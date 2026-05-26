Tecno

Steam agrega 12 nuevos videojuegos gratis: así puedes descargarlos para PC

Los títulos abarcan géneros variados, desde el laberinto de Dark Room hasta el tower defense de Farmnana Defence

Guardar
Google icon
MN Steam | Newsletter 800x450
Steam sumó 12 juegos gratuitos para PC a su catálogo. (Steam)

En los últimos días, Steam incorporó 12 nuevos juegos gratuitos para PC a su tienda. Se trata de títulos de distintos géneros, como el juego de laberintos Dark Room, el tower defense con construcción Farmnana Defence y el simulador Fun Park Simulator: Prologue.

Para acceder a ellos, entra en Steam y dirígete a la sección ‘Free to Play’.

PUBLICIDAD

Cuál es la lista completa juegos nuevos y gratuitos en Steam

La lista completa de juegos nuevos y gratuitos en Steam es la siguiente:

  • Dark Room.

Juego independiente creado por un niño de 11 años en el que una bola recorre un laberinto generado de forma procedural con una linterna en la mano e intenta escapar. Es ideal para quienes disfrutan de sorpresas en cada esquina.

PUBLICIDAD

Pantalla de un programa de software que muestra el videojuego 'Dark Room', donde una bola se mueve por un laberinto negro con una luz
Un niño de 11 años creó este juego independiente: una bola recorre un laberinto procedural con linterna e intenta escapar. (Steam)
  • WoT Heat.

Es el primer juego de acción con tanques y héroes. Cada batalla es un enfrentamiento a gran velocidad. Sus agentes tienen habilidades especiales y conducen máquinas temibles. Elige un agente, personaliza tu tanque y combina habilidad y estrategia para controlar el campo de batalla.

  • Farmnana Defence.

Defiende tu granja con bananas mágicas. Reúne y mejora más de 20 bananas en 5 niveles, construye tu granja de día y sobrevive a oleadas de monstruos por la noche. Enfréntate a 5 jefes épicos en 25 oleadas y en un modo Infinito sin fin.

  • PATCHED.

Trata sobre una muñeca solitaria y abandonada que despierta en una fábrica vacía y en ruinas. En busca de respuestas, empieza a explorar el lugar y a recomponerse, mientras se encuentra con otras muñecas en el camino.

  • The Circle Move.

Explora un mundo extraño y misterioso y pon a prueba tu mente con rompecabezas elaborados en The Circle Move.

Captura de pantalla de la página de Steam de 'PATCHED', con un video oscuro, la descripción del juego y miniaturas de capturas de pantalla
En este juego, una muñeca abandonada despierta en una fábrica en ruinas. (Steam)
  • Groovy Gig.

Es un juego acogedor en el que llegas al planeta Tierra durante la época dorada de los años 70. Recoge pequeños objetos, admira tus trofeos y cuida las plantas que encuentres. Relájate y disfruta de la música.

  • Enthrallor.

Es un juego de aventuras y puzles de estilo clásico, ambientado en un mundo marcado por antiguas guerras de magos olvidadas.

Juegas como un joven mago atrapado dentro de una armadura consciente y en descomposición llamada Enthrallor, que se niega a dejarlo ir.

  • ElectroFix Simulator.

Te pone al mando de tu propia megatienda de electrónica: un caos satisfactorio al estilo Best Buy, donde reparas, personalizas y vendes desde dispositivos retro hasta PC gamer de alta gama.

  • Once Upon.

Un RPG narrativo impulsado por IA que crece junto a tus sesiones de concentración.

Define una tarea de la vida real, inicia un Pomodoro de 25 minutos y regresa a un capítulo nuevo escrito mientras trabajabas. Elige un viaje de cocina fantástica o un misterio de supervivencia de ciencia ficción. Incluye IA integrada gratuita.

Pantalla de 'Recall Rogue' con personaje morado en mazmorra, UI y panel de audio. A la derecha, logo y texto descriptivo del juego
Responde bien para atacar más fuerte; ignora las preguntas y morirás antes. (Steam)
  • Recall Rogue.

