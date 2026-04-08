Nuevos juegos gratuitos en Steam: así puedes añadir cuatro títulos a tu cuenta desde hoy

Steam lanza cuatro nuevos juegos gratuitos y refuerza su papel como plataforma de descubrimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam vuelve a destacarse como una de las plataformas para el descubrimiento de videojuegos gratuitos con el lanzamiento de cuatro nuevos títulos que ya puedes sumar a tu biblioteca. Estos lanzamientos, habituales en el ecosistema Steam, ofrecen una alternativa para quienes buscan experimentar propuestas independientes, ampliar su colección o simplemente probar algo distinto sin asumir riesgos financieros.

La importancia de estas iniciativas radica en que democratizan el acceso al gaming y permiten que más usuarios disfruten de experiencias variadas y creativas, a menudo provenientes de pequeños estudios que aportan frescura e innovación. Añadir estos juegos es rápido, gratuito y garantiza que permanezcan en tu cuenta de forma indefinida, siempre y cuando los reclames a tiempo.

Así puedes sumar los últimos juegos gratis de Steam a tu biblioteca digital - VALVE

4 nuevos juegos gratis en Steam disponibles desde hoy

Fuse

Un título enfocado en la acción y la toma de decisiones en tiempo real. Fuse destaca por sus mecánicas rápidas y partidas cortas, donde cada intento es una oportunidad para mejorar y superar desafíos con ritmo constante. Ideal para sesiones breves y para quienes valoran la inmediatez en el gameplay.

Maestro

Este juego apuesta por la creatividad y la gestión de elementos en pantalla. Maestro ofrece una experiencia original dentro del catálogo gratuito, invitando al jugador a mezclar control y resolución de problemas de una manera fresca y dinámica.

R.A.T#200

Con una estética retro y un enfoque contemporáneo, R.A.T#200 combina la acción y la exploración. Sus gráficos evocan los clásicos, pero las mecánicas están adaptadas a los estándares modernos, lo que lo hace accesible y atractivo para públicos diversos.

Chickenfinger’s Rally

Un juego de conducción desenfadado y ligero, donde el reto no solo es la velocidad, sino la adaptación a circuitos poco convencionales. Es perfecto para partidas rápidas y para quienes buscan relajarse con una experiencia más casual y divertida.

Steam ha lanzado cuatro videojuegos gratuitos que, al ser reclamados a tiempo, permanecerán en la cuenta del usuario de manera indefinida, fomentando la diversidad y el acceso democrático al gaming - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos estos títulos están disponibles para descarga inmediata en Steam y, una vez reclamados, quedarán asociados a tu biblioteca para siempre, sin coste alguno.

Cómo reclamar los juegos gratis en Steam: guía paso a paso

Accede a tu cuenta de Steam Abre la aplicación de Steam en tu PC o visita store.steampowered.com. Busca los juegos gratuitos Utiliza la barra de búsqueda para localizar cada título o explora la sección de juegos gratuitos y novedades destacadas. Añade los juegos a tu biblioteca Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego, mientras el precio esté marcado como 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición Tras este paso, el juego quedará guardado en tu biblioteca de Steam de forma indefinida, aunque no lo instales inmediatamente. Podrás descargarlo en cualquier momento, incluso después de que la promoción finalice.

La plataforma Steam facilita la descarga inmediata de nuevos juegos independientes, ofreciendo alternativas frescas y creativas para quienes buscan experiencias distintas sin asumir riesgos financieros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para aprovechar al máximo estas ofertas

Revisa frecuentemente la sección de promociones y juegos gratuitos , ya que las oportunidades pueden cambiar sin previo aviso y algunos títulos solo están disponibles por tiempo limitado.

Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevas promociones y lanzamientos gratuitos.

Explora títulos relacionados o recomendados por la plataforma, ya que muchas campañas van acompañadas de descuentos en otros juegos del mismo desarrollador o género.

Comparte estas oportunidades con amigos, ya que jugar en grupo hace más divertida la experiencia y permite descubrir juntos nuevas propuestas.

La incorporación periódica de juegos gratuitos en Steam no solo amplía la oferta para los jugadores, también apoya a los estudios independientes y promueve la experimentación con nuevas ideas. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu biblioteca digital, probar mecánicas innovadoras y apoyar la creatividad en la industria del videojuego, todo sin gastar dinero.

No dejes pasar la oportunidad: revisa tu cuenta, añade estos cuatro juegos gratuitos y disfruta de nuevas aventuras digitales con solo unos clics. La diversidad y la experimentación siguen siendo uno de los grandes valores del gaming en PC, y Steam se mantiene como plataforma clave para descubrirlo.