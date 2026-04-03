Tecno

No perderás reuniones del trabajo: Google Meet ya está en CarPlay

Los usuarios pueden unirse a reuniones solo por audio y participar de forma manos libres mientras conducen

Guardar
Primer plano de una pantalla que muestra la interfaz de CarPlay con iconos de aplicaciones como Teléfono, Música, Mapas y Mensajes, sobre un fondo abstracto
Google Meet ya se puede usar en CarPlay para participar en reuniones de trabajo desde el auto solo con audio. (Google)

Google Meet ya está disponible en CarPlay, permitiendo a los usuarios participar en conferencias de trabajo desde el automóvil de forma segura, únicamente a través de audio. La plataforma ofrece integración manos libres, lo que facilita unirse a reuniones sin distracciones mientras se conduce.

Para utilizar Google Meet en CarPlay, es necesario contar con la aplicación actualizada y seguir el proceso de vinculación habitual en el sistema del vehículo.

Google indicó que próximamente se lanzará una versión de Meet para Android Auto, ampliando así la disponibilidad de esta función a más usuarios.

Pantalla de Apple CarPlay con un listado de reuniones programadas, iconos de aplicaciones como Mapas y Música, hora 11:28 y estado de batería
Para acceder a Google Meet en CarPlay, se requiere la app actualizada y vincular el iPhone al sistema del vehículo. (Google)

Cómo tener Google Meet en el carro con CarPlay

Para utilizar Google Meet en el carro con CarPlay, es necesario tener un iPhone compatible y la aplicación actualizada. Una vez conectado el dispositivo al sistema CarPlay del vehículo, Google Meet aparecerá entre las aplicaciones disponibles.

La función permite unirse a reuniones de audio de forma segura y manos libres, ya que no admite video durante la conducción.

Esta integración facilita la participación en conferencias mientras se está en movimiento, priorizando la seguridad del usuario.

La nueva función solo se encuentra habilitada para los anfitriones de la reunión. (Google)
La función solo permite llamadas de audio mientras se conduce. (Google)

Para qué sirve tener Google Meet en el carro con CarPlay

La integración de Google Meet con CarPlay permite a los usuarios participar en reuniones de trabajo de manera segura mientras conducen.

Ya sea de camino al trabajo o viajando entre citas, es posible unirse a conferencias con un solo toque, consultar la agenda y participar únicamente en llamadas de audio, lo que ayuda a mantener la concentración al volante.

Al acceder a una reunión desde CarPlay, la cámara del dispositivo se desactiva y el contenido de video no se muestra; solo se transmite el audio de la llamada y el usuario puede intervenir mediante el micrófono del vehículo. De este modo, la función prioriza la seguridad y la productividad durante los desplazamientos.

Cómo usar de forma segura Google Meet al conducir

Para utilizar Google Meet de forma segura al conducir, es fundamental aprovechar la integración con CarPlay. Esta función permite unirse a reuniones solo de audio, evitando distracciones visuales y manteniendo la atención en el camino.

(Apple)
CarPlay y Android Auto integran el smartphone con el sistema multimedia del auto. (Apple)

La cámara se desactiva automáticamente y solo se transmite el audio, mientras que el micrófono del automóvil permite la participación manos libres. Así, los usuarios pueden participar en llamadas laborales sin comprometer la seguridad vial ni perder productividad en sus desplazamientos.

En qué se diferencian CarPlay de Android Auto

CarPlay y Android Autoson plataformas que permiten integrar el teléfono inteligente con el sistema multimedia del automóvil, pero cada una está diseñada para sistemas operativos diferentes. CarPlay es exclusivo para dispositivos Apple y funciona con iPhone, mientras que Android Auto está destinado a teléfonos con el sistema operativo Android.

Ambos permiten acceder a aplicaciones como mapas, música, mensajes y llamadas mediante comandos de voz y controles en la pantalla del vehículo, pero difieren en la interfaz y el ecosistema de aplicaciones compatibles. Además, cada uno ofrece características específicas alineadas con su respectivo sistema operativo.

WhatsApp llega a CarPlay

WhatsApp ha lanzado una aplicación dedicada para Apple CarPlay, orientada a conductores que buscan gestionar mensajes y llamadas de manera más intuitiva y segura mientras manejan.

Ilustración de un conductor en un automóvil moderno con las manos en el volante. La pantalla central muestra Apple CarPlay con la interfaz de WhatsApp.
WhatsApp estrenó una aplicación específica para Apple CarPlay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, la novedad está disponible en versión beta para usuarios de iOS inscritos en TestFlight. Este avance representa un paso clave en la estrategia de WhatsApp para fortalecer la conectividad multimodal y la seguridad vial.

Hasta ahora, los usuarios de CarPlay solo podían interactuar con WhatsApp usando comandos de voz a través de Siri, limitándose a notificaciones, lectura y dictado de mensajes.

La nueva aplicación incorpora una interfaz visual simplificada y nuevas funciones que minimizan distracciones, facilitando el acceso a las principales herramientas de comunicación sin comprometer la atención al volante.

Temas Relacionados

Google MeetCarPlayReuniones de trabajoCarroConferenciasTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnologíaTecno Autos Y Movilidad

Últimas Noticias

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Utilizar herramientas que bloqueen ciertas apps a partir de una hora determinada evita que el tiempo frente al celular se alargue innecesariamente

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Según Gemini, la inteligencia superior no se traduce únicamente en logros académicos o destrezas en disciplinas técnicas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

Hoy existen aplicaciones que permiten ejecutar modelos de lenguaje en el propio móvil, eliminando la dependencia de servidores externos

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

La formación académica sigue funcionando como un filtro esencial para muchas oportunidades laborales, según un estudio

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA

Gemini explica que, para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, buscar información en Google ha dejado de ser la primera opción

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA
DEPORTES
Facundo Díaz Acosta se coronó en Sao Leopoldo y el tenis argentino alcanzó el título 451

Facundo Díaz Acosta se coronó en Sao Leopoldo y el tenis argentino alcanzó el título 451

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas