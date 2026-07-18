Deportes

Impactante speech de un periodista francés: “Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a Messi y Lautaro”

Claude Askolovitch es una firma muy conocida en Francia. Ha trabajado en varios de los principales medios de su país, como Le NouvelObs, Le Point, Europe1 y Le Journal du Dimanche. Ahora, en el micrófono de France Inter se mostró seducido por Messi y Lautaro

Guardar
Google icon

Un periodista francés seducido por Lautaro y Messi: "Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a ellos"

Al día siguiente del partido Argentina-Inglaterra, en el que la albiceleste fulminó al seleccionado inglés en 10 minutos del segundo tiempo, Claude Askolovitch, 63 años, y muchos de periodista, se sentó al micrófono de France Inter para pronunciar un emotivo y exaltado elogio del fútbol argentino y en especial de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Pero también se acordó de Kempes y el Mundial del 78, y de Maradona y su bronca cuando los italianos silbaban el himno en 1990.

Evidentemente fan de este deporte — “El fútbol es esa pasión absoluta que Argentina encarna mejor que nadie”—, ha seguido el derrotero de nuestra selección y no pudo menos que conmoverse con el partido del miércoles pasado y con las declaraciones del autor del gol de la clasificación a la final.

PUBLICIDAD

El gol es sentir las lágrimas y las palabras de Lautaro Martínez, a quien entrevistaban anoche al borde del campo al final del partido, él, que había marcado el segundo gol de Argentina contra Inglaterra, el gol de la clasificación”, dijo, antes de poner al aire la grabación de las declaraciones de Lautaro, que él iba traduciendo.

“Pide perdón porque lloraba”, explica Askolovitch. Y traduce: “La primera vez que mi padre, mi viejo, me regaló unos botines de fútbol, soñé con este tipo de gol”, había dicho Lautaro. El periodista elogia a este jugador que “de niño creció en una familia de deportistas pobres que no siempre podían pagar el alquiler”. Y confiesa: “Envidié a ese hombre, yo que tuve una infancia fácil y mis primeros zapatos de fútbol no fueron un milagro. Lautaro tiene 29 años, sigue siendo el niño agradecido que, desde los vestuarios, ayer, llamó a su mamá”, agrega Askolovitch evidentemente conmovido por el reconocimiento de ese hijo hacia sus padres.

PUBLICIDAD

El abrazo de un conmovido Lautaro Martinez con Lionel Messi luego de ganar la semifinal contra Inglaterra EFE/EPA/WILL OLIVER
El abrazo de un conmovido Lautaro Martinez con Lionel Messi luego de ganar la semifinal contra Inglaterra EFE/EPA/WILL OLIVER

“Así hablaba Lautaro, que dijo que jugaba para su familia y que no siempre era fácil ser suplente, porque sí, este guerrero solo tiene derecho a unos pocos minutos de guerra en cada partido. ¡Qué hermosa guerra!”, siguió diciendo Askolovitch, para a continuación expresar toda su admiración: “Entonces entendí que tenía delante de mí a todo el fútbol en Lautaro y que, gracias a él, ver a su país como finalista de la Copa del Mundo me parecía la cosa más justa del universo”.

Su coequiper en el programa le replica: “Entonces, te has vuelto argentino”.

“Absolutamente —admite él—, lo que podría parecer extraño, pero es natural al mismo tiempo. Extraño por las razones que conocemos, desde la final perdida de 2022, pero natural, porque el fútbol es esa pasión absoluta que Argentina encarna mejor que nadie. Y además, siempre lo supimos, una pasión bella e impura, por lo tanto irrefutable”.

Y es en ese momento que resume nuestra historia, accidentada, de mundiales: “La alegría del pueblo argentino en 1978, a pesar de la junta militar. Los papelitos que cubrían el césped en la final del Mundial cuando Mario Kempes derrotaba a Holanda. Por supuesto, también las magias y los sufrimientos de Maradona, goleador, tramposo, guerrero, drogadicto, camorrista, castrista y guerrero llorando que trataba de ‘hijos de puta’ [lo dice en castellano] a los italianos que silbaban su himno nacional en 1990”.

