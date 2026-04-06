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Por qué mi celular se podría quedar sin WhatsApp desde el próximo 15 de abril

La mayoría de los modelos lanzados antes de 2014 quedarán excluidos de la lista de dispositivos compatibles

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Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
La actualización de WhatsApp afectará tanto a usuarios de Android como de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 15 de abril de 2026, una actualización técnica de WhatsApp dejaría fuera de servicio a todos los teléfonos inteligentes que no cumplan con los nuevos requisitos mínimos de sistema operativo. Esta medida obligará a numerosos usuarios a migrar a dispositivos más recientes si desean seguir utilizando la popular aplicación de mensajería.

Requisitos de WhatsApp: celulares y sistemas operativos compatibles

La actualización de WhatsApp afectará tanto a usuarios de Android como de Apple. Para mantener el acceso, los dispositivos Android deberán operar al menos con la versión 5.0 Lollipop, mientras que los iPhone necesitarán contar con iOS 15.1 o superior.

Todos los modelos lanzados antes de 2014, en su mayoría, quedarán fuera de la lista de compatibles, ya que no pueden actualizarse a estos estándares.

Si tu celular permite la actualización a Android 5.0 o iOS 15.1, podrás seguir usando WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic
Si tu celular permite la actualización a Android 5.0 o iOS 15.1, podrás seguir usando WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los celulares Android afectados figuran modelos como Samsung Galaxy S3, S4 mini, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E de primera generación. Por el lado de Apple, el recorte dejará sin WhatsApp a los iPhone 6, 6 Plus y versiones previas, todos ellos imposibilitados de actualizar a iOS 15.1.

Estos dispositivos han dejado de recibir soporte y actualizaciones de seguridad, lo que justifica la decisión de WhatsApp desde la perspectiva de protección de datos y rendimiento.

Cómo comprobar si tu teléfono perderá acceso a WhatsApp

Para saber si tu equipo se verá afectado, el primer paso es revisar la versión del sistema operativo instalada.

  • En Android, ingresa a “Ajustes”, selecciona “Acerca del teléfono” y busca “Información de software”.
  • En iPhone, el dato está en “Ajustes”, sección “General”, bajo “Versión de iOS”.

Si tu celular permite la actualización a Android 5.0 o iOS 15.1, podrás seguir usando WhatsApp. Si no es posible actualizar, será necesario migrar a un modelo más reciente para evitar la pérdida de acceso y de datos.

Para saber si tu equipo se verá afectado, el primer paso es revisar la versión del sistema operativo instalada. REUTERS/Dado Ruvic
Para saber si tu equipo se verá afectado, el primer paso es revisar la versión del sistema operativo instalada. REUTERS/Dado Ruvic

Qué ocurre si tu celular queda fuera de los requisitos de WhatsApp

Los usuarios con dispositivos antiguos dejarán de poder abrir, descargar o actualizar la aplicación. WhatsApp dejará de funcionar automáticamente, sin posibilidad de reversión ni acceso al historial de chats. Normalmente, la empresa notifica con antelación para facilitar la migración y la copia de seguridad de archivos, fotos y mensajes.

La única alternativa será reemplazar el celular por uno compatible. Antes de perder el acceso, es fundamental realizar una copia de seguridad para preservar la información relevante.

Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp antes del corte

El respaldo de datos es esencial ya que, una vez aplicada la actualización, la desconexión será irreversible en los equipos afectados.

El canal Cero Bullying en WhatsApp ofrece orientación y recursos para prevenir el acoso escolar y digital en Colombia. (ChatGPT)
Mantener WhatsApp actualizado es fundamental para garantizar la seguridad de tus conversaciones y datos personales. (ChatGPT)
  • En Android, abre WhatsApp, entra en el menú de los tres puntos, selecciona “Ajustes”, luego “Chats” y finalmente “Copia de seguridad” para guardar las conversaciones en Google Drive.
  • En iPhone, dentro de la app, ve a “Configuración”, selecciona “Chats” y luego “Copia de seguridad”, elige “Realizar copia ahora” y almacena los datos en iCloud.

Realizar este procedimiento garantizará que tus chats y archivos personales no se pierdan, incluso si debes cambiar de dispositivo para mantener el uso de WhatsApp a partir del 15 de abril.

Por qué es clave mantener WhatsApp siempre actualizado

Mantener WhatsApp actualizado es fundamental para garantizar la seguridad de tus conversaciones y datos personales. Cada nueva versión incorpora parches que corrigen vulnerabilidades detectadas, protegiendo el dispositivo frente a posibles ataques o accesos no autorizados.

Actualizar WhatsApp permite acceder a nuevas funciones, mejoras en el rendimiento y una experiencia de uso más estable. REUTERS/Dado Ruvic
Actualizar WhatsApp permite acceder a nuevas funciones, mejoras en el rendimiento y una experiencia de uso más estable. REUTERS/Dado Ruvic

Las actualizaciones también mejoran la protección de la privacidad, adaptándose a los estándares más recientes exigidos por las plataformas de mensajería.

Además, actualizar WhatsApp permite acceder a nuevas funciones, mejoras en el rendimiento y una experiencia de uso más estable. Muchas de las herramientas más útiles, como la optimización de videollamadas, la gestión avanzada de archivos o las opciones de personalización, solo están disponibles en versiones recientes. Mantener la app al día asegura compatibilidad total con otros usuarios y previene problemas de funcionamiento en el futuro.

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