El iPhone plegable enfrenta problemas y Apple podría retrasar su lanzamiento oficial

El iPhone pegable podría retrasar su lanzamiento por problemas técnicos no resultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del esperado iPhone plegable de Apple atraviesa una fase crítica. La compañía enfrenta contratiempos importantes durante las pruebas de ingeniería del dispositivo, lo que podría retrasar su entrada en producción y, en consecuencia, su presentación oficial.

Este escenario pone en duda el calendario previsto para 2026 e incluso abre la posibilidad de que el lanzamiento se postergue hasta 2027. Además, el proyecto conocido de forma informal como iPhone Fold, es uno de los desarrollos más ambiciosos de Apple en los últimos años.

Sin embargo, los problemas detectados —cuyos detalles específicos no han sido revelados— estarían tomando más tiempo del esperado en resolverse, afectando directamente la planificación interna de la compañía.

El iPhone pegable podría no ser presentado por Apple este 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a Nikkei Asia, estos inconvenientes surgen en una etapa clave del proceso: las pruebas de ingeniería, donde se validan tanto el diseño como el funcionamiento del dispositivo antes de pasar a producción masiva.

Cualquier retraso en esta fase suele tener un efecto en cadena, especialmente en productos de alta complejidad como los teléfonos plegables, que requieren soluciones avanzadas en pantalla, bisagras y durabilidad.

Hasta ahora, los rumores apuntaban a una ventana de lanzamiento tardía dentro de 2026, posiblemente hacia finales de año. No obstante, la nueva información sugiere que ese calendario podría modificarse de forma significativa.

Las cadenas de suministros de Apple ya habrían sido avisados sobre un retraso en la elaboración del iPhone pegable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el peor de los casos, el debut del primer iPhone plegable se trasladaría al año siguiente, un escenario que no resulta inédito en la estrategia de Apple, que ha ajustado en otras ocasiones sus cronogramas internos para garantizar la calidad del producto final.

El impacto de estos retrasos no se limitaría únicamente a este dispositivo. El iPhone plegable es considerado una pieza clave dentro de la estrategia de Apple para renovar su línea de productos premium. La compañía habría reorganizado su hoja de ruta para 2026 con el objetivo de priorizar este lanzamiento, lo que implica que cualquier cambio en su calendario podría repercutir en el resto de la gama.

En paralelo, algunos proveedores de componentes ya habrían sido notificados sobre la posibilidad de ajustes en los tiempos de producción. Este tipo de comunicaciones suele anticipar modificaciones en la cadena de suministro, un indicador de que los problemas técnicos tienen un alcance mayor dentro del ecosistema industrial que rodea al desarrollo del dispositivo.

El iPhone pegable es el nuevo dispositivo de Apple que renovaría su línea premium. (Future)

Pese a este contexto, Apple mantiene planes ambiciosos para su primer smartphone plegable. Las proyecciones iniciales apuntan a una producción de entre 7 y 8 millones de unidades en su primera fase, con la expectativa de que el dispositivo impulse la demanda en el segmento premium y marque una nueva etapa en la evolución del iPhone.

La entrada de Apple en el mercado de los teléfonos plegables ha sido seguida de cerca por la industria, especialmente considerando que otros fabricantes ya han consolidado su presencia en este segmento. El retraso potencial podría influir en la competencia, al darle más margen a otras marcas para fortalecer sus propuestas mientras Apple continúa afinando su producto.

Más allá de los plazos, el caso refleja los desafíos técnicos que implica el desarrollo de nuevas categorías dentro de la electrónica de consumo. Los dispositivos plegables requieren resolver problemas complejos relacionados con resistencia, diseño y experiencia de usuario, lo que convierte cada fase de pruebas en un proceso determinante.

El iPhone pegable podría salir en 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, la compañía no ha confirmado oficialmente estos retrasos ni ha ofrecido detalles sobre el estado del proyecto. Sin embargo, la información disponible sugiere que el calendario original podría no cumplirse, en un momento en el que Apple busca consolidar su próxima gran apuesta dentro del mercado de smartphones.