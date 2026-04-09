Cuáles son las 3 nuevas funciones de Google Maps para compartir experiencias

Estas mejoras simplifican la forma en que los usuarios comparten fotos, videos y reseñas sobre lugares. (Europa Press)

Google ha incorporado tres funciones nuevas en Google Maps que buscan facilitar el proceso de compartir experiencias y contenidos sobre lugares visitados.

El anuncio marca una apuesta por potenciar la participación de la comunidad, que resulta clave para mantener actualizada la información disponible en la plataforma. Las novedades incluyen sugerencias automáticas de fotos y videos, generación de subtítulos con inteligencia artificial y una visualización mejorada de las contribuciones personales.

Sugerencias inteligentes para compartir imágenes y videos

La primera de las nuevas herramientas se centra en agilizar el aporte de imágenes y videos relacionados con ubicaciones. Google implementó una opción que, tras activar el acceso a los archivos multimedia del teléfono, muestra recomendaciones de fotos y videos recientes en la pestaña “Contribuir”. Esta función utiliza la ubicación geográfica registrada en los archivos para sugerir el contenido más relevante cada vez que el usuario decide aportar material visual sobre un lugar.

Google Maps recomienda fotos y videos recientes para compartir sobre lugares visitados. (Google)

Esta función ya se encuentra disponible de forma global en dispositivos Android y se prevé su llegada a iOS en los próximos meses. La compañía explicó que el objetivo es facilitar la selección de contenidos que ayuden a otros usuarios a tener una mejor idea del ambiente y las novedades de cada sitio. Al desplazarse por esta pestaña, los usuarios podrán elegir entre las sugerencias automáticas o seleccionar manualmente otras imágenes de su galería.

Subtítulos generados por la inteligencia artificial Gemini

La segunda novedad destacada consiste en la integración de la inteligencia artificial Gemini, que ahora analiza de forma automática las imágenes seleccionadas para compartir y genera subtítulos sugeridos. La herramienta, disponible inicialmente en inglés para iOS en Estados Unidos, ofrecerá a los usuarios la posibilidad de editar o eliminar el texto propuesto antes de publicar la foto.

Esta funcionalidad busca agilizar el proceso de compartir imágenes, especialmente cuando se suben varias fotografías y el usuario prefiere no escribir descripciones. Google confirmó que la expansión a otros idiomas y a dispositivos Android ocurrirá en los próximos meses. La empresa destacó que esta opción pretende dar un punto de partida para los subtítulos, pero siempre permitirá la edición manual para asegurar precisión y contexto.

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ahora genera subtítulos automáticos para las imágenes subidas a Maps. (Google)

Perfil de contribuciones y logros en primer plano

La tercera función apunta a reconocer y exhibir la participación de los usuarios dentro del programa Local Guides de Google. Ahora, todos los puntos y logros obtenidos mediante la publicación de fotos, reseñas, respuestas y verificación de datos se muestran de manera visible en el perfil personal. Además, los perfiles de usuarios con alto nivel de contribución adoptan una apariencia dorada, lo que facilita identificar a los aportantes más experimentados.

Junto con estos cambios, Google actualizó las insignias de logros para que sea más sencillo distinguir si alguien es experto en verificación de hechos, fotógrafo destacado o principiante en la plataforma. La compañía recordó que más de 500 millones de personas contribuyen de forma activa a mantener actualizada la información de Google Maps, y que estas mejoras están diseñadas para fortalecer esa comunidad global.

Un impulso a la comunidad colaborativa

Las tres funciones anunciadas por Google ya comenzaron a implementarse en Android, iOS y la versión de escritorio de Google Maps, con distintas etapas de despliegue según el sistema operativo y la región. Según cifras de la empresa, la colaboración de los usuarios resulta fundamental para que la plataforma siga siendo una fuente confiable al momento de elegir destinos, restaurantes o actividades.

Los perfiles de los usuarios en Google Maps muestran los logros y puntos acumulados por sus contribuciones. (Google)

Con estas actualizaciones, la compañía busca optimizar la experiencia tanto para quienes consultan como para quienes generan contenidos, haciendo que el proceso sea más intuitivo, rápido y satisfactorio. La apuesta por la inteligencia artificial y la visibilización de los aportes refuerza el papel central de la comunidad en el crecimiento de Google Maps.