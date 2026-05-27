Las autoridades de República Dominicana y Ecuador impulsan nuevas oportunidades de inversión y cooperación

La República Dominicana y Ecuador avanzan hacia un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial para fortalecer sus lazos económicos y políticos. (Foto cortesía Cancillería de República Dominicana)

La iniciativa de República Dominicana y Ecuador para fortalecer sus relaciones bilaterales dio un nuevo paso con la confirmación de su interés en concretar un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial.

El anuncio se realizó tras la visita oficial de Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, a Santo Domingo, donde se reunió con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez. Ambos funcionarios destacaron la importancia de profundizar la cooperación en áreas clave como comercio, inversión, movilidad humana, turismo y energía.

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Durante el encuentro, los cancilleres establecieron una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países. El objetivo es avanzar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas, crear nuevas oportunidades para la inversión y la cooperación empresarial.

Esta decisión se inscribe en la hoja de ruta que los presidentes de ambos países, Luis Abinader por República Dominicana y Daniel Noboa por Ecuador, delinearon en sus recientes encuentros bilaterales.

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Gabriela Sommerfeld y Roberto Álvarez establecen una agenda de trabajo conjunta para fomentar el comercio, la inversión y la cooperación empresarial. (Foto cortesía Cancillería de República Dominicana)

El diálogo entre Álvarez y Sommerfeld también abordó la situación en Haití, nación vecina de República Dominicana, sumida en una crisis prolongada.

Ambos diplomáticos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que intensifique sus esfuerzos en busca de una solución integral que respete los derechos humanos.

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Además, ratificaron su respaldo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada en 2025 por las Naciones Unidas, que reemplazó a la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad en el país caribeño.

Uno de los ejes de la agenda bilateral gira en torno a la cooperación energética. Sommerfeld reiteró la invitación para que empresas dominicanas exploren posibilidades de inversión en el campo de gas natural ‘Amistad’, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano. Además, las autoridades resaltaron la importancia del Memorando de Entendimiento entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), instrumento que sirve de base para fortalecer la colaboración en materia de energía.

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Las autoridades de Ecuador y República Dominicana impulsan oportunidades para empresas en el sector energético, destacando el campo de gas natural ‘Amistad’. (Foto cortesía Cancillería de República Dominicana)

El comercio bilateral ha adquirido una dinámica significativa en los últimos años. República Dominicana figura como uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región. Solo en 2025, las exportaciones ecuatorianas hacia el país caribeño sumaron 161 millones de dólares, según cifras oficiales. Esta cifra refleja el impacto de los acuerdos previos y el potencial de crecimiento que puede derivarse de la suscripción de un nuevo marco comercial.

Los avances recientes tienen su antecedente en la reunión que mantuvieron Abinader y Noboa en Punta Cana el 6 de mayo de este mismo año. En esa ocasión, ambos mandatarios acordaron iniciar las negociaciones para un acuerdo comercial parcial. Meses antes, en febrero, se habían encontrado en Dubái donde coincidieron en la necesidad de impulsar una negociación formal que consolidara los lazos económicos entre ambos países.

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La agenda entre Ecuador y República Dominicana contempla, además, la cooperación en movilidad humana y turismo, dos sectores relevantes para ambas naciones. Las delegaciones diplomáticas consideraron prioritario continuar promoviendo la colaboración en estos ámbitos para facilitar el intercambio de experiencias y el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos.

La visita de la canciller Gabriela Sommerfeld y el encuentro con Roberto Álvarez marcaron un paso significativo en la relación bilateral. Los gobiernos de ambos países se comprometieron a mantener la dinámica de trabajo conjunto para alcanzar la firma de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, un objetivo que, según coinciden ambos cancilleres, contribuirá a fortalecer los vínculos económicos, políticos y sociales entre las dos naciones.

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