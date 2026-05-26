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Esta sería la fecha en la que Valve presente su nueva Steam Machine

Pistas en redes sociales, envíos masivos de hardware y un posible sistema de reservas alimentan las especulaciones sobre la nueva Steam Machine

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Steam Machine (Captura de tráiler oficial)
Steam Machine podría ser presentado ante el público el próximo 5 de junio. (Captura de tráiler oficial)

Valve podría presentar oficialmente su nueva Steam Machine durante el Summer Game Fest del próximo 5 de junio, uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos. En los últimos días, las especulaciones sobre el regreso de la consola han aumentado luego de una serie de pistas publicadas en redes sociales y nuevos reportes sobre movimientos logísticos de la compañía en Estados Unidos.

La principal señal llegó a través de Geoff Keighley, uno de los organizadores y presentadores del Summer Game Fest. En una publicación en X, antes Twitter, Keighley anunció que la transmisión del evento se realizará en resolución 4K y a 60 cuadros por segundo, una configuración técnica que coincide con las especificaciones rumoreadas para la nueva Steam Machine.

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El mensaje llamó aún más la atención después de que se respondiera con un GIF lleno de vapor, lo que muchos usuarios interpretaron como una referencia directa a Steam y al posible regreso de las Steam Machine, la línea de consolas basadas en PC que Valve lanzó originalmente hace más de una década.

Geoff Keighley anuncia que el evento Summer Game Fest se retransmitirá en 4K y 60 FPS, justo la resolución de la Steam Machine.
Geoff Keighley anuncia que el evento Summer Game Fest se retransmitirá en 4K y 60 FPS, justo la resolución de la Steam Machine.

Aunque Valve no ha confirmado oficialmente el anuncio, la expectativa alrededor del proyecto ha crecido por distintas filtraciones y rumores que apuntan a un lanzamiento cercano. Según diversos reportes, la compañía habría comenzado a distribuir grandes cantidades de hardware en Estados Unidos bajo la descripción genérica de “consolas de videojuegos”.

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Los documentos de envío no especifican exactamente qué producto se está transportando. Algunos usuarios creen que podría tratarse de nuevas unidades de Steam Deck, la consola portátil de Valve lanzada en 2022. Sin embargo, otros sostienen que la empresa estaría preparando la llegada de varios dispositivos, incluyendo la nueva Steam Machine y un supuesto producto denominado Steam Frame.

Otro de los elementos que ha alimentado las especulaciones es el posible sistema de reservas que acompañaría el lanzamiento de la consola. Distintas filtraciones señalan que Valve implementaría un modelo similar al utilizado anteriormente con el Steam Controller y la propia Steam Deck, permitiendo a los usuarios reservar una unidad antes de la distribución masiva.

Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
Valve aseguró que este 2026 llegará la Steam Machino pese a la escasez mundial de memorias RAM. (Valve)

Este sistema también reforzaría la idea de que habrá pocas unidades disponibles durante la etapa inicial de ventas. La estrategia buscaría evitar problemas de reventa y priorizar a usuarios realmente interesados en adquirir la consola.

Las filtraciones indican además que la Steam Machine llegaría en cuatro versiones diferentes. Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos, sí han trascendido dos capacidades de almacenamiento: 512 GB y 2 TB.

Cada una de estas configuraciones podría venderse tanto con un Steam Controller incluido como sin el mando adicional, generando así cuatro variantes comerciales distintas. Valve ya había apostado anteriormente por controles diseñados específicamente para su ecosistema Steam, por lo que el regreso del Steam Controller aparece como una posibilidad fuerte dentro de esta nueva estrategia.

La Steam Machine es una de las consolas más esperadas por los fans de Valve.
La Steam Machine es una de las consolas más esperadas por los fans de Valve.

El precio, sin embargo, sigue siendo la mayor incógnita alrededor de la consola. Hasta el momento no existe información oficial sobre cuánto costará la nueva Steam Machine, y los rumores ofrecen cifras muy variadas.

El costo final dependería principalmente del hardware elegido por Valve y de la situación actual del mercado tecnológico, donde los componentes todavía mantienen precios elevados en comparación con años anteriores.

Aun así, algunas filtraciones aseguran que Valve no planea vender la consola a pérdida, una estrategia que históricamente han utilizado fabricantes como Sony o Microsoft para impulsar rápidamente la adopción de sus plataformas.

Steam Machine
La Steam Machine de Valve tendría un precio elevado, superando la PS5 y Xbox. (Valve)

Esto podría traducirse en un precio más elevado que el de otras consolas tradicionales, aunque también posicionaría a la Steam Machine como una alternativa más cercana a una PC para videojuegos que a un sistema cerrado convencional.

El Summer Game Fest aparece ahora como el escenario más probable para despejar todas estas dudas. El evento, que se celebrará el 5 de junio, reunirá anuncios de las principales compañías de videojuegos y millones de espectadores en todo el mundo.

Por ahora, Valve mantiene silencio. Sin embargo, la combinación de pistas en redes sociales, movimientos de distribución y rumores sobre reservas ha convertido a la posible Steam Machine en uno de los anuncios más esperados de las próximas semanas.

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