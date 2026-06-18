Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

A partir del 25 de junio, los usuarios podrán reservar Grand Theft Auto VI. (Composición Infobae: Rockstar Games)

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, genera una ola de entusiasmo entre los aficionados a los videojuegos. La posibilidad de reservar el título más esperado de la década se abre a partir del 25 de junio de 2026, tanto en formato digital como físico.

En ese sentido, miles de jugadores ya planean asegurarse una copia, mientras empresas y expertos de la industria anticipan un fenómeno de ventas sin precedentes.

PUBLICIDAD

Reservar GTA 6 en junio: plataformas, pasos y datos clave

A partir del 25 de junio, los usuarios podrán reservar Grand Theft Auto VI para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las opciones de reserva se dividen en dos modalidades principales: formato digital, accesible desde las tiendas oficiales de cada consola, y formato físico, disponible en los principales comercios minoristas autorizados.

El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)

El proceso digital se realiza en la página oficial del juego dentro de PlayStation Store, donde los interesados podrán consultar la disponibilidad y asegurar la compra de manera anticipada.

PUBLICIDAD

En Latinoamérica y Perú, la edición física estará disponible en tiendas especializadas, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre posibles bonificaciones por preventa, ediciones especiales ni el precio definitivo.

Rockstar Games ha comunicado que esta información se irá revelando progresivamente conforme se acerque la fecha de apertura de reservas. La empresa anticipa: “Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán en plataformas digitales y en tiendas seleccionadas”.

PUBLICIDAD

El 19 de noviembre de 2026 marcará el fin de una espera de 13 años desde la última entrega principal de la saga GTA 6. (Rockstar)

Elegir una plataforma oficial para la reserva garantiza seguridad y acceso a información actualizada según la región. Así, quienes deseen apartar su copia deben recurrir a las fuentes oficiales, como la PlayStation Store o los minoristas reconocidos.

Venta anticipada de GTA VI: impacto y cifras proyectadas

La llegada de GTA VI es un evento que trasciende el mundo de los videojuegos y repercute en la cultura popular y en la industria del entretenimiento digital. Un banco de inversión internacional ha estimado que el título podría alcanzar 45 millones de copias vendidas en su estreno, ubicándose como uno de los lanzamientos más grandes de la historia.

PUBLICIDAD

El interés es tan alto que algunas empresas han decidido conceder el día libre a sus empleados para que puedan disfrutar el juego desde el primer momento. Este fenómeno ilustra el nivel de expectativa que rodea a la nueva entrega de Rockstar Games.

La llegada de GTA VI es un evento que trasciende el mundo de los videojuegos y repercute en la cultura popular. (Difusión)

Desde la perspectiva de ejecutivos como Asha Sharma, directora ejecutiva de XBOX, este tipo de lanzamientos son “una de las partes más importantes de nuestra cultura”. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar, ha declarado que se tratará de “algo que no se ha hecho nunca antes”.

PUBLICIDAD

Diferencias entre GTA V y GTA Online

Para comprender el contexto en el que se lanza GTA VI, conviene repasar las características de su antecesor, Grand Theft Auto V, y su contraparte multijugador GTA Online.

GTA V está ambientado en Los Santos, una ciudad inspirada en Los Ángeles, y sigue la vida de tres personajes principales: Michael De Santa, Trevor Philips y Franklin Clinton. Cada uno aporta una perspectiva diferente a una trama de acción, humor negro y crítica social, articulada en una narrativa lineal con desenlace definido.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, genera una ola de entusiasmo entre los aficionados a los videojuegos. (Rockstar Games)

Por su parte, GTA Online es un universo en constante expansión, independiente del modo historia. Los jugadores crean su propio personaje y acceden a misiones, atracos, carreras y actividades en línea junto a otros usuarios. La ausencia de un final definido y la actualización periódica de contenido convierten a GTA Online en una experiencia dinámica. Un ejemplo reciente de esta evolución es el golpe The Kortz Center Heist, anunciado para julio de 2026.

La diferencia fundamental entre ambos modos radica en su estructura: mientras el modo historia es una experiencia solitaria y cerrada, GTA Online invita a la interacción continua y a la construcción de una comunidad activa.

PUBLICIDAD

El 19 de noviembre de 2026 marcará el fin de una espera de 13 años desde la última entrega principal de la saga. La magnitud del evento se refleja en decisiones empresariales inusuales, como la concesión del día libre a empleados para coincidir con el estreno. El volumen de reservas y la respuesta anticipada del mercado indican que el impacto de GTA VI será inmediato y de gran alcance.

Rockstar Games mantiene en reserva detalles sobre bonificaciones de preventa y precios, alimentando así la expectativa en torno a las ediciones especiales. Los aficionados que deseen asegurar su copia deben estar atentos a los anuncios oficiales y considerar las plataformas seguras para la compra, tanto digitales como físicas.

PUBLICIDAD