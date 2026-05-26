La batalla contra el algoritmo: Santiago Bilinkis reveló cómo funcionan los contenidos que dominan internet

La lógica de los algoritmos ya condiciona qué contenidos circulan y cuáles quedan fuera de la conversación digital. En ese escenario, el tecnólogo y emprendedor Santiago Bilinkis explicó cómo funcionan las pruebas A/B para elegir títulos, por qué adaptó su forma de comunicar para plataformas como YouTube y cuáles son los límites que no se deben cruzar para sostener el rigor sin caer en el clickbait.

“Si vos no le gustás al algoritmo, olvidate de que la gente se entere si le gustás o no”, dijo Bilinkis en Infobae en Vivo Al Amanecer. En este sentido, el tecnólogo señaló que esa lógica obliga a adaptar los contenidos para competir por visibilidad sin alterar el contenido central de cada publicación.

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Bilinkis sostuvo que las plataformas digitales modificaron las reglas de circulación de la información. Según explicó, los creadores de contenido deben adaptarse a formatos específicos para sostener alcance y audiencia. “Es una lucha constante, cotidiana, digo, es una batalla que nunca termina”, señaló. Y agregó: “Todo el tiempo te ves enfrentado a decisiones”.

El especialista explicó que utiliza límites concretos para definir qué prácticas acepta y cuáles rechaza. En este sentido, puso énfasis en las pruebas A/B para seleccionar títulos. Reconoció que muchas veces los títulos más efectivos no coinciden con los que más le gustan. “Casi siempre el que mejor funciona es el que menos me gusta”, afirmó. Para ello, el tecnólogo destacó la importancia de poner “múltiples títulos y queda el que mejor funciona”.

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De forma continua, Bilinkis sostuvo que existe una diferencia entre adaptar un título a la lógica algorítmica y utilizar clickbait. “Hay dos límites que podés cruzar o no cruzar”, señaló. Luego agregó: “Uno es el título no me gusta, pero es leal al contenido”.

La adaptación de formatos y guiones se volvió clave para aumentar la audiencia y el alcance en plataformas como YouTube

Los cambios en la producción de contenidos

El especialista explicó que modificó su manera de escribir y producir desde la expansión de los videos cortos y reels. En su experiencia, detalló, antes realizaba columnas extensas pensadas para formatos completos. “Yo hacía columnas de media hora que no estaban pensadas para ser cortadas”, explicó.

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Después relató que comenzó a experimentar con fragmentos breves y observó un fuerte crecimiento de audiencia. “Corté unos videítos y explotaron”, afirmó. A partir de esa experiencia, cambió la estructura de sus guiones para incorporar momentos específicos que funcionaran como disparadores de videos cortos.

“Empecé a plantar hooks”, explicó. También sostuvo que ese cambio volvió más compleja la escritura de sus columnas. “Guionar se me volvió mucho más complicado todavía”, agregó. Y afirmó que el “gancho” inicial resulta determinante para captar atención en plataformas digitales. “El título, el gancho es fundamental”, dijo.

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Sin embargo, remarcó que el contenido necesita respaldo sólido. “Después hace una buena nota que lo respalde”, afirmó.

La tensión entre alcance y rigor

Durante la entrevista, Bilinkis sostuvo que intenta mantener rigurosidad en cada contenido pese a las exigencias de las plataformas. “Laburar seriamente garpa en todos los órdenes de la vida”, afirmó. El tecnólogo explicó que cada video requiere decenas de horas de trabajo. “Tiene unas cuarenta horas de investigación y escritura para veinte minutos”, señaló.

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También describió la incertidumbre que generan los algoritmos. Según explicó, algunos contenidos con buenos indicadores reciben poca distribución, mientras otros alcanzan millones de reproducciones sin responder a los parámetros habituales.

Entre otras cosas, el tecnólogo habló sobre las críticas que recibe desde sectores académicos. Según explicó, algunos cuestionan la simplificación de temas complejos para formatos digitales. “Los académicos me pegan mucho”, afirmó y aseguró que es clave “explicar los papers o la ciencia de una manera que se entienda, naturalmente tenés que simplificar algunas cosas”.

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El tecnólogo sostuvo que intenta sostener equilibrio entre claridad y fidelidad conceptual. “Hasta dónde puedo simplificar esto sin dejar de ser leal”, concluyó.

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