Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

Quiénes son los artistas que podrían cantar en la final del Mundial

Con la cuenta regresiva en marcha, un reducido número de artistas son los que suenan con posibilidades de cantar el himno en la final del Mundial 2026. Sin embargo, entre complicadas agendas y vuelos internacionales, algunos nombres suenan con más fuerzas que otros para interpretar el grito sagrado en el duelo de Argentina ante España.

Con los nervios previos acrecentándose, Yanina Latorre abordó el tema en SQP (América). “Hubo una cuenta de Instagram que dice que es La Sole. ¿Vos hablaste con el representante y te lo negó?”, le preguntó la conductora a su panelista, Nicolás Peralta. Fue entonces cuando el periodista aclaró: “Ayer, pero hoy hubo un llamado. Directo a ella”.

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Luego, el comunicador pasó a relatar la situación de otra artistas, cuyo nombre suena fuerte para cantar el himno: “Martín Baclini, en este momento, mano derecha de María Becerra, están juntos en España, están en la gira. No está descartada porque hablé hasta hace un rato con Martín Baclini y me dice que todavía no hay confirmación. No tengo ninguna novedad para darte sobre este tema. Existió el llamado a María”.

Continuando con la lista de artistas, el equipo abordó la situación de Soledad Pastorutti. “La Sole en este momento está en Salta, ¿no es cierto? La Sole recibe este llamado. Por logística, el día, el momento, es complicado, pero el domingo es la fiesta del poncho. En Catamarca. Salta a esta hora, tendría que ir a Catamarca, la fecha no se ha bajado. Pasa que los fans y todos dicen: “¿Por qué no corremos? Porque hoy es la fiesta del poncho, tan importante”. Dicen: “Nos juntamos a festejar el festejo del mundo con la fiesta del poncho”. También hay muchos compromisos. Para La Sole que dice: “La logística es muy complicada”, pero tampoco hay un no, Yani. Y María Becerra tampoco. A mí me dijeron que tiene Pontevedra, no sé cuántos shows el fin de semana, pero tampoco, es complicado”, destacó Pia Shaw.

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Artistas en la mira para cantar el himno en la final del Mundial 2026, entre agendas, giras y definiciones de último minuto

Fue entonces cuando la conductora aclaró: “La Selección, los jugadores y Scaloni quieren que sea Lali. No en contra de las chicas, sino por cábala, porque salieron campeones. Y la selección pide por Lali. No sé si Lali podrá. ¿Y Lali puede, entonces?”.

Ante la pregunta de Yanina, Peralta destacó: “Lali está de vacaciones en España. Es un misterio. Yo tengo vínculo personal con Lali, la conozco desde siempre, hablo, la quiero y ahí me llama la atención el silencio, porque cuando le escribo me contesta y ahora cuando le pregunté, porque hace un rato se empezó a hablar y cada vez con más fuerza, me clavó el visto. Le dije: “Dame una alegría”. Nada. Y hablo con su familia. Digo, ayer hablé con la mamá, hoy cuando me vuelvo a comunicar con su entorno, no me contestan. Y me resulta raro porque hay un cariño y un respeto”.

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Lali Espósito cantó el himno en la final del Mundial 2022 (Photo by Richard Sellers/Getty Images)

Por su parte, Pía Shaw agregó: “Hablé con alguien que habló con Lali y Lali contestó que no puede”. En sintonía, el columnista destacó: “Y te digo otra cosa, como estoy detrás de la ruta del himno hace un montón, empecé a descartar. Hablé con la representante, Abel Pintos, me dice que no, porque tiene conciertos acá, lo podría desarmar, pero el llamado no existió. Y, por otro lado, me puse a pensar y digo: “Diego Torres también sería un representante”. Y vive en Estados Unidos. Hablé con la mánager de Diego Torres y me dice que él está en este momento en Buenos Aires, que el llamado no existió y que no hay posibilidad”.

Para cerrar, Latorre reflexionó sobre la complejidad de la situación: “Igual tenés una agenda, tickets vendidos y todos los shows. Es poco serio cancelar a la gente, devolver la plata. Tenés una multitud de gente. Estamos hablando de artistas internacionales. Es algo difícil de prever, porque vos no sabés quién va a llegar a la final. Se empieza a buscar el que va a cantar el himno después del miércoles. Y como buscan megafiguras, esas megafiguras tienen todo pautado”.

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En ese marco, otra de las panelistas recordó la situación de Lali en el Mundial pasado: “En el 2022 a Lali la llamaron veinte horas antes de la final del mundial. Y estaba ahí, como turista con Marley y por eso pudo participar, pero no había ensayado, no tenía vestido, no tenía nada. Es más, estaba mal de la voz además en la que cantó”.