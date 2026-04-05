Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

Para ejecutar una IA de manera local se requiere que el teléfono cuente con ciertas especificaciones técnicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con una inteligencia artificial que funcione en el móvil sin necesidad de conexión a Internet es, hoy, una posibilidad real gracias a los modelos de lenguaje de código abierto y a aplicaciones como PocketPal AI. Mientras los modelos comerciales como ChatGPT, Gemini o Claude requieren acceso constante a la nube, las soluciones en local permiten utilizar IA para tareas cotidianas sin depender del Wi-Fi, con privacidad total y más control sobre los datos personales.

Instalar uno de estos modelos en el teléfono es más sencillo de lo que parece y ofrece una alternativa práctica tanto en el ámbito personal como profesional.

Instalar una inteligencia artificial en tu móvil: herramientas y ventajas

Hoy existen aplicaciones que permiten ejecutar modelos de lenguaje en el propio móvil, eliminando la dependencia de servidores externos. Una de las opciones más accesibles es PocketPal AI, disponible de forma gratuita para Android e iOS. Esta app posibilita que cualquier usuario pueda instalar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, lo que significa que todas las consultas y tareas se procesan de manera local.

Las soluciones en local permiten utilizar IA para tareas cotidianas sin depender del Wi-Fi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de instalación es simple: tras descargar PocketPal desde la tienda de aplicaciones, basta con seleccionar y descargar uno de los modelos de IA de código abierto ofrecidos. Entre ellos se encuentran versiones ligeras como Qwen o Llama, pensadas para funcionar en teléfonos con especificaciones modestas.

El sistema aprovecha la potencia de la CPU o la GPU del móvil, permitiendo resumir textos, responder preguntas, traducir, redactar o generar código sin conexión alguna a Internet.

Esta propuesta resulta especialmente útil en situaciones donde la cobertura es limitada o inexistente, como en el metro, en viajes internacionales o en zonas rurales. Además, la privacidad se refuerza, ya que los datos y las conversaciones nunca salen del dispositivo ni son almacenados por terceros.

Utilizar una IA local en el móvil supone ciertas diferencias frente a los grandes asistentes en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos técnicos para correr modelos de IA en el teléfono

Para ejecutar una IA de manera local se requiere que el teléfono cuente con ciertas especificaciones técnicas, aunque no es necesario disponer de un modelo de gama alta.

Los modelos varían en tamaño y demanda de recursos, pero como referencia general, se recomienda tener al menos 6 GB de RAM para modelos pequeños y 8 GB para los de tamaño medio. El almacenamiento libre debe situarse entre 2 y 5 GB, ya que los archivos de los modelos pueden ocupar varios gigabytes.

En cuanto al procesador, cualquier dispositivo de gama media de los últimos años suele ser suficiente para los modelos más ligeros. PocketPal funciona en Android desde la versión 7.0 y en iOS a partir de la 15.1. Modelos como Qwen2.5-1.5B pueden ejecutarse incluso en teléfonos más antiguos o con menos recursos, mientras que los de mayor tamaño, como Llama 3.2 3B, requieren algo más de memoria y potencia.

Si el objetivo es trabajar con modelos de IA en ordenadores, destacan Ollama y LM Studio. (Europa Press)

Cómo instalar y utilizar PocketPal AI paso a paso

El procedimiento para tener una IA local en el móvil se resume en tres pasos. Primero, se descarga la aplicación PocketPal AI desde la tienda correspondiente. Luego, la app solicita la descarga de un modelo de inteligencia artificial, presentado en una lista que incluye alternativas de código abierto como Gemma, Llama, Phi o Qwen.

Es pertinente señalar que también existe la opción de instalar modelos avanzados directamente desde repositorios como Hugging Face.

Una vez descargado el modelo, solo hay que cargarlo en memoria y acceder a la sección de chat para comenzar a interactuar. Todo el procesamiento se realiza en el teléfono, lo que puede verificarse fácilmente desactivando tanto el Wi-Fi como los datos móviles. La descarga inicial sí requiere conexión, pero después la IA funciona completamente offline.

El procedimiento para tener una IA local en el móvil se resume en tres pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rendimiento y límites de la inteligencia artificial local

Utilizar una IA local en el móvil supone ciertas diferencias frente a los grandes asistentes en la nube. El procesamiento es más lento y el dispositivo puede calentarse durante su uso, ya que la CPU y la GPU trabajan intensamente para generar respuestas.

En móviles de gama alta, los modelos pueden producir entre 5 y 20 tokens por segundo, velocidad suficiente para mantener una conversación fluida en la mayoría de los casos.

Para mejorar el rendimiento en iPhone, se recomienda activar Metal, la API de aceleración de hardware de Apple, y ajustar la cantidad de procesamiento que se transfiere a la GPU. Esto puede agilizar notablemente la generación de texto. Los archivos óptimos suelen tener un tamaño de unos 4 GB; por encima de este umbral, el desempeño se resiente de forma significativa.

La inteligencia artificial local no sustituye a los grandes modelos comerciales en tareas complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas a PocketPal y opciones para ordenadores

PocketPal AI no es la única herramienta disponible para ejecutar modelos de lenguaje en local. En Android existen alternativas como MNN Chat, que ofrece soporte multimodal, y para quienes usan iPhone está Private LLM, aunque es de pago y emplea técnicas de cuantización para optimizar el rendimiento en dispositivos menos potentes.

Si el objetivo es trabajar con modelos de IA en ordenadores, destacan Ollama y LM Studio. Ambas permiten ejecutar modelos de hasta 13 mil millones de parámetros o más, dependiendo del hardware.

LM Studio cuenta con una interfaz visual atractiva y Ollama, aunque más técnica, es muy flexible y potente. Estas soluciones amplían las posibilidades de uso de la inteligencia artificial sin requerir conexión a la nube ni exponer datos personales.

La inteligencia artificial local no sustituye a los grandes modelos comerciales en tareas complejas, análisis extensos o razonamientos avanzados. Sin embargo, para responder dudas, resumir textos, traducir, buscar ideas o mantener una conversación, los modelos ligeros cumplen con creces en la mayoría de las situaciones cotidianas.