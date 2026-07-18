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Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

La declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica surgió en paralelo a la última ola de ataques por parte de Teherán contra posiciones de Estados Unidos y países del Golfo Pérsico tras los bombardeos del CENTCOM contra territorio iraní

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Misiles iraníes exhibidos en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán (REUTERS/Archivo)
Misiles iraníes exhibidos en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán (REUTERS/Archivo)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) amenazó con atacar infraestructuras estratégicas estadounidenses y de sus socios regionales en Medio Oriente luego de afirmar que “la contención ha terminado”. El mensaje, recogido por medios iraníes, sostiene que Irán atacará “la infraestructura del enemigo americano-sionista y sus aliados —EAU, Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin, Qatar— de manera que privará a América y sus socios del petróleo y gas de la región durante años”.

En la misma línea, el cuerpo militar iraní subrayó que es “heredero del coraje y la valentía del gran pueblo de Irán” y advirtió que “cualquier fuerza que tenga la ambición de poner a prueba la voluntad del pueblo iraní se enfrentará a la firme determinación y a la preparación de las fuerzas armadas y del valiente pueblo de esta antigua tierra”.

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Irán comunicó en la madrugada de este sábado una nueva oleada de ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en la región, en respuesta a los bombardeos del Comando Central estadounidense (CENTCOM) contra territorio iraní. Las operaciones incluyeron objetivos en Kuwait, Bahréin, Jordania y Arabia Saudita, según informó la televisión estatal iraní IRIB.

De acuerdo con la cadena, fuerzas iraníes atacaron posiciones vinculadas al despliegue militar estadounidense en la región, entre ellas la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí y la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania. Según IRIB, la instalación saudita fue alcanzada con misiles debido a que albergaba aviones cisterna estadounidenses utilizados en operaciones contra Irán, pero no hubo confirmación oficial por parte del país atacado.

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El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait reportó un incendio en uno de los componentes de una planta desalinizadora de agua y energía tras la cuarta oleada de misiles iraníes, todas lanzadas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Según un comunicado oficial, la situación obligó a adoptar medidas operativas de precaución, que incluyeron la desconexión de varias unidades generadoras para preservar la seguridad de la planta y de los trabajadores, así como para garantizar la estabilidad de la red eléctrica.

La refinería petrolera Mina Al-Ahmadi opera en Kuwait, el 20 de marzo de 2026 (Foto AP, Archivo)
La refinería petrolera Mina Al-Ahmadi opera en Kuwait, el 20 de marzo de 2026 (Foto AP, Archivo)

Un comunicado militar, recogido por medios iraníes, indicó que drones iraníes impactaron en el “depósito de municiones del Ejército estadounidense en el campamento Al Adirei y los almacenes de municiones en la base aérea Ali Al Salem”, ambos también Kuwait. El campamento Al Adirei fue descrito como “uno de los centros importantes de apoyo y reestructuración de las fuerzas estadounidenses”, mientras que la base Ali Al Salem figura como uno de los principales puntos de apoyo y coordinación de operaciones aéreas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

El informe militar añadió que los depósitos de combustible estadounidenses en la base aérea Al Azraq, en Jordania, también fueron atacados con drones. Teherán considera esta instalación estratégica por su ubicación, infraestructura militar y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental. Por su parte, el Ejército jordano informó que sus defensas aéreas interceptaron y derribaron 10 misiles iraníes que ingresaron en el espacio aéreo nacional durante la madrugada del sábado.

Por su parte, Estados Unidos completó este sábado su séptima noche consecutiva de ataques contra objetivos en territorio de la república islámica, lo que intensificó la confrontación mientras ambas potencias en guerra amenazan con extender el conflicto abierto en la región.

El CENTCOM informó que los bombardeos comenzaron a las 19:00 GMT y tuvieron como objetivo “continuar degradando las capacidades militares iraníes”, según una publicación en la red social X. Entre los blancos confirmados se incluyeron puentes en el sur de Irán, lo que representa la primera vez en más de una semana que el CENTCOM señala “infraestructura logística militar” como parte de sus objetivos.

El CENTCOM detalló que durante el bombardeo utilizó aviones de combate, drones y buques de guerra e informó que más de 50 mil militares estadounidenses están desplegados en todo Medio Oriente y permanecen a disposición del Ejército.

Horas más tarde, el cuerpo militar responsable de las operaciones en Medio Oriente detalló que las fuerzas estadounidenses bombardearon sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas del régimen iraní.

El CENTCOM precisó que el cuerpo militar empleó aviones de combate, drones y buques de guerra, además de otros recursos militares en la operación. Actualmente, más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en todo Medio Oriente, en estado de alerta y preparados para responder a cualquier nueva amenaza.

Desde Washington, el Departamento de Estado de EEUU advirtió sobre el aumento de las tensiones en Medio Oriente y alertó que el entorno de seguridad en la región “sigue siendo complejo, con potencial de una escalada imprevista”. Este comunicado surge en medio del fuego cruzado en la región entre el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y el Ejército iraní.

(Con información de Europa Press)

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