Cómo configurar tu celular para mejorar los selfies nocturnos

El modo retrato nocturno puede presentar fallos en el recorte por la falta de luz y el aumento del ruido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir un buen selfie de noche con el celular es una de las tareas más exigentes para cualquier cámara móvil. A diferencia de las tomas diurnas, donde el modo retrato suele separar al sujeto del fondo con precisión y sin esfuerzo, los retratos nocturnos presentan desafíos particulares: desenfoques poco naturales, bordes irregulares y detalles que se pierden, sobre todo en cabellos y accesorios.

Estos problemas no dependen únicamente de la calidad del dispositivo, sino también de las condiciones en las que se toma la fotografía y de algunos ajustes clave en la configuración y la escena.

Por qué los retratos nocturnos presentan más dificultades

El modo retrato funciona a través de un proceso de inteligencia artificial que comienza identificando qué es sujeto y qué es fondo en la imagen. Para lograrlo, el celular analiza señales como contraste, bordes, mapas de profundidad y patrones que reconocen formas humanas. Cuando la foto se toma de día, con buena luz, el sensor capta detalles finos y el algoritmo puede recortar con precisión el contorno del sujeto.

Separar al sujeto del fondo ayuda a que el desenfoque se vea más natural y reduce errores en la máscara digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la noche, la cámara incrementa el ISO para captar más luz, lo que introduce ruido digital en la imagen. Para corregirlo, el software de la cámara aplica reducción de ruido, un proceso que también elimina detalles pequeños, como cabellos sueltos, pestañas o las monturas de gafas. Como resultado, el recorte del sujeto se vuelve menos preciso y el desenfoque de fondo pierde naturalidad, generando bordes artificiales y zonas mal definidas.

Ajustes sencillos para mejorar selfies nocturnos

Aunque la tecnología tiene sus límites, existen tres recomendaciones básicas, recopiladas por Xataka Movil, que pueden mejorar notablemente los retratos nocturnos:

1. Aumenta la iluminación sobre el sujeto

No es necesario utilizar flashes o focos potentes. Basta con acercar el rostro a una fuente de luz suave, como una farola, la pantalla de otro dispositivo o una lámpara cercana. Una mejor iluminación permite reducir el ISO, lo que disminuye el ruido y facilita que el algoritmo recorte con mayor precisión el contorno del sujeto.

2. Separa al sujeto del fondo

Colocar al sujeto a cierta distancia del fondo ayuda a que el desenfoque sea más natural y menos propenso a errores. Si el fondo está muy cerca, la cámara tiene menos margen para aplicar un efecto de “bokeh” creíble y la máscara digital que separa figura y fondo se vuelve menos efectiva. Una separación adecuada permite que el desenfoque luzca más realista, incluso en condiciones de baja luz.

Iluminar el rostro con una fuente suave, como una pantalla o farola, mejora el detalle y la nitidez en selfies nocturnos. (Imagen ilustrativa Infobae)

3. Evita luces directas o puntuales detrás de la cabeza

Los puntos de luz intensos en el fondo, como faros de autos o lámparas, pueden activar funciones automáticas de alto rango dinámico (HDR) y “sharpening” en la cámara, generando halos y bordes artificiales. Ubicar al sujeto de manera que no haya fuentes de luz directa detrás de la cabeza evita estos efectos no deseados y ayuda a mantener una transición más suave entre el sujeto y el fondo.

Alternativas cuando el modo retrato falla

Si después de ajustar la iluminación y la posición el resultado sigue siendo insatisfactorio, existen soluciones prácticas adicionales:

Probar a tomar la foto en modo retrato sin activar el modo noche , o viceversa. Algunos celulares combinan varias exposiciones en el modo noche, lo que puede introducir artefactos y errores en los bordes cuando hay movimiento.

, o viceversa. Algunos celulares combinan varias exposiciones en el modo noche, lo que puede introducir artefactos y errores en los bordes cuando hay movimiento. Realizar dos disparos: uno en modo retrato y otro en modo foto normal. Después, se puede editar la imagen estándar para aplicar un desenfoque controlado en el fondo, evitando los errores automáticos del modo retrato. Esta técnica, aunque requiere un paso extra, suele dar resultados más consistentes y naturales.

El rol del dispositivo y la edición posterior

La calidad del retrato nocturno también depende del modelo de celular y de la actualización de su software de cámara. Los móviles de gama alta tienden a manejar mejor los recortes y el ruido, mientras que en modelos de gama media los problemas de desenfoque y bordes suelen ser más frecuentes.

Evitar luces directas detrás de la cabeza previene la aparición de halos y bordes artificiales en la foto. (Imágen ilustrativa Infobae)

En cualquier caso, utilizar aplicaciones de edición para suavizar el fondo o corregir detalles puede ser una herramienta útil para perfeccionar el resultado final.

Con estos ajustes y recomendaciones, es posible obtener selfies nocturnos más nítidos, naturales y sin los errores habituales que arruinan la escena.