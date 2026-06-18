Tecno

Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

Los usuarios podrán reservar Grand Theft Auto VI para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Guardar
Google icon
GTA 6 videojuegos - reservar videojuego - tecnología - 18 de junio
A partir del 25 de junio, los usuarios podrán reservar Grand Theft Auto VI. (Composición Infobae: Rockstar Games)

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, genera una ola de entusiasmo entre los aficionados a los videojuegos. La posibilidad de reservar el título más esperado de la década se abre a partir del 25 de junio de 2026, tanto en formato digital como físico.

En ese sentido, miles de jugadores ya planean asegurarse una copia, mientras empresas y expertos de la industria anticipan un fenómeno de ventas sin precedentes.

PUBLICIDAD

Reservar GTA 6 en junio: plataformas, pasos y datos clave

A partir del 25 de junio, los usuarios podrán reservar Grand Theft Auto VI para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las opciones de reserva se dividen en dos modalidades principales: formato digital, accesible desde las tiendas oficiales de cada consola, y formato físico, disponible en los principales comercios minoristas autorizados.

El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)
El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)

El proceso digital se realiza en la página oficial del juego dentro de PlayStation Store, donde los interesados podrán consultar la disponibilidad y asegurar la compra de manera anticipada.

PUBLICIDAD

En Latinoamérica y Perú, la edición física estará disponible en tiendas especializadas, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre posibles bonificaciones por preventa, ediciones especiales ni el precio definitivo.

Rockstar Games ha comunicado que esta información se irá revelando progresivamente conforme se acerque la fecha de apertura de reservas. La empresa anticipa: “Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán en plataformas digitales y en tiendas seleccionadas”.

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
El 19 de noviembre de 2026 marcará el fin de una espera de 13 años desde la última entrega principal de la saga GTA 6. (Rockstar)

Elegir una plataforma oficial para la reserva garantiza seguridad y acceso a información actualizada según la región. Así, quienes deseen apartar su copia deben recurrir a las fuentes oficiales, como la PlayStation Store o los minoristas reconocidos.

Venta anticipada de GTA VI: impacto y cifras proyectadas

La llegada de GTA VI es un evento que trasciende el mundo de los videojuegos y repercute en la cultura popular y en la industria del entretenimiento digital. Un banco de inversión internacional ha estimado que el título podría alcanzar 45 millones de copias vendidas en su estreno, ubicándose como uno de los lanzamientos más grandes de la historia.

El interés es tan alto que algunas empresas han decidido conceder el día libre a sus empleados para que puedan disfrutar el juego desde el primer momento. Este fenómeno ilustra el nivel de expectativa que rodea a la nueva entrega de Rockstar Games.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
La llegada de GTA VI es un evento que trasciende el mundo de los videojuegos y repercute en la cultura popular. (Difusión)

Desde la perspectiva de ejecutivos como Asha Sharma, directora ejecutiva de XBOX, este tipo de lanzamientos son “una de las partes más importantes de nuestra cultura”. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar, ha declarado que se tratará de “algo que no se ha hecho nunca antes”.

Diferencias entre GTA V y GTA Online

Para comprender el contexto en el que se lanza GTA VI, conviene repasar las características de su antecesor, Grand Theft Auto V, y su contraparte multijugador GTA Online.

GTA V está ambientado en Los Santos, una ciudad inspirada en Los Ángeles, y sigue la vida de tres personajes principales: Michael De Santa, Trevor Philips y Franklin Clinton. Cada uno aporta una perspectiva diferente a una trama de acción, humor negro y crítica social, articulada en una narrativa lineal con desenlace definido.

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)
El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, genera una ola de entusiasmo entre los aficionados a los videojuegos. (Rockstar Games)

Por su parte, GTA Online es un universo en constante expansión, independiente del modo historia. Los jugadores crean su propio personaje y acceden a misiones, atracos, carreras y actividades en línea junto a otros usuarios. La ausencia de un final definido y la actualización periódica de contenido convierten a GTA Online en una experiencia dinámica. Un ejemplo reciente de esta evolución es el golpe The Kortz Center Heist, anunciado para julio de 2026.

