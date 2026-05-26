Steam agrega 12 nuevos videojuegos gratis: así puedes descargarlos para PC

En los últimos días, Steam incorporó 12 nuevos juegos gratuitos para PC a su tienda. Se trata de títulos de distintos géneros, como el juego de laberintos Dark Room, el tower defense con construcción Farmnana Defence y el simulador Fun Park Simulator: Prologue.
Para acceder a ellos, entra en Steam y dirígete a la sección ‘Free to Play’.
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Cuál es la lista completa juegos nuevos y gratuitos en Steam
La lista completa de juegos nuevos y gratuitos en Steam es la siguiente:
- Dark Room.
Juego independiente creado por un niño de 11 años en el que una bola recorre un laberinto generado de forma procedural con una linterna en la mano e intenta escapar. Es ideal para quienes disfrutan de sorpresas en cada esquina.
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- WoT Heat.
Es el primer juego de acción con tanques y héroes. Cada batalla es un enfrentamiento a gran velocidad. Sus agentes tienen habilidades especiales y conducen máquinas temibles. Elige un agente, personaliza tu tanque y combina habilidad y estrategia para controlar el campo de batalla.
- Farmnana Defence.
Defiende tu granja con bananas mágicas. Reúne y mejora más de 20 bananas en 5 niveles, construye tu granja de día y sobrevive a oleadas de monstruos por la noche. Enfréntate a 5 jefes épicos en 25 oleadas y en un modo Infinito sin fin.
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- PATCHED.
Trata sobre una muñeca solitaria y abandonada que despierta en una fábrica vacía y en ruinas. En busca de respuestas, empieza a explorar el lugar y a recomponerse, mientras se encuentra con otras muñecas en el camino.
- The Circle Move.
Explora un mundo extraño y misterioso y pon a prueba tu mente con rompecabezas elaborados en The Circle Move.
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- Groovy Gig.
Es un juego acogedor en el que llegas al planeta Tierra durante la época dorada de los años 70. Recoge pequeños objetos, admira tus trofeos y cuida las plantas que encuentres. Relájate y disfruta de la música.
- Enthrallor.
Es un juego de aventuras y puzles de estilo clásico, ambientado en un mundo marcado por antiguas guerras de magos olvidadas.
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Juegas como un joven mago atrapado dentro de una armadura consciente y en descomposición llamada Enthrallor, que se niega a dejarlo ir.
- ElectroFix Simulator.
Te pone al mando de tu propia megatienda de electrónica: un caos satisfactorio al estilo Best Buy, donde reparas, personalizas y vendes desde dispositivos retro hasta PC gamer de alta gama.
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- Once Upon.
Un RPG narrativo impulsado por IA que crece junto a tus sesiones de concentración.
Define una tarea de la vida real, inicia un Pomodoro de 25 minutos y regresa a un capítulo nuevo escrito mientras trabajabas. Elige un viaje de cocina fantástica o un misterio de supervivencia de ciencia ficción. Incluye IA integrada gratuita.
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- Recall Rogue.
El roguelite del conocimiento. Responde preguntas para golpear más fuerte; sáltalas para morir más rápido. Cuanto más avanzas, más el calabozo castiga la ignorancia. Los jefes resisten todo, excepto el conocimiento demostrado. 98 mazos, 7 idiomas, 67.000 datos reales. Juega sin culpa.
- Another Zombie Shooter.
Un rastreador de precisión en tiempo real te mantiene honesto y premia la puntería por encima del pánico. Disparos a mansalva, casquillos, fogonazo y trazadoras dan vida a cada tiroteo. Los tiros a la cabeza se recompensan. Los disparos fallidos se castigan. Elimina todas las oleadas para ganar.
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- Fun Park Simulator: Prologue.
Reconstruye un parque temático abandonado en esta simulación en primera persona. Construye atracciones, tiendas y decoraciones, mantén felices a los visitantes, gana estrellas, desbloquea mejoras, contrata personal, detén a los alborotadores y convierte tu parque en una atracción famosa.
Cómo descargar gratis estos juegos
Para descargar estos juegos de forma gratuita, abre Steam en tu PC, dirígete a la sección ‘Free to Play’ y busca cada título. Haz clic en ‘Jugar gratis’ y el juego se instalará automáticamente en tu biblioteca.
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