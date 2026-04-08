Novedades de Xbox Game Pass en abril: 18 juegos se suman y cinco se despiden del servicio

Xbox Game Pass suma 18 juegos en abril y despide a GTA V del catálogo - (Foto: Xbox)

El mes de abril llega cargado de novedades para los suscriptores de Xbox Game Pass, el servicio de juegos por suscripción de Microsoft que sigue ampliando su catálogo con propuestas para todos los gustos.

En esta ocasión, la compañía ha anunciado la llegada de 18 títulos durante la primera mitad del mes y algunos días posteriores, una cifra que supera a la habitual y que refuerza la apuesta por la diversidad y el acceso inmediato a grandes lanzamientos y a experiencias indie. Al mismo tiempo, cinco juegos dirán adiós al servicio, incluyendo el popular Grand Theft Auto V.

El constante movimiento en el catálogo de Game Pass garantiza que haya siempre nuevas opciones para explorar y que los suscriptores puedan disfrutar de estrenos destacados sin costo adicional, pero también significa que deben estar atentos a los títulos que dejarán de estar disponibles para aprovecharlos antes de que desaparezcan.

El juego icónico de la franquicia de Rockstar dejará de estar disponible en Game Pass durante el mes de abril

Los 18 nuevos juegos que llegan a Xbox Game Pass en abril

Entre los destacados de esta oleada se encuentra Hades II, el esperado roguelike de Supergiant Games, disponible en todas las plataformas para los diferentes niveles de suscripción.

Otro título a seguir de cerca es Planet Coaster 2, ideal para quienes sueñan con diseñar el parque de atracciones perfecto. Además, Vampire Crawlers—de los creadores de Vampire Survivors—apuesta por una jugabilidad frenética y combates con cartas.

A continuación, la lista completa de lanzamientos por fecha:

Final Fantasy IV – Ya disponible

DayZ , Endless Legend 2 , FBC: Firebreak – 8 de abril

Planet Coaster 2 – 9 de abril

Tiny Bookshop – 10 de abril

Football Manager 26 , Football Manager 26 Console – 13 de abril

Hades II , Replaced , The Thaumaturge – 14 de abril

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , EA Sports NHL 26 – 16 de abril

Call of Duty: Modern Warfare – 17 de abril

Little Rocket Lab , Sopa: Tale of the Stolen Potato , Vampire Crawlers – 21 de abril

Kiln – 23 de abril

Todos estos títulos estarán accesibles para los suscriptores de Game Pass en consola, PC y la nube, según la plataforma y el plan seleccionado.

Así cambia el catálogo de Xbox Game Pass en abril: novedades y juegos que se van - (Microsoft)

Juegos que se despiden de Game Pass el 15 de abril

Como contrapartida, cinco juegos dejarán el servicio a mediados de mes. Entre ellos destaca GTA V, uno de los títulos más jugados y emblemáticos de la plataforma. Los otros juegos que se despiden son:

Ashen

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery

Terra Invicta

Antes de que sean retirados, los suscriptores pueden aprovechar un descuento del 20% para conservarlos en su biblioteca personal.

¿Qué es Xbox Game Pass y cómo funciona?

Xbox Game Pass funciona como una suscripción mensual que da acceso ilimitado a un catálogo rotativo de videojuegos para consola, PC y dispositivos móviles. Al igual que las plataformas de streaming de video, el usuario puede descargar, instalar y jugar cualquier título disponible, desde grandes estrenos de Xbox Game Studios hasta juegos de terceros y propuestas indie.

Los imprescindibles de abril en Xbox Game Pass: lanzamientos, descuentos y cambios clave - MICROSOFT

Existen diferentes planes, desde opciones básicas hasta Game Pass Premium y Ultimate, que incluyen beneficios adicionales como el acceso a lanzamientos exclusivos y juego en la nube.

¿Cómo suscribirse a Xbox Game Pass?

El proceso es sencillo:

Ingresa a la Microsoft Store (en consola) o la app Xbox/Microsoft Store (en PC). Busca “Xbox Game Pass” y revisa las opciones de suscripción. Selecciona el plan que más se ajuste a tus necesidades. Inicia sesión con tu cuenta Microsoft. Completa la compra y comienza a descargar y jugar.

La suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que ofrece flexibilidad y control total sobre el gasto.

Con la llegada de 18 juegos nuevos y la salida de cinco títulos relevantes, abril se perfila como un mes clave para renovar la biblioteca digital y sacar el máximo provecho a la suscripción, anticipando un año en el que la competencia por el usuario será más intensa que nunca.