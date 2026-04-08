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WhatsApp cambia para siempre en el auto: cómo activar el nuevo diseño en Apple CarPlay

Ahora los usuarios pueden acceder a sus chats, responder mensajes y hacer o recibir llamadas usando Siri

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Primer plano de la pantalla de infoentretenimiento de un carro moderno con el logo de WhatsApp; se ven partes del volante, tablero y asientos de cuero.
WhatsApp ya cuenta con una app nativa para CarPlay, permitiendo usar más funciones desde la pantalla del auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una aplicación nativa de WhatsApp ya está disponible para CarPlay, lo que permite acceder a muchas más funciones de la plataforma de mensajería directamente desde la pantalla de infoentretenimiento del vehículo.

Ahora, los usuarios pueden ver todos sus chats en una pestaña dedicada, leer y responder mensajes, así como enviar o recibir llamadas utilizando comandos de voz a través de Siri.

Esta nueva integración mejora la seguridad y la comodidad al permitir gestionar la comunicación sin apartar la vista del camino, optimizando la experiencia de conducción conectada.

(WhatsApp)
Esta integración facilita gestionar mensajes y llamadas sin distraerse al conducir, mejorando seguridad y comodidad. (WhatsApp)

Cómo activar el nuevo WhatsApp en CarPlay

Para activar el nuevo WhatsApp en CarPlay es necesario que cuentes con la aplicación móvil actualizada, al menos en la versión 26.13.74. Así, una vez conectes tu iPhone al sistema CarPlay de tu vehículo, el icono de WhatsApp aparecerá automáticamente en la pantalla de infoentretenimiento.

Desde allí, podrás acceder a la nueva interfaz, consultar tus chats, enviar mensajes por voz, realizar llamadas y utilizar la función de favoritos, todo de forma segura y adaptada para el uso en el coche.

Cuáles son los cambios de WhatsApp en CarPlay

Hasta ahora, WhatsApp no contaba con una aplicación propia para CarPlay, sino solo con un icono que permitía escuchar notificaciones de chats no leídos a través de Siri y enviar mensajes usando comandos de voz. También se podía interactuar directamente con Siri para estas funciones, pero la experiencia era limitada.

Una mano toca el icono de WhatsApp en la pantalla táctil de un sistema de infoentretenimiento de un vehículo, con otras aplicaciones visibles en el fondo oscuro.
Para usar WhatsApp en CarPlay necesitas tener la app móvil actualizada a la versión 26.13.74 o superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la nueva versión, WhatsApp introduce una interfaz dedicada en CarPlay. Aunque es sencilla y no incluye demasiadas opciones, cumple su objetivo principal: facilitar la comunicación sin distraer al conductor. La aplicación presenta varias pestañas claras y funcionales:

En la pestaña Chats, puedes ver tus conversaciones, escuchar mensajes no leídos y enviar nuevos mensajes por voz. Basta con deslizarte por la lista de chats y seleccionar uno para responder rápidamente.

La pestaña Llamadas muestra tu historial reciente y ofrece acceso directo para realizar llamadas, ya sea seleccionando un contacto o solicitándolo por voz a Siri.

Primer plano de una pantalla de infoentretenimiento de un carro con un borde plateado, mostrando el icono verde de WhatsApp sobre un fondo oscuro.
La pestaña Llamadas muestra tu historial y permite hacer llamadas directamente o usando Siri por voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la pestaña Favoritos permite acceder de forma rápida a los chats que hayas marcado como favoritos, facilitando el envío de mensajes a tus contactos más importantes mientras conduces. Esta funcionalidad hace más práctico configurar favoritos para tenerlos siempre al alcance en el coche.

Cómo usar WhatsApp con precaución al conducir

Utilizar WhatsApp mientras conduces exige medidas de precaución para garantizar tu seguridad y la de los demás. Lo más recomendable es interactuar con la aplicación solo a través de comandos de voz mediante sistemas como CarPlay, evitando manipular el teléfono o la pantalla del vehículo.

Utiliza asistentes como Siri para enviar o escuchar mensajes y realizar llamadas sin apartar las manos del volante ni la vista de la carretera.

Configura tus chats favoritos para acceder rápidamente a los contactos más importantes y limita las interacciones a mensajes breves y esenciales. Si necesitas responder o leer conversaciones más extensas, lo más seguro es detener el vehículo en un lugar adecuado antes de usar la app.

Los usuarios pueden leer, escribir mensajes y grabar audios desde su reloj inteligente. (Meta)
Los usuarios pueden leer, escribir mensajes y grabar audios desde su reloj inteligente. (Meta)

Recuerda que, aunque la integración de WhatsApp en CarPlay está diseñada para minimizar distracciones, la atención debe estar siempre centrada en la conducción. Seguir estas recomendaciones es clave para evitar accidentes y cumplir con la normativa de tráfico

WhatsApp llegó a Apple Watch

Apple CarPlay se suma a las recientes integraciones de WhatsApp en las plataformas de Apple, tras el lanzamiento de la aplicación para Apple Watch.

Con esta app directa en el reloj, los usuarios pueden gestionar chats, escuchar y enviar notas de voz, ver imágenes y reaccionar con emojis, todo sin depender del iPhone.

La aplicación es compatible con watchOS 10 o superior y con los modelos Apple Watch Series 4 en adelante, y se instala automáticamente al actualizar WhatsApp en el iPhone.

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