Nintendo suma clásicos de la consola NES a Switch Online: Pac-Man y el primer juego de los creadores de Pokémon

Nintendo sumó nuevos juegos clásicos de NES al catálogo de Switch Online. REUTERS/Andrew Kelly

Nintendo anunció la incorporación de varios juegos clásicos de la consola NES al catálogo de Switch Online para sus suscriptores. Entre los títulos destacados se encuentran Pac-Man y Mendel Palace, este último reconocido por ser el primer juego desarrollado por Game Freak, el estudio creador de Pokémon.

Con estas adiciones, la plataforma amplía su oferta de videojuegos retro, permitiendo a los usuarios disfrutar de nuevas experiencias nostálgicas directamente desde la suscripción de Nintendo Switch Online.

Maneja a PAC-MAN y supera laberintos comiendo píldoras y evitando fantasmas. (Nintendo)

Qué juegos clásicos llegan al catálogo de Switch Online

PAC-MAN.

Controla al clásico PAC-MAN y recorre laberintos mientras comes píldoras y evitas a los fantasmas. Utiliza los túneles para moverte de un extremo al otro del mapa, o consume una súper píldora para volver vulnerables a los fantasmas. Para superar cada nivel, debes comer todas las píldoras del laberinto.

Prueba hasta dónde llegas antes de perder todas tus vidas. Las frutas, como cerezas y fresas, otorgan puntos extra para ayudarte a alcanzar la máxima puntuación.

Enfrenta rivales y salva a Candy moviendo paneles. (Nintendo)

Mendel Palace.

Derrota enemigos y rescata a Candy girando paneles. Este juego de acción, lanzado para la NES en 1990, tiene como protagonista a Bon-Bon, quien debe salvar a su amiga Candy, atrapada en su propio sueño.

Para liberarla, Bon-Bon debe vencer a las muñecas malvadas que la rodean, empujándolas contra las paredes al girar los paneles del suelo. Algunos paneles tienen efectos especiales que permiten completar los niveles más rápido.

The Tower of Druaga.

Ayuda a Gil a escalar la torre. Desde el primer piso, recoge la llave en cada laberinto y cruza la puerta para avanzar al siguiente nivel. Para completar el juego, deberás derrotar a Druaga, el gobernante de la torre, llegar a la cima y salvar a tu amada Ki.

Algunos enemigos requieren varios golpes, pero muchos pueden eliminarte al instante. No bloquear un hechizo, tocar el fuego o quedarte sin tiempo también hará que pierdas una vida. Si agotas todas tus vidas, el juego termina. Cada piso esconde desafíos secretos con objetos ocultos, como picos para romper muros y botas para aumentar la velocidad.

Recoge la llave en cada piso y avanza abriendo la puerta al siguiente nivel. (Nintendo)

Algunos de estos objetos son esenciales para superar el juego: si los pasas por alto, podrías quedar atrapado o tener que retroceder mucho. Avanza con precaución.

Cómo obtener la suscripción a Switch Online

Obtén Nintendo Switch Online directamente desde la Nintendo eShop en tu consola. Solo debes seleccionar el ícono de la eShop, iniciar sesión con tu cuenta Nintendo y elegir “Nintendo Switch Online” en el menú. Puedes escoger entre planes individuales o familiares, o activar una prueba gratuita de 7 días.

Para la suscripción, necesitas una cuenta Nintendo activa y un método de pago válido. Una vez registrado, accedes a todos los beneficios del servicio, como juego en línea, títulos clásicos y almacenamiento en la nube.

Cómo fue la Nintendo NES

La Nintendo Entertainment System (NES) fue una consola de videojuegos doméstica lanzada por Nintendo en 1983 en Japón (como Famicom) y en 1985 en América del Norte.

Adquiere Nintendo Switch Online desde la Nintendo eShop de tu consola. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Revolucionó la industria del entretenimiento electrónico tras la crisis de los videojuegos de 1983 y marcó el inicio de la era moderna de los videojuegos.

La NES se destacó por su diseño rectangular, controles sencillos y un catálogo de juegos icónicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid y Donkey Kong. Utilizaba cartuchos intercambiables y ofrecía gráficos y sonido avanzados para la época, lo que atrajo a millones de jugadores en todo el mundo.

La consola popularizó franquicias que hoy son emblemáticas y estableció estándares en jugabilidad y calidad técnica. Su éxito ayudó a consolidar a Nintendo como líder en la industria y sentó las bases para futuras generaciones de consolas. La NES es recordada como un hito cultural y tecnológico en el mundo de los videojuegos.