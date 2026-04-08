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Cómo usar la función de WhatsApp para eliminar ruido en llamadas de voz y video

Los usuarios podrán desactivar la función manualmente cuando necesiten incluir sonidos ambientales en la comunicación

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La nueva función de WhatsApp suprimirá ruidos como tráfico y conversaciones cercanas durante llamadas en Android. (Reuters)
La nueva función de WhatsApp suprimirá ruidos como tráfico y conversaciones cercanas durante llamadas en Android. (Reuters)

WhatsApp avanza en la implementación de una función que busca transformar la experiencia de comunicación en dispositivos Android: la cancelación de ruido en llamadas de voz y video.

Según reportes de WABetaInfo, la última versión beta de la aplicación revela que el equipo de desarrollo trabaja en integrar esta tecnología para mejorar la calidad del audio durante las conversaciones, especialmente en entornos ruidosos.

¿En qué consiste la nueva función de cancelación de ruido?

La novedad reside en la capacidad de WhatsApp para identificar y suprimir sonidos de fondo que interfieren con la voz principal durante llamadas. Mediante algoritmos avanzados, el sistema aislará la voz del usuario y minimizará otros sonidos captados por el micrófono, como el tráfico, el viento o conversaciones cercanas.

La cancelación de ruido se activará automáticamente al iniciar una llamada desde la aplicación. (Reuters)
La cancelación de ruido se activará automáticamente al iniciar una llamada desde la aplicación. (Reuters)

El objetivo es que las comunicaciones se perciban con mayor nitidez, incluso en ambientes como oficinas, aulas, conciertos o espacios públicos.

Esta función se ejecutará localmente en el dispositivo Android, filtrando el audio antes de su cifrado y posterior envío. Al centrarse en la voz principal, WhatsApp busca garantizar que el interlocutor reciba un sonido claro, independientemente del entorno.

Cómo funcionará la activación y control de la cancelación de ruido

WhatsApp planea que la cancelación de ruido se active de forma automática al iniciar una llamada de voz o video desde Android. La aplicación mostrará una notificación en pantalla para informar cuándo la función está operativa, facilitando la identificación de llamadas con supresión de ruido.

La cancelación de ruido se activará de manera automática y mostrará una notificación cuando esté en uso. (Foto: WABetaInfo)
La cancelación de ruido se activará de manera automática y mostrará una notificación cuando esté en uso. (Foto: WABetaInfo)

La automatización elimina la necesidad de configuraciones adicionales: todos los usuarios podrán beneficiarse de la mejora en la calidad de audio sin realizar ajustes manuales.

Sin embargo, WhatsApp también contempla la opción de desactivar la cancelación de ruido desde el menú de llamadas. Este control resulta útil en situaciones donde los sonidos ambientales forman parte esencial de la conversación, como al compartir música o transmitir eventos en directo.

Diferencias entre la experiencia en Android y en iPhone

Actualmente, los usuarios de dispositivos Android no cuentan con una función de cancelación de ruido integrada en WhatsApp. Por el contrario, quienes utilizan iPhone o iPad pueden acceder a herramientas de aislamiento de voz, gestionadas desde el sistema operativo de Apple, que filtran el ruido ambiental durante las llamadas.

Mientras en iOS estas opciones están disponibles desde los controles de audio del propio dispositivo, en Android las llamadas de WhatsApp aún se realizan sin mecanismos automáticos de supresión de ruido, lo que puede resultar en comunicaciones menos claras cuando hay sonidos de fondo.

Conoce las nuevas funciones de WhatsApp.
WhatsApp busca igualar la experiencia de audio en Android a la de iPhone, donde ya existen opciones similares. (Reuters)

Disponibilidad y próximos pasos

La función de cancelación de ruido se encuentra en fase de pruebas dentro del canal beta de WhatsApp para Android. No hay una fecha confirmada para su lanzamiento general, pero se prevé que, tras la etapa inicial de evaluación, la herramienta se habilite para un grupo reducido de usuarios antes de llegar al público global.

Una vez finalizadas las pruebas y ajustes necesarios, más personas podrán acceder a llamadas con audio optimizado, incluso en entornos con condiciones adversas. El desarrollo de esta función se suma a otras mejoras recientes de WhatsApp, como la posibilidad de realizar llamadas de voz y video desde la versión web de la plataforma.

La integración de la cancelación de ruido representa un paso importante hacia la mejora de la experiencia de usuario en Android, equiparando las opciones de comunicación con las que ya disponen los usuarios de dispositivos Apple. Con esta actualización, WhatsApp refuerza su compromiso por ofrecer conversaciones más claras y estables, adaptándose a las exigencias de la vida cotidiana y los entornos cambiantes donde se utilizan sus servicios.

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