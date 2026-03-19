El costo oculto de la IA: por qué tu próxima computadora podría ser más cara y tener menos memoria

Los usuarios que quieran aprovechar de las ventajas de la IA pueden que tengan que pagar más dinero para que su dispositivo soportes todas las mejores tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha transformado el funcionamiento de empresas, industrias y servicios, pero su impacto va mucho más allá de la automatización y la productividad.

En el último año, el crecimiento acelerado de esta tecnología ha generado una presión inédita sobre el mercado global de componentes informáticos, afectando directamente la fabricación y el precio de dispositivos electrónicos para consumidores y empresas.

La irrupción de la IA no solo modifica la forma en que se procesan y almacenan los datos, además, redefine la oferta y demanda de hardware, al punto de provocar aumentos de precios históricos y cambios en las configuraciones de los dispositivos.

La demanda de memorias DRAM y discos SSD se disparó en respuesta a las necesidades cada vez mayores de los sistemas basados en inteligencia artificial. Esta dinámica, que expertos del sector describen como una “crisis y oportunidad”, impacta de manera directa en el usuario final, quien podría enfrentarse a computadoras más costosas y con menos capacidad de almacenamiento.

Cómo afecta el fenómeno de la IA al sector hardware

El mantenimiento y operación de centros de datos requieren un número amplio de ciertos componentes informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de las empresas del sector, la explosión de la inteligencia artificial generó una demanda sin precedentes de componentes de alto rendimiento.

Carolina Maldonado, VP de Kingston Technology para Latinoamérica, explicó a Infobae que “la inteligencia artificial ha generado una demanda increíble de componentes”. Esta presión sobre el mercado se tradujo en aumentos de precios de hasta 200% entre septiembre y marzo, según la directiva.

Los grandes centros de datos y las empresas tecnológicas “están dispuestos a pagar lo que sea, porque tienen la necesidad de ser los mejores en lo que hacen, y para eso hay que invertir en infraestructura”, señaló Maldonado.

Esta situación genera escasez para los canales tradicionales y los consumidores particulares, quienes pueden enfrentar precios elevados y menor disponibilidad.

Qué componentes se ven más afectados por el auge de la IA

Las memorias DRAM y los discos SSD son las piezas más solicitadas para soportar el procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial modificó por completo el mapa de los componentes informáticos más demandados. Las memorias DRAM y los discos SSD, esenciales para el procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos, se encuentran en el centro de esta transformación.

Según la ejecutiva de Kingston, los discos duros tradicionales han dejado de ser una opción viable: “La demanda es tal que los discos duros ya fueron todos vendidos para 2026, no hay. Eso empujó la demanda a los SSDs”.

La necesidad de procesar y almacenar datos masivos obliga a los fabricantes a priorizar la producción de estos componentes, lo que repercute en la oferta disponible para otros segmentos del mercado.

“Lo que normalmente pasa en el negocio es que cuando un segmento está super demandado, el otro está más quieto”, puntualizó Maldonado. Esta dinámica fuerza a las empresas a distribuir sus productos según la presión de cada mercado y región.

Cómo impacta este fenómeno en el usuario final

El encarecimiento de los componentes obliga a los fabricantes a reducir capacidades técnicas en los dispositivos de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desequilibrio entre la demanda impulsada por la IA y la capacidad de producción global puede conducir a una situación en la que los consumidores deben pagar más por dispositivos con prestaciones recortadas.

Jean-Pierre Cecillon, director regional de Kingston para América del Sur hispana, describió el fenómeno como un “juego típico para economistas: oferta y demanda”.

Aseguró que “el usuario final no puede pagar 70% más por una PC, porque son esos aumentos que estamos hablando…Y a veces ese porcentaje es sobre otros aumentos que ya ocurrieron antes”.

Ante esta realidad, los fabricantes optan por reducir la memoria RAM o el almacenamiento de los aparatos nuevos, buscando adaptar la oferta al poder adquisitivo de cada mercado.

Cecillon detalló que “nuestro producto más vendido, la capacidad más vendida, que es la de un tera, bajó a quinientos gigas para SSDs”. Esta estrategia permite mantener precios competitivos, aunque implique un retroceso en las especificaciones técnicas habituales.

Qué otros factores considerar sobre el impacto de la IA en el mercado hardware

El mercado se está adaptando ante la revolución tecnológica que significa la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros de los temas hablados fue que el crecimiento acelerado del mercado de inteligencia artificial llevó a escenarios cercanos a la escasez de componentes. Maldonado aseguró que, si el ritmo global de compras de 2025 se mantuviera, “no tendríamos suficiente producto”.

El ajuste de precios y la contracción de la demanda han evitado que la crisis se materialice por completo, aunque la oferta de ciertos componentes como DDR5 y SSDs de alta capacidad sigue siendo limitada.

El mercado se autorregula a través de los precios, pero la incertidumbre sobre el abastecimiento persiste, sobre todo ante la tendencia creciente del consumo de datos y la adopción de IA en diferentes escalas.