Mundial 78: Mario Kempes celebra el segundo gol de Argentina en la final frente a Holanda en una cancha llena de papelitos
Mundial 78: Mario Kempes celebra el segundo gol de Argentina en la final frente a Holanda en una cancha llena de papelitos

Hasta esos detalles evoca Askolovitch, para luego proclamar: “Sí, Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a Lautaro Martínez y a Lionel Messi, viejo niño de 39 años que no quiere que se acabe”.

Todo lo dice Askolovitch con un histrionismo que surge del amor al fútbol y de la admiración a este equipo que, comprende bien, por algo surge de este país: “Saben, la historia de esa semifinal de ayer es que Argentina quería vivir más que Inglaterra, eso no es poca cosa. En ese partido hubo jugadas, atajadas, entradas, goles cuyas bellezas me alimentaron el alma. Gracias, thanks guys. Pero hay que elegir. Así que elijo el minuto noventa. Íbamos uno a uno. Argentina presionaba, disparó al poste”.

Pone al aire el relato en francés de ese momento: “¡Alexis McAllister! Oh, al palo, atención con Lionel Messi que no puede recuperar ese balón”.

Y él replica: “Pero sí puede, hombre de poca fe. Messi, más terco que los comentaristas, que ya se daban por vencidos, asistente en el primer gol, corría hacia la derecha, hacia la derecha del campo para recuperar ese balón y centrar de pierna derecha para la cabeza de Lautaro”.

Y así sigue, para al final decir: “Entonces podemos llorar con Lautaro Martínez. Eso es el gol”.

Un periodista francés seducido por Lautaro y Messi: "Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a ellos"
Claude Askolovitch: "Argentina es el fútbol"

¿Cómo son los franceses?

Al pensador y escritor inglés Chesterton le preguntaron, a su regreso de un viaje a Francia: “¿Cómo son los franceses?" Y él respondió: “No sé porque no los conocí a todos”. Era una réplica a esa tendencia frecuente a generalizar el comportamiento de todos los individuos de una nacionalidad.

Si la final de Qatar 2022 dejó cierta inquina en algunos comentaristas franceses, es error garrafal pensar que ese es el espíritu de todo un país. Los amantes del fútbol no pueden reprimir el sentimiento de admiración hacia el equipo de Lionel Scaloni y en particular hacia su capitán.

He vivido en Francia y tengo muchos amigos que también residieron en ese país. En estos días, después de cada remontada de nuestro Seleccionado —y nuestros nervios y corazón saben que fueron muchas— recibimos mensajes de felicitación, admiración y alegría compartida por parte de muchas de nuestras amistades francesas.

Uno de éstos, con entusiasmo similar al de Claude Askolovitch, le dijo a su amigo argentino: “Con ustedes me siento vivo”...

Temas Relacionados

Claude AskolovitchFrance InterLautaro MartinezLionel MessiMario KempesDiego MaradonaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Sobre fines de julio de 1986 se lanzó el nuevo certamen luego de la abolición de los viejos nacionales. Nombres y recuerdos

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

El guardameta de 40 años fue una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo y sonó para ser refuerzo del Inter Miami de Lionel Messi

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

A horas de la esperada final de la Copa del Mundo, el repaso por aquellos futbolistas nacido en Argentina y España que cruzaron la vereda internacional

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

Con la figura de dos humanos que elevan la tierra, el galardón se convirtió en el objeto más preciado en el mundo del fútbol

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

El partido decisivo de la Copa del Mundo entre Argentina y España estará atravesado por dos espectáculos musicales en la previa y durante el medio tiempo. Las figuras internacionales que participarán

La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

DEPORTES

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

La Corte Suprema endureció las restricciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras incumplir medidas cautelares

Crisis en Bolivia: 15 empresas públicas registran pérdidas de más de USD 500 millones

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait