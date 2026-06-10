Epic Games regala dos juegos gratis del 4 al 11 de junio: cómo conseguirlos

Epic Games Store regala Rogue Waters y Songs of Conquest del 4 al 11 de junio

Epic Games Store ofrece a sus usuarios la posibilidad de sumar dos juegos gratuitos a sus bibliotecas digitales entre el 4 y el 11 de junio. La iniciativa permite que quienes utilicen la plataforma en PC accedan sin costo a títulos seleccionados, que quedan asociados a la cuenta de forma permanente una vez reclamados durante el periodo promocional.

La promoción de esta semana destaca por la variedad en las propuestas: Rogue Waters, que invita a explorar mares llenos de desafíos en una aventura de piratas con mecánicas roguelite, y Songs of Conquest, un juego de estrategia por turnos que recuerda a los clásicos de gestión y expansión territorial.

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Qué juegos se pueden reclamar gratis

Dos juegos gratis en Epic hasta el 11 de junio, piratas roguelite y táctica por turnos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Songs of Conquest está inspirado en los títulos de estrategia de los años 90. Combina exploración de mapas, administración de recursos, construcción de ciudades y combates por turnos. Su estética pixel art y la variedad de facciones con habilidades propias aportan profundidad y posibilidades de juego diferenciadas.

La principal fortaleza de este título radica en la profundidad estratégica. Los jugadores deben gestionar recursos, ampliar dominios y reclutar ejércitos, planificando movimientos para superar a los rivales. Cada decisión impacta el desarrollo de la partida, especialmente en escenarios avanzados, lo que garantiza partidas dinámicas y desafiantes.

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Rogue Waters lleva la acción a un universo de piratas. El jugador comanda una tripulación encargada de atravesar mares peligrosos, reclutar nuevos miembros y enfrentarse a combates tanto navales como terrestres. Su estructura roguelite hace que los desafíos, las rutas y las recompensas varíen en cada partida, ofreciendo un alto grado de rejugabilidad.

Uno de los atractivos principales es la personalización. Se pueden mejorar el barco y sus integrantes, cada uno con habilidades específicas que influyen en el resultado de los enfrentamientos. Elegir bien la estrategia y la composición de la tripulación resulta determinante para avanzar en la aventura.

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Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Rogue Waters ofrece rutas y recompensas variables con tripulación mejorable, mientras Songs of Conquest combina mapas, recursos y construcción de ciudades, y ambos pueden obtenerse sin costo durante la ventana promocional de la tienda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la promoción es un proceso sencillo, accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa en plataformas digitales. El procedimiento es el siguiente:

Crear una cuenta o iniciar sesión: Accede a store.epicgames.com y regístrate con tu correo electrónico, o utiliza una cuenta existente.

Explorar la tienda: Dirígete a la sección “Tienda” y localiza los juegos destacados como gratuitos.

Seleccionar y reclamar: Entra en la ficha de cada juego, verifica que el precio sea “0” y selecciona la opción de obtener. No se requiere ingresar datos de pago.

Añadir a la biblioteca: Una vez reclamado, el título queda almacenado en la cuenta de forma permanente, aunque se desinstale posteriormente.

Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión, accede a tu biblioteca y selecciona el juego que desees instalar.

Es recomendable revisar los requisitos técnicos antes de la instalación para asegurar la compatibilidad con el equipo y evitar problemas de rendimiento.

Ventajas del modelo y la estrategia digital de Epic Games Store

La oferta semanal de títulos gratuitos permite descubrir novedades, disfrutar de propuestas originales y apoyar a desarrolladores independientes. El modelo digital proporciona ventajas como descargas inmediatas, actualizaciones automáticas y acceso global, aunque implica que la propiedad depende de la cuenta y las políticas de la plataforma.

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No existe la posibilidad de revender los juegos ni de acceder a ellos si la cuenta es suspendida, pero la oportunidad de probar títulos reconocidos y experimentar géneros variados sin coste es un atractivo indiscutible para los usuarios de PC.

Para quienes buscan ampliar su biblioteca y mantenerse al tanto de las últimas tendencias, participar en las promociones de Epic Games Store se convierte en una forma eficaz de explorar el ecosistema del videojuego digital. Las ofertas se renuevan semanalmente, por lo que conviene estar atento a los próximos lanzamientos disponibles en la tienda.

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