Tecno

Epic Games regala dos juegos gratis del 4 al 11 de junio: cómo conseguirlos

La promoción semanal permite reclamarlos en PC sin pagar y dejarlos vinculados a la cuenta de forma permanente

Guardar
Google icon
Epic Games Store regala Rogue Waters y Songs of Conquest del 4 al 11 de junio
Epic Games Store regala Rogue Waters y Songs of Conquest del 4 al 11 de junio

Epic Games Store ofrece a sus usuarios la posibilidad de sumar dos juegos gratuitos a sus bibliotecas digitales entre el 4 y el 11 de junio. La iniciativa permite que quienes utilicen la plataforma en PC accedan sin costo a títulos seleccionados, que quedan asociados a la cuenta de forma permanente una vez reclamados durante el periodo promocional.

La promoción de esta semana destaca por la variedad en las propuestas: Rogue Waters, que invita a explorar mares llenos de desafíos en una aventura de piratas con mecánicas roguelite, y Songs of Conquest, un juego de estrategia por turnos que recuerda a los clásicos de gestión y expansión territorial.

PUBLICIDAD

Qué juegos se pueden reclamar gratis

Un hombre con auriculares juega en una configuración de PC con dos monitores y un teclado iluminado, con un letrero del logo de Epic Games Store en la pared.
Dos juegos gratis en Epic hasta el 11 de junio, piratas roguelite y táctica por turnos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Songs of Conquest está inspirado en los títulos de estrategia de los años 90. Combina exploración de mapas, administración de recursos, construcción de ciudades y combates por turnos. Su estética pixel art y la variedad de facciones con habilidades propias aportan profundidad y posibilidades de juego diferenciadas.

La principal fortaleza de este título radica en la profundidad estratégica. Los jugadores deben gestionar recursos, ampliar dominios y reclutar ejércitos, planificando movimientos para superar a los rivales. Cada decisión impacta el desarrollo de la partida, especialmente en escenarios avanzados, lo que garantiza partidas dinámicas y desafiantes.

PUBLICIDAD

Rogue Waters lleva la acción a un universo de piratas. El jugador comanda una tripulación encargada de atravesar mares peligrosos, reclutar nuevos miembros y enfrentarse a combates tanto navales como terrestres. Su estructura roguelite hace que los desafíos, las rutas y las recompensas varíen en cada partida, ofreciendo un alto grado de rejugabilidad.

Uno de los atractivos principales es la personalización. Se pueden mejorar el barco y sus integrantes, cada uno con habilidades específicas que influyen en el resultado de los enfrentamientos. Elegir bien la estrategia y la composición de la tripulación resulta determinante para avanzar en la aventura.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Rogue Waters ofrece rutas y recompensas variables con tripulación mejorable, mientras Songs of Conquest combina mapas, recursos y construcción de ciudades, y ambos pueden obtenerse sin costo durante la ventana promocional de la tienda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la promoción es un proceso sencillo, accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa en plataformas digitales. El procedimiento es el siguiente:

  • Crear una cuenta o iniciar sesión: Accede a store.epicgames.com y regístrate con tu correo electrónico, o utiliza una cuenta existente.
  • Explorar la tienda: Dirígete a la sección “Tienda” y localiza los juegos destacados como gratuitos.
  • Seleccionar y reclamar: Entra en la ficha de cada juego, verifica que el precio sea “0” y selecciona la opción de obtener. No se requiere ingresar datos de pago.
  • Añadir a la biblioteca: Una vez reclamado, el título queda almacenado en la cuenta de forma permanente, aunque se desinstale posteriormente.
  • Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión, accede a tu biblioteca y selecciona el juego que desees instalar.

Es recomendable revisar los requisitos técnicos antes de la instalación para asegurar la compatibilidad con el equipo y evitar problemas de rendimiento.

Ventajas del modelo y la estrategia digital de Epic Games Store

La oferta semanal de títulos gratuitos permite descubrir novedades, disfrutar de propuestas originales y apoyar a desarrolladores independientes. El modelo digital proporciona ventajas como descargas inmediatas, actualizaciones automáticas y acceso global, aunque implica que la propiedad depende de la cuenta y las políticas de la plataforma.

