Bloquearon más de 500 sitios de apuestas online ilegales en Argentina

Las autoridades ordenaron el bloqueo de más de 500 plataformas de juego online sin habilitación oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de apuestas online ilegales se ha convertido en un desafío creciente para las autoridades argentinas, particularmente ante el avance de plataformas digitales que operan fuera del marco regulatorio y sin controles efectivos. En este contexto, la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro dispuso el bloqueo de 537 sitios web dedicados a juegos de azar y apuestas sin autorización.

La decisión judicial, tomada en el marco de una investigación por explotación ilícita de juegos de azar, se basa en una presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal. Esta figura legal no distingue entre juegos presenciales o virtuales. La norma también alcanza a quienes colaboren o participen en la gestión de estas actividades ilegales, incluyendo la promoción y captación de usuarios.

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El operativo judicial surge de diligencias probatorias solicitadas por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA). Gonzalo Atanasof, presidente de Lotería y Casinos, destacó ante El Día que “cada sitio ilegal que logramos bloquear es una puerta menos de acceso a un circuito clandestino que no protege a los jugadores, no verifica la identidad de quienes ingresan y permite el acceso de menores de edad”.

El fiscal Patricio Ferrari, al frente de la investigación, subrayó que “la cooperación interinstitucional constituye una herramienta indispensable para enfrentar el crecimiento de las apuestas ilegales y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados a estas plataformas”.

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La pesquisa permitió determinar que los sitios web denunciados funcionaban al margen del marco regulatorio, sin controles ni certificaciones para garantizar transparencia o aleatoriedad en los juegos. Se identificaron deficiencias graves en los mecanismos de verificación de identidad, lo que posibilitaba el ingreso de menores y aumentaba su exposición temprana al juego en línea.

Se constató que estas plataformas representan un riesgo para la población más joven, al facilitar el acceso a un entorno desprotegido y sin garantías para los usuarios. La decisión judicial implica el mayor bloqueo masivo de sitios de apuestas ilegales realizado hasta la fecha en la provincia de Buenos Aires y marca un precedente en la lucha contra el juego clandestino online.

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De acuerdo con la encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF y UNESCO, uno de cada tres adolescentes reconoció haber apostado dinero por internet al menos una vez, mientras que el 47% conoce plataformas de apuestas online. La Cruz Roja Argentina reportó que 6 de cada 10 adolescentes estuvieron expuestos a las apuestas, y el 16% apostó alguna vez, principalmente desde el celular.

Cómo saber si el sitio de apuesta online es ilegal

Identificar los sitios legales resulta clave para reducir riesgos:

Si el sitio no termina en “.bet.ar” , es ilegal. Los únicos portales habilitados en la provincia utilizan ese dominio.

Si el acceso se realiza mediante un enlace de WhatsApp para crear el usuario, es ilegal. Las plataformas autorizadas no usan este mecanismo para registrar jugadores.

El uso de sitios no autorizados pone en riesgo tu dinero y tus datos personales

Las plataformas clandestinas suelen captar jugadores a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, y permiten el acceso a menores de edad, pese a la prohibición legal.

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El acceso a páginas de apuestas clandestinas implica riesgos para los datos personales y la seguridad de los usuarios

Cómo reconocer que hay una adicción

Durante el Mundial 2026, el crecimiento de las apuestas online en Argentina alcanzó niveles récord, impulsado tanto por la popularidad del torneo como por la facilidad de acceso a plataformas digitales. La base de usuarios en línea llegó a 4,6 millones y los ingresos estimados para el segmento online superaron los 1.500 millones de dólares, según informes del sector.

De acuerdo con las recomendaciones del portal oficial de la Provincia de Buenos Aires, algunos indicios de que una persona puede estar desarrollando un problema con el juego incluyen:

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Apostar todos los días o con mucha frecuencia

Pedir dinero prestado para apostar

Pensar en apostar mientras realiza otras actividades

Descuidar relaciones sociales, familiares o responsabilidades por apostar

Intentar recuperar el dinero perdido con nuevas apuestas

No poder dejar de apostar a pesar de haberlo intentado

Ante esta situación, es importante saber que la ludopatía puede tratarse y controlarse con asistencia profesional y el acompañamiento del entorno cercano. El acceso temprano a ayuda aumenta las chances de recuperación y reduce los riesgos asociados. La línea telefónica de orientarión es: 0800-222-5462.