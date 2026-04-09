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Así puedes correr modelos Gemma 4 en iOS y Android con Google AI Edge Gallery

Esta herramienta convierte cualquier smartphone compatible en un pequeño laboratorio de IA portátil

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Google AI Edge Gallery - Gemma 4 - iOS - Android - tecnología - 8 de abril
Para usuarios de Android, la forma más directa es descargar la app desde Google Play. (Composición Infobae: GOOGLE / Difusión)

Google ha dado un paso clave para la inteligencia artificial en dispositivos móviles con el lanzamiento de Google AI Edge Gallery, una aplicación experimental y de código abierto que permite ejecutar modelos de IA directamente en el teléfono, sin depender de la nube para procesar cada consulta.

Esta herramienta convierte cualquier smartphone compatible en un pequeño laboratorio de IA portátil, capaz de funcionar incluso sin conexión a Internet. El gran atractivo de la app es la integración con la familia Gemma 4, los modelos abiertos de Google diseñados para ofrecer equilibrio entre potencia, eficiencia y ejecución local.

Instalación y compatibilidad de Google AI Edge Gallery en móviles

Instalar Google AI Edge Gallery es un proceso sencillo tanto en Android como en iOS. Para usuarios de Android, la forma más directa es descargar la app desde Google Play. Si no se dispone de acceso a la tienda, es posible instalar el archivo APK desde el repositorio oficial en GitHub.

Un plano medio muestra a una persona sosteniendo un smartphone negro en sus manos y tocando la pantalla para desbloquearla con un código.
La clave está en elegir el modelo que mejor se adapte a la capacidad del dispositivo y al uso previsto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos Apple, la aplicación está disponible en la App Store y requiere como mínimo iOS 17. Por su parte, Android pide versión 12 o superior.

Una vez instalada, el rendimiento de cada modelo depende del hardware del teléfono. La propia aplicación ofrece una selección de modelos, desde los más ambiciosos como Gemma-4-E4B-it hasta opciones más ligeras y especializadas como Gemma3-1B-IT o TinyGarden-270M.

La clave está en elegir el modelo que mejor se adapte a la capacidad del dispositivo y al uso previsto, ya que en muchos casos un modelo más pequeño puede ofrecer una experiencia más ágil y estable.

Para descargar un modelo, basta con abrir el menú lateral, acceder al apartado “Models”, consultar la lista disponible y pulsar en “Download” sobre el que más interese. Muchos de estos modelos son multimodales y pueden utilizarse en varias funciones de la app, desde chat hasta análisis de imágenes o transcripción de audio.

Google AI Edge Gallery - Gemma 4 - iOS - Android - tecnología - 8 de abril
Ejemplo de desarrollo y prueba de una aplicación móvil en Android Studio utilizando el modelo Gemma 4 ejecutado localmente, sin depender de la nube. (Google)

Funciones y ventajas de usar IA local en el móvil con Gemma 4

Google AI Edge Gallery no se limita a ofrecer un chat con IA, sino que despliega una serie de apartados prácticos y experimentales. Entre ellos destacan:

  • AI Chat: Permite mantener conversaciones fluidas con el modelo, funcionando como un chatbot clásico pero con el procesamiento íntegramente en el dispositivo.
  • Ask Image: Analiza fotos e imágenes, describe escenas y responde preguntas sobre ellas, todo sin enviar archivos fuera del móvil.Audio Scribe: Transcribe y traduce audio en local, una función orientada a la privacidad y a la independencia de servicios externos.
  • Agent Skills: Incorpora herramientas adicionales para que la IA asista en tareas más complejas.Prompt Lab: Espacio para probar prompts avanzados y experimentar con los parámetros de los modelos.
  • Tiny Garden: Un pequeño juego que permite controlar un jardín virtual mediante lenguaje natural.
  • Mobile Actions: Demuestra cómo la IA puede ejecutar acciones dentro del propio dispositivo, abriendo la puerta a futuras integraciones.

Ninguna de estas funciones requiere una cuenta de Google ni conexión a Internet, lo que refuerza la privacidad y el control sobre los datos del usuario.

Google AI Edge Gallery - Gemma 4 - iOS - Android - tecnología - 8 de abril
Demostración de Gemma 4 E2B ejecutándose localmente en el navegador para analizar visión espacial y controlar un robot simulado. (Google)

Un vistazo al futuro de la IA en el dispositivo

Aunque Google AI Edge Gallery aún se encuentra en fase beta, representa un avance significativo hacia la inteligencia artificial verdaderamente local en los móviles. La posibilidad de correr modelos Gemma 4 y otras variantes directamente en el teléfono acerca a los usuarios a un futuro donde la IA sea rápida, accesible y mucho más privada.

La app funciona como un escaparate de posibilidades reales y experimentales, demostrando que es posible realizar tareas útiles, como la transcripción de audio o el análisis de imágenes, sin depender de la nube ni sacrificar la confidencialidad de los datos.

En definitiva, Google AI Edge Gallery marca el comienzo de una nueva etapa para la IA móvil, donde cada usuario puede experimentar, probar y aprovechar modelos avanzados como Gemma 4 directamente en su dispositivo, con plena autonomía y sin barreras técnicas.

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