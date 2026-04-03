No perderás reuniones del trabajo: Google Meet ya está en CarPlay

Google Meet ya se puede usar en CarPlay para participar en reuniones de trabajo desde el auto solo con audio. (Google)

Google Meet ya está disponible en CarPlay, permitiendo a los usuarios participar en conferencias de trabajo desde el automóvil de forma segura, únicamente a través de audio. La plataforma ofrece integración manos libres, lo que facilita unirse a reuniones sin distracciones mientras se conduce.

Para utilizar Google Meet en CarPlay, es necesario contar con la aplicación actualizada y seguir el proceso de vinculación habitual en el sistema del vehículo.

Google indicó que próximamente se lanzará una versión de Meet para Android Auto, ampliando así la disponibilidad de esta función a más usuarios.

Para acceder a Google Meet en CarPlay, se requiere la app actualizada y vincular el iPhone al sistema del vehículo. (Google)

Cómo tener Google Meet en el carro con CarPlay

Para utilizar Google Meet en el carro con CarPlay, es necesario tener un iPhone compatible y la aplicación actualizada. Una vez conectado el dispositivo al sistema CarPlay del vehículo, Google Meet aparecerá entre las aplicaciones disponibles.

La función permite unirse a reuniones de audio de forma segura y manos libres, ya que no admite video durante la conducción.

Esta integración facilita la participación en conferencias mientras se está en movimiento, priorizando la seguridad del usuario.

La función solo permite llamadas de audio mientras se conduce. (Google)

Para qué sirve tener Google Meet en el carro con CarPlay

La integración de Google Meet con CarPlay permite a los usuarios participar en reuniones de trabajo de manera segura mientras conducen.

Ya sea de camino al trabajo o viajando entre citas, es posible unirse a conferencias con un solo toque, consultar la agenda y participar únicamente en llamadas de audio, lo que ayuda a mantener la concentración al volante.

Al acceder a una reunión desde CarPlay, la cámara del dispositivo se desactiva y el contenido de video no se muestra; solo se transmite el audio de la llamada y el usuario puede intervenir mediante el micrófono del vehículo. De este modo, la función prioriza la seguridad y la productividad durante los desplazamientos.

Cómo usar de forma segura Google Meet al conducir

Para utilizar Google Meet de forma segura al conducir, es fundamental aprovechar la integración con CarPlay. Esta función permite unirse a reuniones solo de audio, evitando distracciones visuales y manteniendo la atención en el camino.

CarPlay y Android Auto integran el smartphone con el sistema multimedia del auto. (Apple)

La cámara se desactiva automáticamente y solo se transmite el audio, mientras que el micrófono del automóvil permite la participación manos libres. Así, los usuarios pueden participar en llamadas laborales sin comprometer la seguridad vial ni perder productividad en sus desplazamientos.

En qué se diferencian CarPlay de Android Auto

CarPlay y Android Autoson plataformas que permiten integrar el teléfono inteligente con el sistema multimedia del automóvil, pero cada una está diseñada para sistemas operativos diferentes. CarPlay es exclusivo para dispositivos Apple y funciona con iPhone, mientras que Android Auto está destinado a teléfonos con el sistema operativo Android.

Ambos permiten acceder a aplicaciones como mapas, música, mensajes y llamadas mediante comandos de voz y controles en la pantalla del vehículo, pero difieren en la interfaz y el ecosistema de aplicaciones compatibles. Además, cada uno ofrece características específicas alineadas con su respectivo sistema operativo.

WhatsApp llega a CarPlay

WhatsApp ha lanzado una aplicación dedicada para Apple CarPlay, orientada a conductores que buscan gestionar mensajes y llamadas de manera más intuitiva y segura mientras manejan.

WhatsApp estrenó una aplicación específica para Apple CarPlay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, la novedad está disponible en versión beta para usuarios de iOS inscritos en TestFlight. Este avance representa un paso clave en la estrategia de WhatsApp para fortalecer la conectividad multimodal y la seguridad vial.

Hasta ahora, los usuarios de CarPlay solo podían interactuar con WhatsApp usando comandos de voz a través de Siri, limitándose a notificaciones, lectura y dictado de mensajes.

La nueva aplicación incorpora una interfaz visual simplificada y nuevas funciones que minimizan distracciones, facilitando el acceso a las principales herramientas de comunicación sin comprometer la atención al volante.