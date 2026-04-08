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Face ID del iPhone falla: causas del error y qué hacer para solucionarlo

Fallos en Face ID suelen deberse a errores de configuración o condiciones de uso del dispositivo

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Las principales fallas de Face ID de un iPhone.
Las principales fallas de Face ID de un iPhone.

El sistema de reconocimiento facial Face ID, integrado en los dispositivos iPhone, puede presentar fallos que impiden desbloquear el equipo, una situación que preocupa a los usuarios por tratarse de una de las principales herramientas de seguridad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos problemas se deben a factores temporales o configuraciones incorrectas que pueden resolverse con ajustes básicos.

De acuerdo con recomendaciones oficiales de Apple, uno de los primeros pasos para solucionar el problema es verificar si el dispositivo cuenta con la versión más reciente del sistema operativo iOS. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de rendimiento y correcciones de errores que pueden afectar el funcionamiento de Face ID.

Otro aspecto clave es revisar la configuración del sistema. Es importante asegurarse de que la función esté activada correctamente y configurada para el desbloqueo del dispositivo. En algunos casos, una desactivación accidental o un error en los ajustes puede impedir su uso normal.

La Isla Dinámica dejaría de ser parte del iPhone 18 Pro para dar paso al Face ID integrado bajo la pantalla.
Errores en la configuración o no tener la más reciente actualización de iOS puede provocar fallas en el Face ID.

Además, el correcto funcionamiento de Face ID depende del estado de la cámara TrueDepth, el sistema que permite escanear el rostro del usuario. Si esta cámara está obstruida por suciedad, polvo, fundas o protectores de pantalla, el reconocimiento puede fallar. Incluso cubrirla parcialmente con la mano puede impedir que el sistema identifique el rostro.

Las condiciones de uso también influyen. Para que el desbloqueo sea efectivo, el usuario debe mantener el rostro completamente visible, incluyendo ojos, nariz y boca. Elementos como gafas oscuras, mascarillas o accesorios que bloqueen la luz infrarroja pueden interferir en el proceso, especialmente en modelos más antiguos.

La distancia y la posición del dispositivo son otros factores determinantes. Apple recomienda sostener el iPhone a una distancia de entre 25 y 50 centímetros del rostro y mirar directamente a la pantalla. Aunque los modelos más recientes permiten el uso de Face ID en diferentes orientaciones, algunos dispositivos solo lo reconocen en posición vertical.

Cómo usar el bloqueo de la aplicación de Android. (foto: Servicio de ayuda de WhatsApp)
Tener la cámara limpia es importante para que el Face ID funcione correctamente. (foto: Servicio de ayuda de WhatsApp)

Cuando el sistema no funciona de manera puntual, reiniciar el dispositivo puede ser una solución efectiva. Este paso permite restablecer procesos internos que podrían estar afectando el reconocimiento facial. También se recomienda intentar el desbloqueo mediante el código de acceso para recuperar el control del equipo.

El uso intensivo del smartphone en la vida cotidiana ha convertido a estas funciones en elementos esenciales. Desde la comunicación hasta el acceso a servicios digitales, el celular concentra una gran cantidad de información personal y laboral. Por ello, cualquier falla en sus sistemas de seguridad puede generar inconvenientes significativos.

Face ID fue introducido como una alternativa más segura y cómoda frente a los métodos tradicionales, como el uso de contraseñas o huellas dactilares. Su funcionamiento se basa en la proyección de puntos infrarrojos sobre el rostro, creando un mapa tridimensional que se compara con los datos almacenados en el dispositivo.

Usuarios reportan fallas en el Face ID del iPhone tras actualizar a iOS 26.
Reiniciar el iPhon también puede ayudar a solucionar algunos fallos en Face ID. (Apple)

A pesar de su precisión, el sistema no está exento de errores. Factores externos, cambios en la apariencia del usuario o condiciones ambientales pueden afectar su desempeño. Sin embargo, estos fallos suelen ser puntuales y no implican necesariamente un problema grave en el hardware.

En casos donde las soluciones básicas no funcionan, puede ser necesario restablecer la configuración de Face ID o acudir a un servicio técnico autorizado para una revisión más detallada. Esto es especialmente recomendable si el problema persiste tras múltiples intentos de solución.

En un contexto donde la seguridad digital es cada vez más relevante, mantener el dispositivo actualizado y en buen estado resulta fundamental. La mayoría de los fallos en Face ID pueden resolverse con medidas simples, lo que permite recuperar rápidamente el acceso al equipo sin comprometer la protección de los datos personales.

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