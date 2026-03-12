Nubank supera los 130 millones de clientes: qué está pasando con este banco en América Latina

Nubank registra un récord de 131 millones de usuarios en América Latina al cierre de 2025, liderado por Brasil, México y Colombia. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Nubank reveló que para el cierre del año fiscal de 2025 agregó 17 millones de clientes, lo que representa que el banco digital ya cuenta en América Latina con 131 millones de usuarios, entre Brasil, México y Colombia.

Este crecimiento representó un avance del 15% respecto a las cifras del mismo periodo anterior. Además, en el último trimestre del año, la cifra de nuevos usuarios alcanzó los cuatro millones, reflejando el ritmo sostenido de expansión. Actualmente, la base de usuarios se distribuye en 112 millones en Brasil, 13 millones en México y cuatro millones en Colombia, según datos de La República.

Cómo es el panorama de los clientes de Nu en América Latina

Brasil

La entidad ha conseguido que el 62% de los adultos tenga al menos un producto Nu. Según datos del Banco Central, 85% de la base de usuarios en el país se mantiene activa cada mes. La CEO de la filial brasileña, Livia Chanes, destacó que se busca una presencia real en la vida financiera cotidiana de los usuarios, mediante productos útiles y atención personalizada apoyada en tecnología.

Estos resultados han permitido que Nubank se convierta en la segunda institución financiera más grande de Brasil por número de usuarios, solo detrás de Caixa.

Brasil concentra 112 millones de clientes Nubank y alcanza la segunda posición entre las instituciones financieras más grandes del país. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

México

La expansión de Nubank en México ha traído consigo un fuerte impacto en la inclusión financiera. Con 13 millones de clientes, la entidad alcanza al 14% de la población adulta y casi una de cada cuatro personas bancarizadas (23%). El director de crecimiento y marketing de Nu México, Daniel Rojas, ha subrayado que este crecimiento demuestra cómo la digitalización está eliminando barreras en el sistema bancario tradicional.

La distribución de clientes es relevante: aunque la mayor parte reside en los principales polos económicos (Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León), 78% de los usuarios vive fuera de grandes ciudades, incluso en zonas donde la banca tradicional presenta limitaciones o está ausente.

Esto ha permitido que la plataforma tenga presencia en comunidades rurales y urbanas, facilitando el acceso a servicios financieros sin la necesidad de sucursales físicas.

La diversidad demográfica también es un factor clave. La base de clientes de Nu en México abarca edades entre 18 y 103 años, aunque predomina el grupo de 18 a 39 años, compuesto por jóvenes que construyen su historial financiero desde dispositivos móviles.

En México, Nubank impacta la inclusión financiera al llegar a 13 millones de usuarios, abarcando tanto zonas urbanas como rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercio de los usuarios pertenece a la clase media consolidada, mientras que 60% procede de hogares de ingresos bajos y medios-bajos. Además, uno de cada cinco clientes mayores de 50 años utiliza más de un producto Nu, lo que evidencia una adopción transversal en distintos segmentos etarios.

Colombia

En Colombia, Nubank suma cuatro millones de clientes, lo que equivale a uno de cada 10 adultos y representa el 10% de la población adulta. La gerente de la filial local, Marcela Torres, indicó que la presencia de la entidad se extiende a todos los departamentos y alcanza más del 95% de los municipios. Nubank se encuentra entre las cinco instituciones más grandes por depósitos en el país.

El uso de productos y servicios se ha diversificado. Dos tercios de los usuarios utilizan “Cajitas”, una funcionalidad pensada para fines financieros específicos, mientras que 11% ha invertido en Certificados de Depósito a Término (CDTs).

La apuesta por la inteligencia artificial en Nubank

La ampliación de la base de clientes de Nubank ha impulsado la necesidad de fortalecer los servicios a través de la tecnología. La entidad está apostando por la inteligencia artificial como motor para mejorar productos y servicios.

La digitalización y el uso de IA posicionan a Nubank como líder en innovación financiera y expansión en América Latina, según David Vélez, CEO de Nu Holdings. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de negocio busca desarrollar créditos más resilientes ante posibles disrupciones, aprovechando el análisis de datos para evaluar riesgos y personalizar ofertas.

El CEO de Nu Holdings LTD, David Vélez, expresó que la IA representa una oportunidad significativa para la compañía, aunque requiere un enfoque riguroso y responsable. Según Vélez, la implementación de inteligencia artificial no solo potencia la eficiencia operativa, sino que puede transformar la experiencia del usuario y anticipar desafíos en el entorno financiero.