No existe la posibilidad de revender los juegos ni de acceder a ellos si la cuenta es suspendida, pero la oportunidad de probar títulos reconocidos y experimentar géneros variados sin coste es un atractivo indiscutible para los usuarios de PC.

Para quienes buscan ampliar su biblioteca y mantenerse al tanto de las últimas tendencias, participar en las promociones de Epic Games Store se convierte en una forma eficaz de explorar el ecosistema del videojuego digital. Las ofertas se renuevan semanalmente, por lo que conviene estar atento a los próximos lanzamientos disponibles en la tienda.

Temas Relacionados

Epic Games StoreVideojuegosJuegos gratisPCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

La clasificación de las pilas nació hace casi un siglo para estandarizar los distintos formatos y facilitar la compatibilidad entre dispositivos electrónicos

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

Microsoft mejora la velocidad y estabilidad de Windows 11 en equipos antiguos con su última actualización

Gracias al nuevo Perfil de Baja Latencia, Windows 11 puede aumentar temporalmente la velocidad del procesador para reducir los tiempos de carga

Microsoft mejora la velocidad y estabilidad de Windows 11 en equipos antiguos con su última actualización

Halo: Campaign Evolved es el equilibrio entre la nostalgia y lo moderno: acceso previo en Xbox

En Infobae Tecno tuvimos acceso a una versión previa de este lanzamiento, que llevará la saga por primera vez a PlayStation 5

Halo: Campaign Evolved es el equilibrio entre la nostalgia y lo moderno: acceso previo en Xbox

Si no publicas nada en redes sociales, tranquilo no eres aburrido: la psicología te explica por qué

Esta tendencia crece entre adultos de 25 a 50 años que consideran que la exposición cuesta más de lo que aporta

Si no publicas nada en redes sociales, tranquilo no eres aburrido: la psicología te explica por qué

WhatsApp estrena Archivo de Estados: así puedes guardar tus actualizaciones caducadas en Android

La función en fase beta guarda automáticamente las actualizaciones una vez que caducan y las reúne en un archivo privado accesible solo por el dueño de la cuenta

WhatsApp estrena Archivo de Estados: así puedes guardar tus actualizaciones caducadas en Android

DEPORTES

“Debo ser estúpido”: la curiosa frase del DT de Francia en medio de las críticas a Kylian Mbappé antes del Mundial

“Debo ser estúpido”: la curiosa frase del DT de Francia en medio de las críticas a Kylian Mbappé antes del Mundial

El Súper Rugby Américas define a su campeón entre cuatro equipos argentinos

La argentina Solana Sierra estrenó su mejor ranking con un triunfo en el césped de Hertogenbosch

“No veo a Argentina mejor que Brasil”: tajante opinión de un histórico futbolista brasileño antes del Mundial

“Messi mete miedo”: la reacción de los diarios internacionales tras el último amistoso de Argentina antes del Mundial

TELESHOW

Sofía Jujuy Jiménez contó el ritual que hizo para encontrar un amor sano: “Alguien que me quiera bien”

Sofía Jujuy Jiménez contó el ritual que hizo para encontrar un amor sano: “Alguien que me quiera bien”

Carla Calabrese pone en escena una obra que invita a la reflexión: “No puedo dirigir solo entretenimiento”

Las fotos de Zaira Nara en ropa interior que encendieron las redes: pura sensualidad con transparencias y strass

Thiago Medina se cansó de la polémica familiar con Daniela Celis: “No estoy para estupideces”

65 fotos de la alfombra violeta de Charlie y la Fábrica de Chocolate: los mejores looks de los famosos y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán tras el estancamiento de las negociaciones de paz: “Los vamos a atacar, y muy duro”

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán tras el estancamiento de las negociaciones de paz: “Los vamos a atacar, y muy duro”

Autoridades reportan 18 incidentes tras las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristina en Costa Rica

Condiciones meteorológicas adversas tras la tormenta tropical Cristina dejan severas afectaciones en Nicaragua

Panamá recibirá 100 mil vacunas adicionales contra el sarampión ante aumento de la demanda

El jefe del Pentágono, de visita en Guantánamo, advirtió a Cuba que no compre armas que amenacen a EEUU