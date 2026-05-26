Steam agrega 12 nuevos videojuegos gratis: así puedes descargarlos para PC

Steam sumó 12 juegos gratuitos para PC a su catálogo. (Steam)

En los últimos días, Steam incorporó 12 nuevos juegos gratuitos para PC a su tienda. Se trata de títulos de distintos géneros, como el juego de laberintos Dark Room, el tower defense con construcción Farmnana Defence y el simulador Fun Park Simulator: Prologue.

Para acceder a ellos, entra en Steam y dirígete a la sección ‘Free to Play’.

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Cuál es la lista completa juegos nuevos y gratuitos en Steam

La lista completa de juegos nuevos y gratuitos en Steam es la siguiente:

Dark Room.

Juego independiente creado por un niño de 11 años en el que una bola recorre un laberinto generado de forma procedural con una linterna en la mano e intenta escapar. Es ideal para quienes disfrutan de sorpresas en cada esquina.

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Un niño de 11 años creó este juego independiente: una bola recorre un laberinto procedural con linterna e intenta escapar. (Steam)

WoT Heat.

Es el primer juego de acción con tanques y héroes. Cada batalla es un enfrentamiento a gran velocidad. Sus agentes tienen habilidades especiales y conducen máquinas temibles. Elige un agente, personaliza tu tanque y combina habilidad y estrategia para controlar el campo de batalla.

Farmnana Defence.

Defiende tu granja con bananas mágicas. Reúne y mejora más de 20 bananas en 5 niveles, construye tu granja de día y sobrevive a oleadas de monstruos por la noche. Enfréntate a 5 jefes épicos en 25 oleadas y en un modo Infinito sin fin.

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PATCHED.

Trata sobre una muñeca solitaria y abandonada que despierta en una fábrica vacía y en ruinas. En busca de respuestas, empieza a explorar el lugar y a recomponerse, mientras se encuentra con otras muñecas en el camino.

The Circle Move.

Explora un mundo extraño y misterioso y pon a prueba tu mente con rompecabezas elaborados en The Circle Move.

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En este juego, una muñeca abandonada despierta en una fábrica en ruinas. (Steam)

Groovy Gig.

Es un juego acogedor en el que llegas al planeta Tierra durante la época dorada de los años 70. Recoge pequeños objetos, admira tus trofeos y cuida las plantas que encuentres. Relájate y disfruta de la música.

Enthrallor.

Es un juego de aventuras y puzles de estilo clásico, ambientado en un mundo marcado por antiguas guerras de magos olvidadas.

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Juegas como un joven mago atrapado dentro de una armadura consciente y en descomposición llamada Enthrallor, que se niega a dejarlo ir.

ElectroFix Simulator.

Te pone al mando de tu propia megatienda de electrónica: un caos satisfactorio al estilo Best Buy, donde reparas, personalizas y vendes desde dispositivos retro hasta PC gamer de alta gama.

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Once Upon.

Un RPG narrativo impulsado por IA que crece junto a tus sesiones de concentración.

Define una tarea de la vida real, inicia un Pomodoro de 25 minutos y regresa a un capítulo nuevo escrito mientras trabajabas. Elige un viaje de cocina fantástica o un misterio de supervivencia de ciencia ficción. Incluye IA integrada gratuita.

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Responde bien para atacar más fuerte; ignora las preguntas y morirás antes. (Steam)

Recall Rogue.

El roguelite del conocimiento. Responde preguntas para golpear más fuerte; sáltalas para morir más rápido. Cuanto más avanzas, más el calabozo castiga la ignorancia. Los jefes resisten todo, excepto el conocimiento demostrado. 98 mazos, 7 idiomas, 67.000 datos reales. Juega sin culpa.

Another Zombie Shooter.

Un rastreador de precisión en tiempo real te mantiene honesto y premia la puntería por encima del pánico. Disparos a mansalva, casquillos, fogonazo y trazadoras dan vida a cada tiroteo. Los tiros a la cabeza se recompensan. Los disparos fallidos se castigan. Elimina todas las oleadas para ganar.

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Fun Park Simulator: Prologue.

Reconstruye un parque temático abandonado en esta simulación en primera persona. Construye atracciones, tiendas y decoraciones, mantén felices a los visitantes, gana estrellas, desbloquea mejoras, contrata personal, detén a los alborotadores y convierte tu parque en una atracción famosa.

Cómo descargar gratis estos juegos

Para descargar estos juegos de forma gratuita, abre Steam en tu PC, dirígete a la sección ‘Free to Play’ y busca cada título. Haz clic en ‘Jugar gratis’ y el juego se instalará automáticamente en tu biblioteca.