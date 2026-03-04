Bre-B: nueva estafa por SMS notifica consignaciones falsas y amenaza con devolución del dinero

Mensaje falso de consignación usando el nombre de Bre-B y datos personalizados del usuario. (Infobae tecno / Banco de la República )

Estafadores están enviando mensajes SMS suplantando a Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos e interoperable de Colombia.

En estos mensajes, notifican una supuesta consignación y solicitan a los usuarios ingresar a una página web para confirmarla, advirtiendo que, de no hacerlo, el dinero será devuelto al remitente u origen.

La estafa utiliza el nombre del propietario de la línea para dar mayor credibilidad y personalización al mensaje. Sin embargo, ninguna consignación realizada a través de Bre-B requiere confirmación mediante enlaces externos.

Así luce un mensaje auténtico de una transferencia realizada a través de llaves de Bre-B. (Infobae)

El propio Banco de la República de Colombia ha advertido que el método de estafa más frecuente consiste en enviar enlaces por mensaje de texto y recuerda que no es necesario aceptar ninguna transacción realizada con Llaves a través de mensajes de texto, correos electrónicos, WhatsApp ni ningún otro medio.

El usuario solo recibirá una confirmación de la transferencia y no debe realizar ninguna acción adicional. No es necesario responder mensajes ni ingresar a enlaces enviados por ningún canal.

Cómo detectar una estafa vía SMS que involucre a Bre-B

Detectar una estafa vía SMS relacionada con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos e interoperable de Colombia, requiere atención a ciertos detalles y precauciones.

Los usuarios pueden identificar que se trata de una estafa por la ortografía del mensaje. (Infobae)

Uno de los principales indicios de fraude es recibir un mensaje que informa sobre una supuesta consignación y solicita ingresar a un enlace web para confirmar la transacción.

Los estafadores suelen utilizar el nombre del titular de la línea para dar mayor credibilidad y personalización al mensaje, lo que puede confundir al usuario y hacerlo confiar en la legitimidad de la comunicación.

Sin embargo, Bre-B y las entidades bancarias nunca solicitan confirmar transferencias ni aceptar operaciones a través de enlaces enviados por SMS, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales.

Es fundamental ignorar mensajes que piden validar consignaciones de Bre-B por WhatsApp o SMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento oficial es que el usuario únicamente recibe una notificación de la transferencia ya realizada, sin necesidad de responder ni realizar acciones adicionales. Por eso, desconfía de cualquier mensaje que te pida ingresar a páginas web, proporcionar datos personales o realizar validaciones externas.

Otros signos de alerta incluyen errores de ortografía, remitentes desconocidos, mensajes con tono urgente o amenazas de devolución automática del dinero si no se sigue el procedimiento sugerido.

Ante cualquier duda, contacta directamente a tu banco por los canales oficiales y nunca ingreses a enlaces sospechosos.

Bre-B no tiene aplicación propia ni cuentas en redes sociales como Instagram, X o TikTok. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué debes conocer sobre Bre-B para no caer en estafas

Para evitar estafas relacionadas con Bre-B, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

El registro y la vinculación de las Llaves es completamente gratuito; ninguna entidad puede cobrar por este trámite.

La inscripción de Llaves solo debe realizarse a través de la aplicación móvil o la página web oficial de tu entidad financiera. No confíes en enlaces de terceros ni en llamadas telefónicas para este proceso.

Una Llave puede ser un código alfanumérico, número de teléfono, número de documento o correo electrónico, pero nunca será la clave de acceso a tu banco.

El canal oficial para operar con Bre-B es la aplicación móvil de tu entidad financiera; Bre-B no tiene aplicación propia.

Las llaves se utilizan para recibir pagos y transferencias de forma sencilla y segura a través de Bre-B. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bre-B ni sus Llaves tienen cuentas oficiales en redes sociales como Instagram, X o TikTok, ni página web propia.

Las entidades financieras son responsables del registro de Llaves. Si tienes dudas sobre mensajes, llamadas o cualquier contacto, consulta directamente con tu banco por los canales oficiales.

Cabe señalar que una Llave es un identificador que puede ser un código alfanumérico, un número de teléfono, un número de documento de identidad o un correo electrónico, y se utiliza para recibir pagos y transferencias de forma sencilla y segura a través de Bre-B. En ningún caso corresponde a la contraseña de acceso a tu entidad financiera.