Televisores y celulares que se quedan sin Netflix desde el 10 de abril de 2026

A los dispositivos desactualizados les saldrán mensajes de error constantes en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 10 de abril de 2026, Netflix interrumpirá el acceso nativo a su aplicación en una amplia gama de televisores y teléfonos inteligentes. La medida responde a la actualización de sus requisitos técnicos mínimos, lo que excluye a dispositivos que no han recibido las últimas versiones de sus sistemas operativos.

La decisión afectará tanto a modelos de smartphones como a televisores de varias marcas reconocidas, restringiendo el acceso incluso si la aplicación ya estaba instalada antes de la fecha límite.

Los usuarios que utilicen aparatos con sistemas operativos antiguos no podrán abrir, instalar ni actualizar la aplicación, lo que incrementa los riesgos de seguridad y limita la experiencia digital.

Cuáles modelos de televisores perderán acceso a la app de Netflix

Usuarios con modelos recientes no tendrán problemas al abrir la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación dejarán de ser compatibles, así como televisores de marcas como Panasonic y LG fabricados antes de 2015.

En el caso de Samsung, la serie Smart TV EOS producida entre 2012 y 2015 será excluida de nuevas actualizaciones y del uso de la aplicación. A este listado se suman varias versiones de la serie Bravia de Sony, identificadas por códigos como KDL, XBR, W95 y X95.

Todos estos modelos, lanzados en la primera mitad de la década pasada, ya no reciben actualizaciones de sistema operativo ni parches de seguridad, situación que limita su compatibilidad con servicios digitales actuales y expone a los usuarios a potenciales vulnerabilidades.

Qué teléfonos dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de Netflix

Existirán problemas al ejecutar la aplicación así esté descargada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida de Netflix afecta a una extensa lista de teléfonos inteligentes que no pueden actualizarse a versiones recientes de sistema operativo. En el caso de Android, solo los modelos que soporten la versión 7.0 o superior podrán seguir utilizando la aplicación.

Esto deja fuera de servicio a modelos emblemáticos lanzados entre 2011 y 2014, como Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, además de dispositivos LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2 y la serie Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3 de Sony.

En el ecosistema de Apple, los teléfonos iPhone X y modelos previos ya no son elegibles para actualizar a iOS 17.0 o versiones superiores. Por lo tanto, todos los modelos de celulares anteriores podrían quedar excluidos del acceso a la aplicación streaming.

Estos dispositivos conservan funcionalidades básicas, pero ya no reciben optimizaciones de rendimiento ni actualizaciones de seguridad, lo que agrava su vulnerabilidad ante ciberataques.

Cuáles son las consecuencias para los usuarios afectados

Un celular que no soporte las nuevas aplicaciones queda en mayor riesgo de ser sujeto de ciberataques. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes poseen dispositivos afectados, la imposibilidad de acceder a Netflix es solo uno de los inconvenientes. Los teléfonos y televisores que quedan por fuera del soporte oficial pueden experimentar ralentización, bloqueos frecuentes y fallos en tareas básicas, dificultando el uso cotidiano y comprometiendo la integridad de los datos almacenados.

El uso de aparatos sin actualizaciones incrementa la exposición a amenazas informáticas y acelera la obsolescencia de la tecnología.

Además, la restricción a Netflix puede anticipar problemas similares con otras aplicaciones populares, como servicios de mensajería o banca digital.

En muchas plataformas, la compatibilidad con sistemas antiguos se reduce progresivamente, lo que obliga a los usuarios a considerar la renovación de sus dispositivos para no perder acceso a servicios esenciales.

Cómo saber si un dispositivo quedará excluido del acceso aplicaciones populares

Desde los ajustes es posible ver la versión del sistema operativo del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar la compatibilidad de un teléfono o televisor con los requisitos de Netflix es un paso fundamental para los usuarios que buscan anticipar posibles restricciones.

En el caso de Android, la información se encuentra en el apartado de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, dentro de ‘Acerca del teléfono’ y ‘Información del software’, donde aparecen la versión del sistema, el número de compilación y el nivel de seguridad.

Asimismo, para iPhone, el dato relevante figura en ‘Configuración’, sección ‘General’ y después en ‘Información’, junto al campo ‘Versión de software’.

Es necesario revisar periódicamente estos apartados, porque la falta de actualizaciones afecta tanto al acceso a Netflix, como a otras aplicaciones conocidas.