Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

Alfredo Di Stéfano, Juan Antonio Pizzi, Alejandro Garnacho y Nico Paz. Los dos primeros nacieron en Argentina y decidieron jugar para España. Los "europibes" recorrieron el camino inverso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Representar a tu país. Ese anhelo que surge en los futbolistas, desde que empiezan a darse cuenta que el sueño de ser jugador profesional va madurando para convertirse en una realidad concreta. Sin embargo, hay otro grupo, que ha tenido el honor de lucir la camiseta de la selección, pero no de la tierra en donde nació. Y en el caso de Argentina y España esto ha ocurrido en varias ocasiones, desde aquellos tiempos románticos de la era amateur, hasta la hiper profesional actualidad.

Sentimiento. El que aflora cuando el manto sagrado de la casaca de tu país es parte de tu piel. Debe ser algo indescriptible. Por eso aparece la duda acerca de que deben experimentar aquellos que han pasado por esa particular situación de representar a otra nación. Aquí vamos recordar de los nacidos en Argentina que jugaron para España, y el menos nutrido grupo que recorrió el camino inverso.

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El comienzo no puede ser otro que con el inmenso Alfredo di Stéfano. Considerado como uno de los mejores y más completos futbolistas de todos los tiempos había nacido en Barracas y con 19 años debutó en la primera división de River Plate en 1945. Al año siguiente pasó a Huracán, donde asombró con su despliegue. En 1947 regresó a los Millonarios y allí tuvo la misión de reemplazar a un crack como Adolfo Pedernera, integrante célebre de “La Máquina”.

Alfredo di Stéfano en un España-Inglaterra disputado en el estadio Santiago Bernabéu en 1960 (EFE)

En ese mismo año, disputó sus únicos seis partidos oficiales en la selección argentina. Fueron por la Copa América de Ecuador, donde se consagró campeón y marcó seis tantos. Más tarde se fue a jugar a Colombia. Fue ídolo de Millonarios de Bogotá, como paso previo a su llegada a Real Madrid. Allí desplegó todo su bagaje incontenible de temible delantero, pero, también, de hombre de toda la cancha, a lo largo de 10 años inolvidables. Con el paso de los años, fue entrenador y más tarde, presidente honorífico.

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Se convirtió en leyenda de ese club y por eso fue convocado para actuar para la selección de España, tras nacionalizarse. Con la casaca roja convirtió 23 goles en 31 encuentros oficiales. Su debut fue para el recuerdo, ya que le marcó tres goles a Países Bajos, en la victoria por 5-1. Su gran deuda fueron los Mundiales: nunca pudo disputar uno. En el que más cerca estuvo fue el de Chile 1962, donde tuvo activa participación en las eliminatorias, pero una lesión en un entrenamiento a pocos días del debut, lo dejó fuera. Se quedó con sus compañeros, pero no llegó a disputar ni un minuto.

Juan Antonio Pizzi jugó para la selección española e incluso le convirtió un gol a la Argentina

Héctor Rial fue compañero de Di Stéfano en la época dorada del Real Madrid. Hijo de españoles, había nacido en Pergamino y debutó en primera división en San Lorenzo, para luego actuar en Independiente Santa Fe de Colombia y Nacional de Montevideo, como previa de su llegada a la capital española. Fue tan destacado su rendimiento que lo convocaron para vestir la camiseta de la Roja, la cual defendió en cinco ocasiones, entre 1954 y 1958, convirtiendo un gol.

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Un caso particular configura Juan Gárate. Nació en la ciudad de Sarandí en 1944, pero de modo circunstancial. Su abuelo había participado de la guerra civil española y estaba exiliado en Argentina. Quien a la postre sería futbolista nació en medio de una visita que estaban realizando sus padres. Al poco tiempo regresó a Éibar y comenzó a jugar en el equipo de la ciudad, antes de ser transferido al Atlético de Madrid, club en donde fue muy importante. A los 22 años recibió su nacionalidad española y fue citado a la selección, debutando en 1967. En total jugó 18 partidos y anotó cinco goles.

Un jugador que tuvo una renombrada actuación en la selección ibérica fue Rubén Cano. Nació en la ciudad de San Rafael en la provincia de Mendoza en 1951. A fines de la década del ‘60 llegó a Atlanta, siendo parte de los muy buenos equipos de los Bohemios en la primera parte de los ‘70, con el punto máximo de la clasificación al cuadrangular final del Nacional 1973, junto a San Lorenzo, River y Rosario Central, que fue el campeón.

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Mariano Pernía en la selección de España junto a Xavi Hernández y Sergio Ramos (Foto Jasper Juinen)

Al año siguiente fue transferido al Elche, por recomendación de Pipo Rossi, que había sido su entrenador en el cuadro de Villa Crespo. Inmediatamente obtuvo la ciudadanía por ser hijo de un inmigrante español. Pasó al Atlético de Madrid y se consagró campeón en su primera temporada. El entrenador de la selección era el legendario Ladislao Kubala, quien no dudó en convocarlo para las complejas eliminatorias rumbo al Mundial ‘78.

Quedó para siempre en el grato recuerdo de los aficionados españoles, porque fue el autor del único gol en la victoria ante Yugoslavia en Belgrado en la fecha final, que selló el pasaporte a la Copa del Mundo, que se iba a disputar en su país de nacimiento. Allí, solo disputó un encuentro, en la cancha de Vélez, con una derrota por 2-1 frente a Austria.

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Juan Carlos Heredia era el clásico jugador habilidoso, que llevaba en el orillo la marca del potrero. Antes de cumplir 20 años debutó en Belgrano de su Córdoba natal. Enseguida lo adquirió Rosario Central, pero estuvo apenas seis meses, cuando fue transferido al Porto. Luego llegó a Elche y más tarde al Barcelona, donde se dio el gusto de actuar al lado de Johan Cruyff.