La diferencia fundamental entre ambos modos radica en su estructura: mientras el modo historia es una experiencia solitaria y cerrada, GTA Online invita a la interacción continua y a la construcción de una comunidad activa.

El 19 de noviembre de 2026 marcará el fin de una espera de 13 años desde la última entrega principal de la saga. La magnitud del evento se refleja en decisiones empresariales inusuales, como la concesión del día libre a empleados para coincidir con el estreno. El volumen de reservas y la respuesta anticipada del mercado indican que el impacto de GTA VI será inmediato y de gran alcance.

Rockstar Games mantiene en reserva detalles sobre bonificaciones de preventa y precios, alimentando así la expectativa en torno a las ediciones especiales. Los aficionados que deseen asegurar su copia deben estar atentos a los anuncios oficiales y considerar las plataformas seguras para la compra, tanto digitales como físicas.

Temas Relacionados

GTA 6Reservar GTA 6Grand Theft Auto VIRockstarVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No hace falta usar FutbolLibre: opciones gratuitas y seguras para ver el Mundial 2026

Descargar FútbolLibre App expone a los usuarios a virus, fraudes y robo de datos personales

No hace falta usar FutbolLibre: opciones gratuitas y seguras para ver el Mundial 2026

Así fue como un hacker entró al streaming del Mundial 2026 y tuvo control total: “pude parar la transmisión”

La FIFA ya corrigió la vulnerabilidad después de que la investigadora acudiera al FBI y evitará un desastre

Así fue como un hacker entró al streaming del Mundial 2026 y tuvo control total: “pude parar la transmisión”

Copilot le permitió a los hackers robar claves de acceso a cuentas de Instagram en un clic

El ataque permitió saltarse la autenticación de dos factores y acceder a datos sensibles de los usuarios

Copilot le permitió a los hackers robar claves de acceso a cuentas de Instagram en un clic

Cuál es el disfraz de Las Guerreras K-pop que más se busca en Google

El disfraz más popular de esta película de Netflix es el de Rumi, la protagonista. Su versión más conocida consta de un conjunto blanco y de su característico pelo morado

Cuál es el disfraz de Las Guerreras K-pop que más se busca en Google

Harvard reveló 6 trucos para volverse viral y famoso en redes sociales como Instagram

El modelo Spread puede ser aplicado por cualquier persona, que consiste en generar emociones e interacciones más allá de solo compartir una publicación de forma espontánea

Harvard reveló 6 trucos para volverse viral y famoso en redes sociales como Instagram

DEPORTES

Revelaron el polémico gesto de Cristiano Ronaldo en el gol que sufrió Portugal en el empate contra RD Congo en el Mundial

Revelaron el polémico gesto de Cristiano Ronaldo en el gol que sufrió Portugal en el empate contra RD Congo en el Mundial

La reacción viral del técnico de República Checa cuando se le acercó la cámara en el duelo ante Sudáfrica por el Mundial

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

La drástica decisión que tomó Brasil con Neymar de cara al partido clave frente a Haití por el Mundial 2026

Arrancó la segunda fecha del Mundial 2026: así está la pelea para clasificar a los 16avos de final

TELESHOW

Oriana Sabatini habló de los rumores de distanciamiento con la familia de Paulo Dybala: “A nadie explicaciones”

Oriana Sabatini habló de los rumores de distanciamiento con la familia de Paulo Dybala: “A nadie explicaciones”

Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

La China Ansa le cumplió el deseo a su hija India para festejar sus 3 años: “Jugar en la nieve con Rafi y ustedes”

El álbum de vacaciones de Cami Homs en el Caribe: entre piscina, atardeceres soñados y familia ensamblada

La cita romántica de Camilota que terminó de la peor manera: “Lloré hasta las 3 de la mañana”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

Bolivia exigió una tregua a quienes bloquean carreteras como condición para avanzar en el diálogo

Cómo una visita a un centro psiquiátrico austriaco y una serie de culto dieron forma al álbum más arriesgado de David Bowie

El Gobierno inicia los talleres del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2027

Dengue cobra su primera víctima mortal de 2026 en Honduras: joven de 22 años fallece por cuadro grave