Pokémon Champions llega a Nintendo Switch y Switch 2: así puedes descargarlo y qué novedades trae

La llegada de Pokémon Champions marca un nuevo capítulo para la franquicia, con un lanzamiento que no solo celebra la tradición de los combates estratégicos, también apuesta por la conectividad y la personalización en la era de las consolas híbridas.
Disponible desde hoy, 8 de abril de 2026, en Nintendo Switch y Switch 2, el juego ya está generando gran expectativa entre los fans por sus novedades en jugabilidad y por las ventajas de su integración multiplataforma.
Pokémon Champions amplía el ecosistema digital de la saga, permitiendo a los entrenadores disfrutar de combates intensos, conectividad con Pokémon HOME y Pokémon GO, y la posibilidad de participar en torneos internacionales. Además, ofrece actualizaciones visuales para Switch 2 y compatibilidad con móviles, lo que lo convierte en una de las entregas más accesibles y completas hasta la fecha.
Cómo descargar Pokémon Champions en Switch y Switch 2
Para obtener Pokémon Champions, los usuarios pueden acceder a la Nintendo eShop desde su consola Switch o Switch 2. Busca “Pokémon Champions” en la plataforma y selecciona la opción de descarga.
Si adquieres el pack “Pokémon Champions + Lote de inicio”, recibirás beneficios adicionales como espacio extra para almacenar Pokémon y música de combate exclusiva. Los jugadores de Switch 2 pueden descargar una actualización gratuita para disfrutar de gráficos mejorados.
El juego también estará disponible en dispositivos móviles, lo que permitirá participar en combates multiplataforma y mantener la progresión sincronizada entre distintos dispositivos.
Novedades de jugabilidad: megaevoluciones y habilidades inéditas
Pokémon Champions mantiene la esencia de los combates tradicionales, con tipos, habilidades y movimientos que permiten explorar múltiples estrategias. La principal novedad de esta entrega es la integración de megaevoluciones con habilidades nunca antes vistas, especialmente en Pokémon destacados como Mega-Meganium, Mega-Emboar y Mega-Feraligatr—todos debutantes en Leyendas Pokémon: Z-A.
- Mega-Meganium: incorpora la habilidad Megasolar, que simula los efectos de clima soleado en sus movimientos.
- Mega-Emboar: recibe la habilidad Rompemoldes, que ignora las habilidades del objetivo al atacar.
- Mega-Feraligatr: estrena Piel Dragontina, que convierte sus movimientos de tipo Normal en tipo Dragón y aumenta su potencia en un 20%.
Además, los jugadores pueden importar criaturas desde Pokémon HOME y Pokémon GO, armando equipos personalizados con Pokémon de entregas previas y capturas del mundo real.
Recompensas y eventos especiales por descarga anticipada
Como incentivo por descargar el juego antes del 31 de agosto de 2026, los jugadores pueden recibir a Dragonite como regalo en la bandeja de entrada, tanto en la versión de Switch como en móviles. También es posible obtener una Dragonitita a través del pase de combate de la primera temporada, permitiendo la megaevolución de Dragonite.
Asimismo, quienes transfieran Chesnaught, Delphox, Greninja y Floette Flor Eterna desde Leyendas Pokémon: Z-A a Pokémon Champions, recibirán sus respectivas megapiedras.
Torneos, rankings y juego competitivo
Pokémon Champions introduce el Desafío Preliminar, un torneo global que permite a los jugadores probar las nuevas megaevoluciones y competir por recompensas exclusivas, como Gardevoir y cupones aceleradores. Además, el juego será el escenario del Campeonato Regional Pokémon de Indianápolis y del Campeonato Internacional de Norteamérica, consolidando su papel en la escena competitiva internacional.
Conectividad y juego cruzado
Uno de los grandes avances de Pokémon Champions es la compatibilidad multiplataforma. Los jugadores pueden enfrentarse en combates clasificatorios o amistosos sin importar si usan Switch, Switch 2 o móviles, con logros, estadísticas y colecciones sincronizados en la nube.
El sistema de recompensas y progresión se adapta a este formato, favoreciendo la personalización y la participación global. El diseño visual optimizado para Switch 2 garantiza una experiencia inmersiva y espectacular en cada enfrentamiento.
Pokémon Champions llega en un momento de alta expectativa, apostando por la innovación en conectividad, jugabilidad y personalización. Su integración de nuevas habilidades, megaevoluciones y compatibilidad con plataformas previas convierten este lanzamiento en todo un evento para los seguidores de la saga y para el género de estrategia en consolas híbridas y móviles.
Con la opción de participar en torneos, transferir Pokémon de entregas anteriores y disfrutar de la experiencia tanto en consolas como en móviles, Pokémon Champions representa el siguiente paso en la evolución de la franquicia, reafirmando su liderazgo y capacidad de adaptación en el mundo del gaming moderno.