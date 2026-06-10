Halo: Campaign Evolved es el equilibrio entre la nostalgia y lo moderno: acceso previo en Xbox

El video presenta un tráiler promocional del videojuego 'Halo Campaign Evolved'.

Xbox quiere retomar su camino con fuerza y dentro de ese plan Halo: Campaign Evolved tiene un papel clave. El primer juego de la franquicía se lanzó hace 25 años, al igual que la primera consola de Microsoft. Por eso su regreso mueve las fibras de quienes crecimos viendo a Master Chief enfrentar a las fuerzas del Covenant.

Desde Infobae Tecno tuvimos acceso a una versión previa del título que se lanzará el próximo 28 de julio de 2026 en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5. Sí, llegará por primera vez a la consola de Sony.

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Halo: Campaign Evolved: qué es esta nueva experiencia

Halo: Combat Evolved fue el juego que dio inicio a la saga hace 25 años y fue la llegada de Microsoft a los videojuegos, especialmente a las consolas. El impacto de este título cambió la manera en la que se disfrutan los juegos de disparos en primera persona. Y Halo: Campaign Evolved quiere replicar esa experiencia, pero con gráficos actualizados y más contenido.

Estamos ante una remasterización, que también agrega contenido sin cambiar radicalmente la experiencia de 2001. Desarrollado en Unreal Engine 5, este nuevo Halo ofrece cinemáticas detalladas, audio mejorado y un rendimiento que en consolas de actual generación hace que disfrutar de aquel juego de hace 25 años se viva de otra manera.

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Halo: Campaign Evolved se lanzará el 28 de julio de 2026 en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5, con el primer estreno de la saga en la consola de Sony.

Si bien la historia y la base del juego es la misma, desde Halo Studios se encargaron de añadir armas, rediseñar misiones e incorporar mécanicas de las entregas siguientes de la saga, para ofrecer una experiencia que tenga un balance entre la nostalgia de nuestra adolescencia y las exigencias del gaming actual.

Además, se añaden modos de juego como Remix de campaña, en el que las misiones cambian de un momento a otro y el combate evolucione, y la posibilidad de jugar la campaña de manera cooperativa online. Sumado a los modos multijugador, que permitirán el emparejamiento entre plataformas, incluyendo PlayStation 5.

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Cómo es volver al primer Halo después de 25 años

Recuerdo muy bien el primer día que jugué Halo. Cerca de casa de mi abuela había un lugar de vidoejuegos donde iba continuamente y mientras esperaba mi turno, el dueño del lugar me contó que tenía una consola nueva, con un montón de juegos. Decidí pasar e ir a mi lugar seguro. Pero luego llegó alguien y pidío una hora de Halo: mis ojos cambiaron de pantalla de inmediato.

Cuando tomé el control mi cerebro sufrió un cambio interno. Los shooter en primera persona que había jugado no tenían el ritmo que estaba viendo en pantalla, la precisión que podía obtener y la ambientación del peso de las armas.

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La nueva versión de Halo incluye Remix de campaña, cooperativo online y multijugador con emparejamiento entre plataformas, incluso con PlayStation 5.

Y 25 años después, y aunque he jugado la mayoría de las entregas siguientes, volver a ese primer Halo fue sentir el poder de un juego que lo cambió todo. Bastaron unos minutos para parar y pensar: “esto no es nostalgia, hay algo que hace que esto sea diferente”.

La versión a la que tuvimos acceso estaba bastante limitada, de hecho solo habia dos misiones disponibles en la campaña y no teniamos acceso al miltijugador online al ser una beta cerrada. Pero volver a esa misión de Cartógrafo Silencioso, descender de la nave y llegar a la isla se sintió satisfactorio por la calidad visual y sonora que tiene esta versión.

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A nivel gráfico, Halo Studio ha hecho un buen trabajo con Unreal Engine 5, que ha tenido sus problemas en otros juegos, y en mi Xbox Series S todo iba fluido, más allá de algunos problemas de rendimiento en el arranque de la misión, que fueron de apenas unos segundos.

Ya dentro de la misión, cada disparo se sentía, los enemigos se comportaban de manera dinámica y el escenario lucia detalles que entre el caos eran posibles captar.

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Xbox busca impulsar su nueva etapa con Halo, una franquicia clave que nació hace 25 años junto con la primera consola de Microsoft.

La respuesta del gameplay no se pesada y tampoco distinta a la original. Aunque la dificultad, que la ajusté en medio, sé estaba un poco más fácil de lo que debería ser.

Volver a manejar el Warthog con ambos sticks era extraño, pero la memoria muscular no falla y pasaron segundos para adaptarme a esa opción, aunque es posible ajustar la conducción a otro formato más moderno. Pero todos sabemos que no sería lo mismo.

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Qué hay de nuevo para volver a Halo

Esta versión agrega las calaveras, que no estaban en esa primera versión de 2001, ya que fue una mécanica que se añadió en Halo 2. Este elemento hace que el gameplay tenga cambios y la experiencia se pueda personalizar, según la exploración que hagamos y lo que la partida presente.

El modo Remix de campaña es el que más explota esta opción. Haciendo que pasar la campaña tradicional tenga variantes y dinámicas, para no vivir lo mismo de hace dos décadas y media, sino que haya más caos y cierta aleatoriedad entre los enemigos y la estética del juego. En un concepto que está en evolución, mientras avanzamos.

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El nuevo Halo fue desarrollado en Unreal Engine 5 e incorpora cinemáticas detalladas, audio mejorado y rendimiento adaptado a las consolas actuales.

Además, todo el apartado estético da más detalles a los enemigos y escenarios, ofreciendo más poder a la nostalgia de revivir esta historia una vez más.

Apuntar a un lanzamiento en PlayStation 5 puede ser golpe a la tradición de la marca. Pero también se entiende que Xbox quiere llegar a otros jugadores y Halo es el camino ideal, porque sigue siendo igual de dinámico, sencillo de abordar, pero con las complejidades de dominar. Ya veremos si la versión final genera logra ese objetivo.