aplicación requiere una sencilla calibración del teléfono
  • Los usuarios pueden apuntar sus dispositivos hacia el cielo y observar, mediante indicadores en pantalla, la ubicación precisa de Orión con respecto a su posición en la Tierra.
  • La NASA anunció que la herramienta mostrará los denominados “vectores de estado”, que describen con exactitud la posición y el movimiento de la nave
Artemis en tiempo real
Visualización del viaje de Orión desde la aplicación. (NASA)

Cronograma: día a día del viaje de Artemis 2

La misión Artemis 2 tiene una duración estimada de 10 días, con actividades específicas para la tripulación en cada etapa. El primer día se centra en el lanzamiento y el ingreso en la órbita terrestre alta, donde los astronautas configuran la cabina, revisan sistemas vitales y practican maniobras de acercamiento utilizando la etapa superior del cohete como objetivo, preparación clave para futuras operaciones de acoplamiento.

El segundo día, la nave realiza la maniobra de inyección trans-lunar (TLI), que la impulsa fuera de la órbita terrestre hacia la Luna y asegura la capacidad de regreso seguro a la Tierra. En los días siguientes, la tripulación lleva a cabo simulacros médicos, ajustes de trayectoria y prepara observaciones lunares, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante emergencias y adaptación al espacio profundo.

El quinto día, Orión entra en la zona de influencia gravitatoria lunar, permitiendo ensayos de presurización de trajes y procedimientos de alimentación de emergencia. El sexto día, la nave alcanza su máxima aproximación a la Luna, a una distancia de entre 6.400 y 10.000 kilómetros de la superficie, y permanece entre 30 y 50 minutos sin comunicación al cruzar el lado oculto del satélite. Existe la posibilidad de que Artemis 2 supere el récord de distancia de Apollo 13.

Vista desde arriba de los astronautas de la NASA Victor Glover (izquierda) y Reid Wiseman (derecha), piloto y comandante, respectivamente, dentro de la nave espacial Orion mientras participan en una demostración de operaciones de proximidad.
Vista desde el interior de la nave Orión. (NASA)

Desde el séptimo día, la tripulación se prepara para el regreso, practica la construcción de refugios contra tormentas solares y realiza maniobras de pilotaje manual. En la fase final, revisan los procedimientos de reentrada y las prendas de compresión para readaptarse a la gravedad terrestre.

El viaje concluye con la separación del módulo de servicio, orientación del escudo térmico y reentrada atmosférica. La nave soporta hasta 2.700°C (4.892°F) y utiliza once paracaídas para aminorar la velocidad antes de amerizar en el Océano Pacífico, donde la tripulación es rescatada por la Marina de Estados Unidos.

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