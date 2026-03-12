Tecno

Nubank supera los 130 millones de clientes: qué está pasando con este banco en América Latina

Sin el uso de oficinas físicas, el banco a apostado por la digitalización total y la implementación de inteligencia artificial

Guardar
Nubank registra un récord de
Nubank registra un récord de 131 millones de usuarios en América Latina al cierre de 2025, liderado por Brasil, México y Colombia. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Nubank reveló que para el cierre del año fiscal de 2025 agregó 17 millones de clientes, lo que representa que el banco digital ya cuenta en América Latina con 131 millones de usuarios, entre Brasil, México y Colombia.

Este crecimiento representó un avance del 15% respecto a las cifras del mismo periodo anterior. Además, en el último trimestre del año, la cifra de nuevos usuarios alcanzó los cuatro millones, reflejando el ritmo sostenido de expansión. Actualmente, la base de usuarios se distribuye en 112 millones en Brasil, 13 millones en México y cuatro millones en Colombia, según datos de La República.

Cómo es el panorama de los clientes de Nu en América Latina

  • Brasil

La entidad ha conseguido que el 62% de los adultos tenga al menos un producto Nu. Según datos del Banco Central, 85% de la base de usuarios en el país se mantiene activa cada mes. La CEO de la filial brasileña, Livia Chanes, destacó que se busca una presencia real en la vida financiera cotidiana de los usuarios, mediante productos útiles y atención personalizada apoyada en tecnología.

Estos resultados han permitido que Nubank se convierta en la segunda institución financiera más grande de Brasil por número de usuarios, solo detrás de Caixa.

Brasil concentra 112 millones de
Brasil concentra 112 millones de clientes Nubank y alcanza la segunda posición entre las instituciones financieras más grandes del país. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
  • México

La expansión de Nubank en México ha traído consigo un fuerte impacto en la inclusión financiera. Con 13 millones de clientes, la entidad alcanza al 14% de la población adulta y casi una de cada cuatro personas bancarizadas (23%). El director de crecimiento y marketing de Nu México, Daniel Rojas, ha subrayado que este crecimiento demuestra cómo la digitalización está eliminando barreras en el sistema bancario tradicional.

La distribución de clientes es relevante: aunque la mayor parte reside en los principales polos económicos (Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León), 78% de los usuarios vive fuera de grandes ciudades, incluso en zonas donde la banca tradicional presenta limitaciones o está ausente.

Esto ha permitido que la plataforma tenga presencia en comunidades rurales y urbanas, facilitando el acceso a servicios financieros sin la necesidad de sucursales físicas.

La diversidad demográfica también es un factor clave. La base de clientes de Nu en México abarca edades entre 18 y 103 años, aunque predomina el grupo de 18 a 39 años, compuesto por jóvenes que construyen su historial financiero desde dispositivos móviles.

En México, Nubank impacta la
En México, Nubank impacta la inclusión financiera al llegar a 13 millones de usuarios, abarcando tanto zonas urbanas como rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercio de los usuarios pertenece a la clase media consolidada, mientras que 60% procede de hogares de ingresos bajos y medios-bajos. Además, uno de cada cinco clientes mayores de 50 años utiliza más de un producto Nu, lo que evidencia una adopción transversal en distintos segmentos etarios.

  • Colombia

En Colombia, Nubank suma cuatro millones de clientes, lo que equivale a uno de cada 10 adultos y representa el 10% de la población adulta. La gerente de la filial local, Marcela Torres, indicó que la presencia de la entidad se extiende a todos los departamentos y alcanza más del 95% de los municipios. Nubank se encuentra entre las cinco instituciones más grandes por depósitos en el país.

El uso de productos y servicios se ha diversificado. Dos tercios de los usuarios utilizan “Cajitas”, una funcionalidad pensada para fines financieros específicos, mientras que 11% ha invertido en Certificados de Depósito a Término (CDTs).

La apuesta por la inteligencia artificial en Nubank

La ampliación de la base de clientes de Nubank ha impulsado la necesidad de fortalecer los servicios a través de la tecnología. La entidad está apostando por la inteligencia artificial como motor para mejorar productos y servicios.

La digitalización y el uso
La digitalización y el uso de IA posicionan a Nubank como líder en innovación financiera y expansión en América Latina, según David Vélez, CEO de Nu Holdings. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de negocio busca desarrollar créditos más resilientes ante posibles disrupciones, aprovechando el análisis de datos para evaluar riesgos y personalizar ofertas.

El CEO de Nu Holdings LTD, David Vélez, expresó que la IA representa una oportunidad significativa para la compañía, aunque requiere un enfoque riguroso y responsable. Según Vélez, la implementación de inteligencia artificial no solo potencia la eficiencia operativa, sino que puede transformar la experiencia del usuario y anticipar desafíos en el entorno financiero.

Temas Relacionados

NubankAmérica LatinaBrasilMéxicoColombiaBancosInteligencia artificialMundo FintechTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Acciones de Microsoft y Palantir caen pero ofrecen una oportunidad histórica de compra

La caída en las valoraciones de estas firmas abre una ventana táctica antes de que la transformación por inteligencia artificial redefina el mercado

Acciones de Microsoft y Palantir

Qué es Meta AI en WhatsApp y cómo desactivarlo para que no aparezca en nuestros chats

El asistente permite generar imágenes y videos en tiempo real dentro de un chat especial, similar a ChatGPT o Gemini

Qué es Meta AI en

Criptomonedas: cómo ha cambiado su valor en las últimas horas

Las criptomonedas han tenido un éxito en los últimos meses y el bitcoin ha conseguido su legalidad en El Salvador

Criptomonedas: cómo ha cambiado su

El riesgo oculto de los cargadores no originales: cómo el mal uso amenaza la seguridad y la factura eléctrica

El uso de cargadores de baja calidad y el hábito de dejarlos enchufados sin supervisión representan un doble peligro: elevan el riesgo de incendios domésticos y disparan el consumo eléctrico en el hogar según los expertos internacionales

El riesgo oculto de los

Qué es la función coffee break alert del Citroën C3 híbrido y cómo ayuda a prevenir accidentes

Esta herramienta detecta cuando has conducido por mucho tiempo y te envía alertas de descanso

Qué es la función coffee
DEPORTES
El guiño de Franco Colapinto

El guiño de Franco Colapinto a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

TELESHOW
Agresiones, insultos racistas y participantes

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

Sorpresa en Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: la reacción de la producción y las dudas sobre su reemplazo

La frase de Wanda Nara que emocionó a Evangelina Anderson en su despedida de MasterChef Celebrity

Dalma Maradona y una carta escrita con el corazón: “Se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz

Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz estarán en el Festival de Edimburgo dedicado a EE.UU.

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

Bolivia y Chile plantearon mejorar la relación: Kast ordenó el cierre de la frontera en el primer día de gestión

El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos

Volodimir Zelensky realiza una visita oficial a Bucarest y París en busca de respaldo europeo