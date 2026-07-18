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Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

“Continuaremos trabajando estrechamente con socios para promover la rendición de cuentas por el terrorismo respaldado por Irán en todo el mundo”, señaló el vocero del Departamento de Estado de EEUU, Tommy Pigott

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Las tropas Basij realizan un desfile en Shiraz (Europa Press)
Las tropas Basij realizan un desfile en Shiraz (Europa Press)

Estados Unidos respaldó este viernes la decisión de Reino Unido de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo terrorista Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI) en el marco de su nueva Ley de Seguridad Nacional, al considerar que esta medida fortalece la respuesta internacional frente a las actividades atribuidas al régimen de Teherán.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado: “Estados Unidos acoge con satisfacción la acción de Reino Unido para designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya bajo su nueva Ley de Seguridad Nacional”.

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Pigott denunció que “los intentos de Irán de matar, secuestrar, acosar e intimidar en Estados Unidos, Reino Unido y en todo el mundo son deplorables y socavan la soberanía nacional y las normas internacionales”.

El portavoz subrayó que Washington mantendrá la cooperación con sus aliados para responder a las amenazas y exigir responsabilidades a Irán. “Continuaremos trabajando estrechamente con socios para promover la rendición de cuentas por el terrorismo respaldado por Irán en todo el mundo”, señaló Pigott.

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El Gobierno británico propuso a comienzos de semana la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en una lista de organizaciones que podrán ser perseguidas con nuevos poderes, al quedar equiparadas a los servicios de inteligencia extranjeros en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Esta legislación otorga competencias ampliadas a las autoridades de Reino Unido para combatir amenazas estatales y acelerar la apertura de causas penales contra quienes ejecuten ataques en territorio británico.

Militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)
Militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)

Londres informó que los nuevos delitos de apoyo y asistencia a estas organizaciones podrían conllevar penas de hasta 14 años de prisión, y que los jueces ya no necesitarán probar en cada caso el vínculo directo con una potencia extranjera. Además, la legislación contempla la posibilidad de cadena perpetua según la gravedad de los delitos.

La decisión del Ejecutivo británico se produce tras ataques atribuidos a HAYI contra lugares vinculados a comunidades judía e israelí, así como contra la disidencia iraní en el Reino Unido. Las autoridades encuadran esta acción en el contexto de una serie de incidentes protagonizados por grupos respaldados por Irán o Rusia.

El régimen de Irán rechazó la medida, a la que definió como “injustificada” e “irresponsable”, y acusó a Londres de actuar “a partir de afirmaciones infundadas sobre seguridad” mientras “acoge y apoya a redes y grupos terroristas y violentos”. La administración iraní advirtió que se reserva el derecho de adoptar medidas en respuesta a la decisión británica.

Guardia Revolucionaria Islamica Iran
Militares de la Guardia Revolucionaria de Irán (Archivo)

A su vez, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes que se acerca la “hora cero” para una posible operación contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desplegadas en aguas de la región, en el marco de una escalada militar que entra en su séptimo día consecutivo y que dejó al menos 38 muertos en territorio iraní. El aumento de las tensiones ha impactado también en los mercados, impulsando el precio del petróleo a máximos de las últimas semanas.

Según un comunicado difundido junto a la imagen de un portaaviones estadounidense y citado por la agencia Tasnim, el mando naval iraní señaló: “Los estadounidenses se acercan cada vez más a la hora cero de una operación contra las unidades navales del Centcom en las aguas de la región”. El mensaje finalizó con la advertencia: “Esperen...”.

El cuerpo militar de élite iraní aseguró que “los movimientos y el equipamiento del Ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica”.

En un segundo comunicado, la Guardia Revolucionaria afirmó mantener el “control total” del estrecho de Ormuz y advirtió que, mientras persistan las operaciones estadounidenses en la zona, “ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región”.

(Con información de Europa Press)

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