Juan Carlos Milonga Heredia con la camiseta de Barcelona (@golazoargentino)

En ese momento se nacionalizó español con el sueño de jugar el Mundial ‘78, pero un hecho particular se lo impidió, como él mismo recordó: “Un mes antes del Mundial vinieron a mi casa los militares. La pusieron contra la pared a mi mamá y lo levantaron a mi papá, que estaba en cama enfermo con 40 grados de fiebre. Lo taparon sólo con una sábana y él les preguntó por qué no lo dejaban vestirse. ‘Adónde vas, no necesitás ropa’, le dijo un milico. Y empezaron a buscar cosas, revolvieron todo. Ya se lo llevaban y justo entró otro militar, de más rango. Se puso a observar y vio que en el living había muchas fotos mías, de cuando jugaba en Belgrano y en el Barcelona. Entonces este milico pregunta si eran fanáticos de la Milonguita. Mi mamá respondió que sí, porque eran los padres de la Milonguita. ‘¿Vos sos, entonces, la Milonga?’, preguntó el tipo. ‘Sí’, respondió mi papá. ‘Nos equivocamos’, fue la contestación. Pidió disculpas, explicó que había sido un error. Tres días después, mi viejo, ya recuperado, fue a trabajar, y se encontró con un abogado que sabía lo que había ocurrido y le contó que en la lista negra había un Juan Carlos Heredia. Si no venía ese otro milico, se lo llevaban y lo mataban”.

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Sin embargo, iba a tener pronto su paso por la selección española, ya que en ese mismo 1978 debutó y en total disputó tres partidos. En 1980 llegó a River con muchas ilusiones, pero las lesiones le impidieron demostrar acá todo lo bueno que había hecho en Europa.

Alejandro Garnacho estuvo preseleccionado pero finalmente no fue convocado para el Mundial 2026

Juan Antonio Pizzi fue una importante aparición a fines de la década del ‘80. Debutó en Rosario Central, a un año del histórico título de la temporada 1986/87 y, a fuerza de goles, se insertó en aquel muy buen equipo. Enseguida llamó la atención de los clubes grandes y también de varios del exterior. La primera transferencia fue al Toluca y de allí, en apenas un año, a Tenerife, siendo parte de un cuadro muy recordado, lleno de argentinos, que logró la clasificación para la Copa UEFA. Su consagración fue en la temporada 1995/96, donde fue el máximo goleador de la liga.

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Hacia fines del año anterior, el 30 de noviembre de 1994, debutó en la selección española, en una victoria 2-0 ante Finlandia. El 20 de septiembre de 1995 es una fecha imborrable, porque se convirtió en el primer jugador nacido en Argentina en marcarle un gol. Fue en el triunfo por 2-1 ante el equipo que dirigía Daniel Passarella. Integró el plantel que disputó el Mundial 1998 jugando solo un partido (empate en cero con Paraguay).

En mayo de 1977, Vicente Pernía era el lateral derecho titular de Boca Juniors y la selección argentina. En ese momento, fue padre de Mariano, que a la postre, seguiría sus pasos como futbolista y automovilista. Igual que Vicente, era marcador de punta, pero por el otro costado. Iniciado en Independiente, fue transferido al Recreativo de Huelva en 2003 y más tarde al Getafe, donde se destacó por su calidad en la marca y su capacidad para pasar al ataque. En la temporada 2005/06 convirtió 11 goles.

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Obtuvo la nacionalidad española y fue convocado para disputar las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, pero quedó fuera de la nómina final. La lesión de un compañero (Asier del Horno) le posibilitó estar presente en la Copa del Mundo, donde fue titular en tres de los cuatro partidos.

Nico Paz sumó sus primeros minutos en Mundiales con la selección argentina (Foto Reuters/Tim Heitman)

En el camino inverso no existen tantos casos. El primero fue Pedro Bonifacio Suárez, conocido desde siempre en el mundo del fútbol por su sobrenombre de Arico. Había nacido en las Islas Canarias en 1908, pero dos años más tarde, toda su familia emigró hacia Argentina, instalándose en el barrio de Boedo. Comenzó su carrera en Ferro Carril Oeste y luego fue traspasado a Boca Juniors, donde hizo la mayor parte de su carrera, disputando más de 300 partidos y logrando cinco títulos.

Tuvo en su haber un gran orgullo: fue uno de los once hombres que jugaron el primer partido en la historia de Argentina en los Mundiales. Ocurrió el 15 de julio de 1930 en la victoria ante Francia por 1-0 con gol de Luis Monti. No volvió a actuar en ese torneo, reapareciendo recién en la final que se perdió ante Uruguay por 4-2.

El caso siguiente es el de Manuel de Saa. De padre español y madre argentina, había nacido en Vigo, pero inmediatamente toda la familia se mudó a nuestro país. Disputó más de 350 partidos con la camiseta de Vélez Sarsfield, como un recio zaguero en los inicios del profesionalismo. En dos ocasiones vistió la camiseta de la Selección, ambas contra Uruguay en 1935.

Ya en la era contemporánea tenemos los casos muy conocidos de Alejandro Garnacho y de Nicolás Paz. El talentoso futbolista del Como está presente en este momento con la selección argentina en el Mundial, donde jugó dos partidos: Argelia y Jordania.

La eterna unión de Argentina y España, con tantos vasos comunicantes, no podía ser excepción en el fútbol. Desde aquellos inicios románticos y bohemios del amateurismo, hasta este presente, que los tiene cara a cara, mano a mano, para definir al nuevo campeón del mundo.