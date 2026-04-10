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Bre-B en Colombia vs. Pix en Brasil: principales diferencias entre los sistemas de pagos latinos

Pix tiene una única infraestructura centralizada donde todos los bancos operan bajo el Banco Central de Brasil. Bre-B conecta varias infraestructuras ya existentes en Colombia

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Imagen dividida con dos logos. A la izquierda, "Bre-Bo" en azul/verde sobre morado. A la derecha, logo de Pix (rombo turquesa y texto) sobre fondo blanco
Bre-B en Colombia y Pix en Brasil permiten transferencias inmediatas entre bancos y entidades financieras. (Banco de la República de Colombia/ Banco Central de Brasil)

Bre-B en Colombia y Pix en Brasil son sistemas de pagos inmediatos que permiten realizar transferencias instantáneas entre diferentes bancos e instituciones financieras.

Ambos sistemas utilizan identificadores simples (llaves alfanuméricas, como número de teléfono, correo electrónico o cédula) para facilitar y agilizar las transferencias y pagos. Si bien cumplen la misma función básica, existen diferencias clave en su estructura.

Óscar Cadena, director de asuntos públicos de Nu Colombia, la diferencia radica en su diseño, según dijo a La República.

Vista de perfil de una mujer sonriente usando un smartphone para realizar una transferencia de dinero en una aplicación bancaria, sentada en una cafetería.
Ambos sistemas usan identificadores simples, como teléfono o correo, para hacer más ágiles las transferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pix fue creado por el Banco Central de Brasil como un sistema público con un único riel por el que deben operar todos los bancos e instituciones.

Por su parte, Bre-B fue desarrollado por el Banco de la República de Colombia bajo el principio de “construir sobre lo ya existente”, lo que implicó integrar y conectar los rieles previos para lograr interoperabilidad, pero sin un único ente rector que lo centralice.

Ten en cuenta que los rieles de pago son las infraestructuras tecnológicas que hacen posible procesar y canalizar transferencias entre bancos; imagina que funcionan como autopistas digitales por donde circula el dinero.

En Pix, hay una única autopista centralizada, gestionada por el Banco Central de Brasil, y todas las instituciones deben utilizar ese mismo camino.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de pagos digitales, mostrando una transferencia de $150.00 a María Rodríguez.
Pix permite pagos gratuitos, universales y sin límite de monto; Bre-B tiene topes máximos en las transferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, Bre-B en Colombia decidió conectar y aprovechar las distintas autopistas ya existentes, permitiendo la interoperabilidad entre bancos, pero sin centralizar todo el tránsito en una sola vía.

Qué otras diferencia existen entre Bre-B y Pix

Además de los rieles de pago, existen otras diferencia entre Bre-B y Pix como:

  • Madurez del sistema.

Pix es un sistema más consolidado, con cinco años en operación y más de 170 millones de usuarios en Brasil. Por su parte, Bre-B lleva menos de un año en Colombia y está en proceso de consolidación, aunque ya supera los 34 millones de usuarios.

A pesar de su corta trayectoria, figuras como Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, consideran que la adopción de Bre-B en Colombia ha sido más rápida que la que tuvo Pix en sus primeros meses en Brasil. Sin embargo, Torres advierte en una publicación en LinkedIn que, al comparar el volumen de transacciones como porcentaje del PIB, Colombia está muy por debajo de Brasil y el crecimiento se ha estancado.

Gráfico digital con cuatro ilustraciones de personas usando móviles y una barra de progreso, presentando estadísticas clave sobre clientes, llaves, transacciones y valor promedio
Pix es más maduro, con cinco años y más de 170 millones de usuarios; Bre-B tiene menos de un año y ya supera los 34 millones. (Banco de la República de Colombia)

Según Torres, esto se debe a que las principales entidades financieras del país han fijado un tope diario para las transferencias por Bre-B entre $2 y $5 millones, muy inferior al límite máximo de $12 millones por transacción que permite la regulación.

  • Funciones y limitaciones.

Pix ofrece pagos universales, gratuitos y totalmente interoperables, sin topes en las transferencias. Bre-B tiene límites en el monto de las transferencias.

En la misma publicación de LinkedIn, Torres sostiene que se necesita que “se establezcan montos mínimos más altos, para no ponerle un techo tan bajo a este sistema que es tan transformador para el país”.

  • Régimen y gobernanza.

En Brasil, el Banco Central puede dictar reglas y sanciones claras para los participantes. En Colombia, el Banco de la República no tiene la misma autoridad regulatoria, lo que limita la capacidad de mejora y sanción en el sistema.

Una mujer, de perfil, sentada en un escritorio de oficina con documentos y una laptop, sonríe mientras mira su teléfono móvil.
Tanto Pix como Bre-B facilitan a los usuarios transferencias y pagos en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Inclusión y experiencia.

Ambos sistemas priorizan la inclusión financiera y la experiencia de usuario, y utilizan identificadores simples o “llaves” para facilitar los pagos. Sin embargo, Pix sirvió de modelo y Colombia adaptó varios aprendizajes, aunque con restricciones propias del entorno regulatorio local.

En qué otros países latinoamericanos hay sistemas de pago similares

Además de Pix en Brasil y Bre-B en Colombia, otros países latinoamericanos cuentan con sistemas de pago inmediatos e interoperables:

  • México.

CoDi (Cobro Digital), desarrollado por el Banco de México, permite realizar pagos y transferencias electrónicas inmediatas mediante códigos QR y mensajes de texto.

Logo de CoDi sobre fondo blanco. Consiste en un cuadrado negro redondeado con las letras "CoDi" en blanco y un gráfico gris que une la "o" y la "i"
CoDi, del Banco de México, permite pagos y transferencias instantáneas usando códigos QR o mensajes de texto. (BBVA México)
  • Costa Rica.

Sinpe Móvil, gestionado por el Banco Central de Costa Rica, permite transferencias electrónicas en tiempo real entre bancos a través de números de teléfono.

  • Argentina.

Transferencias 3.0, un sistema que integra pagos inmediatos las 24 horas mediante distintos canales y promueve la interoperabilidad entre bancos y billeteras digitales.

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