El roguelite del conocimiento. Responde preguntas para golpear más fuerte; sáltalas para morir más rápido. Cuanto más avanzas, más el calabozo castiga la ignorancia. Los jefes resisten todo, excepto el conocimiento demostrado. 98 mazos, 7 idiomas, 67.000 datos reales. Juega sin culpa.

  • Another Zombie Shooter.

Un rastreador de precisión en tiempo real te mantiene honesto y premia la puntería por encima del pánico. Disparos a mansalva, casquillos, fogonazo y trazadoras dan vida a cada tiroteo. Los tiros a la cabeza se recompensan. Los disparos fallidos se castigan. Elimina todas las oleadas para ganar.

  • Fun Park Simulator: Prologue.

Reconstruye un parque temático abandonado en esta simulación en primera persona. Construye atracciones, tiendas y decoraciones, mantén felices a los visitantes, gana estrellas, desbloquea mejoras, contrata personal, detén a los alborotadores y convierte tu parque en una atracción famosa.

Cómo descargar gratis estos juegos

Para descargar estos juegos de forma gratuita, abre Steam en tu PC, dirígete a la sección ‘Free to Play’ y busca cada título. Haz clic en ‘Jugar gratis’ y el juego se instalará automáticamente en tu biblioteca.

Temas Relacionados

SteamJuegos gratisPCVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía para canjear los códigos de Free Fire disponibles este martes 26 de mayo de 2026

Garena permite que jugadores registrados reclamen recompensas como skins, diamantes y objetos de edición limitada

Guía para canjear los códigos de Free Fire disponibles este martes 26 de mayo de 2026

Robots tendrán identificación como si fueran humanos: el objetivo es rastrearlos

Los dispositivos tendrán un código para monitorear su producción, vida útil y reciclaje

Robots tendrán identificación como si fueran humanos: el objetivo es rastrearlos

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Una prueba con radios administradas por IA reveló cómo los modelos pueden desarrollar patrones extraños cuando trabajan durante largos periodos sin supervisión constante

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

El pontífice denuncia los peligros de algoritmos sesgados que impiden el acceso a salud, trabajo o seguridad social

Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

La mayoría de veces el problema suele estar relacionado con cables defectuosos, pero un descuido puede ocasionar daños en la batería del teléfono

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

DEPORTES

Las atletas rompen récords de inversión, pero la brecha salarial no cede

Las atletas rompen récords de inversión, pero la brecha salarial no cede

Ciro Messi se consagró campeón con la Academia de Inter Miami: convirtió otro golazo de tiro libre y fue elegido MVP

El relato a corazón abierto del Lobo Cordone sobre su caso de doping: “Hubo compañeros que fumaron conmigo, pero no les saltó

Wander Franco, beisbolista de los Tampa Bay Rays, declarado culpable de abuso a menor en República Dominicana pero eximido de condena

Los 4 jugadores de selección argentina que buscará River Plate para iniciar la reconstrucción del plantel del Chacho Coudet

TELESHOW

La reacción de Moria Casán ante el ataque de llanto de María Fernanda Callejón: “Calmate y andá al camarín”

La reacción de Moria Casán ante el ataque de llanto de María Fernanda Callejón: “Calmate y andá al camarín”

Hernán Lirio celebró sus 43 años con una charla imaginaria con su niño interior: “Gracias por no olvidarte de mí”

Eduardo Carrera habló del vínculo con su hija y de las denuncias de su ex: “Me deprimí mucho por todo esto”

Esteban Mirol recordó el tenso momento que vivió con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Se comió el papel”

Ricardo Arjona no se quiere ir de Argentina: el show con La Sole de invitada y la noticia que esperaban sus fans

INFOBAE AMÉRICA

En memoria de Sonny Rollins, el saxofonista que reconfiguró los límites del jazz moderno

En memoria de Sonny Rollins, el saxofonista que reconfiguró los límites del jazz moderno

Miles de personas en un estado de EEUU reciben recomendación de mantener las ventanas cerradas por mala calidad del aire

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

El delicado equilibrio de El Salvador: Por qué la interacción biótica y abiótica es clave ante la crisis ecológica

“El calor extremo está duplicando la factura eléctrica”: especialista advierte sobre el impacto energético en El Salvador