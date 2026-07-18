Crimen y Justicia

Identificaron al hombre de 85 años que murió tras ser atropellado por una mujer sin licencia de conducir en La Plata

La víctima sufrió lesiones de gravedad producto del impacto. Horas después, se confirmó su muerte y la causa fue caratulada como “homicidio culposo”

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La zona por donde circulaba la víctima antes de ser atropellada
La zona por donde circulaba la víctima antes de ser atropellada

El hombre de 85 años que murió luego de haber sido atropellado en La Plata logró ser identificado por las autoridades. Según trascendió, el nombre de la víctima era Hugo Mario Giménez, quien circulaba en una bicicleta al momento de ser impactado por una mujer que no contaba con licencia de conducir.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:00 horas del jueves, cuando una motocicleta que cruzaba la avenida 7 entre 603 y 604, en el Barrio Aeropuerto, atropelló a Giménez. Como consecuencia del choque, la víctima había sufrido lesiones de gravedad, las cuales habrían provocado su muerte.

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A raíz de esto, la causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padován. En principio, el funcionario judicial dispuso las primeras medidas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar la responsabilidad de la conductora.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, la mujer acusada de haber atropellado y provocado la muerte de Giménez no solo no contaba con licencia de conducir, sino que el vehículo que utilizaba tampoco estaba registrado a su nombre.

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Una cámara de seguridad captó a la conductora acusada de atropellar al hombre de 85 años (Gentileza: 0221)
Una cámara de seguridad captó a la conductora acusada de atropellar al hombre de 85 años (Gentileza: 0221)

Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, que captaron los instantes previos al choque y la reacción de quienes se encontraban en las inmediaciones. Estas imágenes serán analizadas por los investigadores como elemento central de prueba.

Además de revisar las grabaciones, las autoridades anunciaron que se realizarán peritajes mecánicos sobre la motocicleta, se tomarán declaraciones a posibles testigos y se incorporará el resultado de la autopsia al expediente. De esta manera, la Justicia buscará esclarecer cómo se produjo el impacto y bajo qué circunstancias la conductora circulaba sin la documentación correspondiente.

Otro hombre murió tras ser atropellado por un camión de residuos en Berisso

Otro hombre de 76 años murió este viernes tras ser embestido por un camión recolector de residuos de la Municipalidad de Berisso en la intersección de las calles 122 y 66. La víctima, identificada como Javier Bobadilla Ramírez, fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Larrain, donde los médicos confirmaron su muerte poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Según el parte policial, el camión era conducido por un hombre de 62 años. Tras el impacto, el personal del Comando de Patrullas y una ambulancia acudieron al lugar, donde constataron que la víctima presentaba heridas de gravedad.

El camión de recolección de residuos que estuvo involucrado en el hecho (X: @hechosanderecho)
El camión de recolección de residuos que estuvo involucrado en el hecho (X: @hechosanderecho)

La muerte de Bobadilla Ramírez se sumó a otros dos accidentes fatales ocurridos en menos de un día en la región. Además del ciclista de 85 años que murió al ser atropellado por una moto en Barrio Aeropuerto, una nena de 10 años perdió la vida en un choque en la Ruta 2, a la altura de El Peligro. Los tres hechos mantienen en alerta a las autoridades locales ante la seguidilla de siniestros viales.

Hasta el momento, la causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N° 15 de La Plata, que llevará adelante las actuaciones para determinar las circunstancias del trágico episodio. Las fuentes policiales precisaron que la víctima era de nacionalidad peruana y residía en Berisso.

De la misma manera, los investigadores indicaron que los máximos esfuerzos estarán centrados en establecer la mecánica del siniestro y las posibles responsabilidades de los eventuales involucrados. Para ello, se dispuso la realización de pericias sobre el camión involucrado y en la escena del accidente. Además, se informó que la instrucción judicial avanzará con la toma de testimonios y el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar.

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