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Así es el dispositivo que permite tomar selfies con la cámara trasera del celular

El dispositivo se acopla magnéticamente y muestra la vista previa de la cámara trasera en tiempo real

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Selfie con cámara trasera
El nuevo accesorio ofrece una pantalla auxiliar táctil y funciones de iluminación para mejorar encuadre y calidad (Insta360)

Un dispositivo recientemente presentado, denominado Snap, posibilita la toma de selfies con la cámara trasera de un smartphone. El accesorio funciona como una pantalla auxiliar que se acopla magnéticamente a la parte posterior del celular, permitiendo al usuario ver y encuadrar la imagen en tiempo real al usar las cámaras principales, que suelen ofrecer mayor calidad que las frontales.

¿Cómo funciona?

A diferencia de otros accesorios que requieren conexiones inalámbricas como Bluetooth o Wi-Fi, este dispositivo utiliza un cable USB-C integrado para conectarse directamente al teléfono. Esta conexión evita problemas de latencia y elimina la necesidad de configurar opciones de conectividad cada vez que se utiliza. Al conectar el dispositivo, la pantalla táctil de 3,5 pulgadas se activa automáticamente, mostrando una réplica en tiempo real de la pantalla principal del teléfono.

En teléfonos iPhone, el usuario debe realizar un ajuste inicial en la configuración de accesibilidad para activar la función táctil de la pantalla. En dispositivos Android, el proceso es más sencillo, ya que solo se necesita aprobar la duplicación de pantalla al primer uso.

Selfie con cámara trasera
La conexión por USB-C elimina la latencia y facilita el uso sin configuraciones complejas. (Composición Infobae)

Características principales y modos de uso

El accesorio no cuenta con batería propia, sino que obtiene energía directamente del teléfono conectado. Esto puede aumentar el consumo de batería entre un 15% y un 20% durante el uso continuado, aunque permite que el dispositivo esté siempre listo para funcionar sin necesidad de recargarlo.

Entre las características destacadas, ofrece dos modos de visualización: pantalla completa con barras laterales o modo de zoom, que llena toda la pantalla auxiliar pero recorta parte de la imagen. El usuario puede alternar entre estos modos mediante un botón lateral, adaptando la vista según sus necesidades al tomar fotos o videos.

Otro botón lateral permite invertir la imagen en la pantalla auxiliar, una función útil cuando se rota el teléfono para capturar selfies en orientación horizontal. Esta inversión solo afecta la vista previa y no modifica la imagen final capturada.

El accesorio ayuda a aprovechar la calidad superior de las cámaras traseras para selfies y videos. (Reuters)
El accesorio ayuda a aprovechar la calidad superior de las cámaras traseras para selfies y videos. (Reuters)

Luz anular integrada y control táctil

Algunas versiones del dispositivo incluyen una luz anular ajustable, que puede mejorar la iluminación en selfies o grabaciones en situaciones de poca luz. Esta luz permite elegir entre cinco niveles de brillo y tres temperaturas de color, regulables mediante botones ubicados debajo de la pantalla.

La pantalla auxiliar permite controlar cualquier aplicación de cámara del teléfono, acceder a configuraciones, editar fotos y cambiar entre aplicaciones sin necesidad de girar el dispositivo. Es compatible con teléfonos que admiten salida de video por USB-C y permite el control táctil completo del sistema operativo.

Desafíos y utilidad práctica

El principal reto al usar el accesorio es sujetar el teléfono sin activar accidentalmente la pantalla táctil. La funda protectora incluida ayuda a minimizar este problema, aunque no lo elimina por completo. Además, no es posible apagar la pantalla principal del teléfono mientras se usa el dispositivo, lo que puede ocasionar interacciones no deseadas.

Las cámaras traseras de los celulares suelen ofrecer mayor resolución y calidad de imagen que las frontales. (Reuters)
Las cámaras traseras de los celulares suelen ofrecer mayor resolución y calidad de imagen que las frontales. (Reuters)

A pesar de estas limitaciones, se presenta como una solución versátil para quienes buscan mejorar la calidad de sus selfies o grabaciones utilizando las cámaras traseras, facilitando el encuadre y el control directo sobre las aplicaciones de cámara y edición.

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