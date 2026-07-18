La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

La bailarina reavivó su conflicto con La One y aseguró que la detesta (Video: LAM-América TV)

Adabel Guerrero pisó el estudio de LAM (América TV) en una noche particular: estaba de cumpleaños, a horas de entrar a trabajar en Sex, el espectáculo que protagoniza hace tiempo, y con una frase que había dicho días antes en el programa de José María Listorti en Blender todavía dando vueltas: “La detesto a Moria Casán”. Esto reavivó la histórica pelea con Moria Casán, que arrancó en el Bailando y siguió en el Cantando, que se hizo en el años 2020.

Ángel de Brito fue directo al punto apenas arrancó la entrevista. Le preguntó si iba a invitar a Moria a su festejo de cumpleaños. Adabel respondió sin dudar: “La voy a invitar, no creo que venga. Pero si querés la invito”. Y cuando De Brito le recordó la frase de Blender, ella no se retractó: “Lo digo de corazón y no me arrepiento de decirlo. Y perdón si nos está escuchando, porque siempre me ataca, nunca me tiró un centro”.

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Sobre el origen de la frase, Adabel explicó que se le escapó en un contexto de confianza: “Me salió porque uno está como hablando entre amigos y pensás que nadie lo va a ver”. Pero aclaró que el sentimiento es genuino y viene de lejos. El conflicto arrancó en las épocas del Bailando, donde Moria la criticaba en cada devolución, y se extendió hasta el Cantando 2020. “Siempre me atacó y sobre todo en el Cantando también me mató. No me quiere”.

De Brito aportó un dato concreto sobre el tono de las críticas de Moria en el Bailando: decía que Adabel era “muy aniñada” y que “no tenía sexo” en sus presentaciones. Adabel lo confirmó y agregó que en algún momento intentó frenar la situación por las vías más directas: “Yo una vez la llamé por teléfono para ver qué le pasaba y para que deje de bardearme”. La respuesta de Moria fue descolocante: “Me dijo como: ‘Querida, yo no sé nada de vos, simplemente es todo un show’”.

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Esa respuesta no la conformó. “Entiendo que sea todo un show, pero tirame un centro alguna vez en tu vida. Si cada vez que yo salgo me vas a bardear es porque tenés un problema conmigo o con mi imagen, porque ni siquiera me conocés”. Y fue más lejos: “Algo de mí le debe molestar, claramente”.

En un momento del programa, Adabel introdujo una figura hasta entonces ajena al conflicto: el productor teatral Marcelo Durán. Contó que trabajaron juntos en una gira y en un verano, que tuvieron un acercamiento, y que él quedó obsesionado con ella. “Quedó muy obsesionado conmigo y cada vez que alguien lo nombraba aparecía, pero feo aparecía. Estaba mal de la cabeza”. Según Adabel, Durán llegó a ir a atacar a su expareja Martín en un lugar público, delante de sus hijos chicos.

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La One fue tajante a la hora de hablar de la bailarina y aseguró que todo es cosas de pasado (Video: LAM-América TV)

La conexión con Moria apareció cuando Adabel recordó que la diva la nombraba a Durán sistemáticamente en sus devoluciones del Bailando, sabiendo que ese nombre le generaba problemas. Llegó a llamarla para pedirle que no lo hiciera: “Le pedí por favor, por teléfono, que no me lo nombre y a la otra vez me la vuelve a nombrar”. Su hipótesis sobre el vínculo entre ambos fue contundente: “Yo no sé si ella era amiga de Marcelo Durán o si Marcelo Durán le tiraba un sobrecito con plata para que hable mal”.

Mientras Adabel hablaba en el estudio, un cronista de LAM le acercó un micrófono a Moria Casán para conocer su reacción. La respuesta llegó con la misma cadencia de siempre. Cuando le dijeron que Adabel había dicho que la detestaba, Moria contestó: “Ah, mira qué bien, qué buena onda, qué buena vibra”. Y cuando le transmitieron que Adabel había dicho que el llamado telefónico de aquella vez no había sido un show sino algo genuino, Moria fue tajante: “No me interesa lo que diga Anabel si no es un show y además está con cosas del pasado, no me interesa, mi amor. Está todo bien, mi vida, te quiero”.

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El remate de Moria apuntó directamente a la profesión de Adabel, que estudió psicología: “Me parece muy mal, me parece que atrasa y que si una persona que estudió psicología trata de sanar con todas las cosas que le pasaron en la vida, y todavía me detesta, quiere decir que no aprendió nada”. Y cerró con una frase que en LAM no pasó desapercibida: “Ella comete, que dice, veninito sola”. Sobre el tono del Bailando, Moria lo resumió sin culpa: “Era todo un show y era bravísima y era picante y el show tenía un ida y vuelta muy divertido y yo me la pasé siempre muy bien”.