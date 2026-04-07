Tecno

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

El ataque aprovechaba fallos antiguos de Android para tomar el control total del dispositivo

Guardar
Un smartphone Android en primer plano con pantalla de seguridad rota y luces rojas. Al fondo, la silueta de un hacker trabajando frente a múltiples pantallas de ordenador.
Aplicaciones de Android infectadas con malware afectaban dispositivos que ya no reciben parches de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 50 aplicaciones disponibles en la tienda oficial Google Play Store pusieron en riesgo millones de dispositivos al incluir malware capaz de tomar el control total del celular. La campaña, identificada como NoVoice, explotaba vulnerabilidades antiguas del sistema operativo Android para comprometer smartphones sin que los usuarios lo notaran.

El hallazgo fue realizado por investigadores de McAfee, quienes detectaron que estas aplicaciones —presentadas como herramientas o juegos— acumulaban más de 2,3 millones de descargas. Aunque fueron distribuidas a través de una plataforma oficial, contenían código malicioso diseñado para activarse tras la instalación.

Según el análisis, el ataque aprovechaba fallos de seguridad corregidos entre 2016 y 2021, lo que significa que afectaba principalmente a dispositivos con versiones antiguas del sistema operativo que ya no reciben actualizaciones. Este factor permitió a los ciberdelincuentes explotar debilidades conocidas para ejecutar acciones avanzadas dentro del equipo.

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Versiones antiguas de Android eran afectadas por aplicaciones que contenían malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del malware comenzaba una vez que el usuario abría la aplicación. En ese momento, el software se conectaba en segundo plano con un servidor remoto para descargar un exploit adaptado al modelo del dispositivo y a su versión de Android. Esto le permitía escalar privilegios y tomar el control completo del sistema.

Uno de los aspectos más críticos de la campaña es que el malware lograba sobrescribir una biblioteca central del sistema. Esto hacía que el código malicioso se ejecutara de forma persistente en cada aplicación que el usuario abría, ampliando su capacidad de vigilancia y control. De esta forma, los atacantes podían acceder a información sensible sin necesidad de interacción adicional.

Entre los principales objetivos del ataque se encontraban aplicaciones populares como WhatsApp. El malware era capaz de recolectar datos protegidos, incluyendo bases de datos internas, credenciales y claves relacionadas con protocolos de cifrado como Signal. Con esta información, los ciberdelincuentes podían replicar sesiones de mensajería en otros dispositivos sin autorización del usuario.

Aplicaciones de Play Store esconden virus para robar información.
Aplicaciones de Play Store esconden virus para robar información.

Este nivel de acceso representa un riesgo significativo para la privacidad y la seguridad digital, ya que permite interceptar comunicaciones, suplantar identidades y acceder a información personal o laboral. Además, la sofisticación del ataque dificulta su detección, ya que opera de forma silenciosa y sin generar señales evidentes para el usuario.

Otro elemento preocupante es la persistencia del malware. De acuerdo con los investigadores, la infección no se elimina mediante un restablecimiento de fábrica convencional. En su lugar, es necesario reinstalar completamente el firmware del dispositivo, un proceso más complejo que no todos los usuarios pueden realizar sin asistencia técnica.

La campaña NoVoice ha tenido una mayor incidencia en regiones como África —especialmente en países como Etiopía, Argelia y Kenia— y en India, donde existe una mayor proporción de dispositivos con sistemas operativos desactualizados. Sin embargo, su alcance ha sido global, lo que implica que usuarios de distintas partes del mundo podrían haber estado expuestos.

Aplicaciones que dañan un Android y pueden recoger datos personales del usuario. (foto: ComputerHoy)
Aplicaciones que dañan un Android y pueden recoger datos personales del usuario. (foto: ComputerHoy)

Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados al uso de dispositivos sin soporte de seguridad actualizado. A medida que los fabricantes dejan de ofrecer parches para versiones antiguas, estos equipos se convierten en objetivos más vulnerables para ataques que aprovechan fallos conocidos.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan revisar las aplicaciones instaladas, eliminar aquellas de origen desconocido y mantener el sistema operativo actualizado siempre que sea posible. También aconsejan descargar apps únicamente de desarrolladores confiables y prestar atención a los permisos solicitados durante la instalación.

El descubrimiento de esta campaña refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas en un entorno donde las amenazas móviles continúan evolucionando y aprovechando cualquier brecha de seguridad disponible.

Temas Relacionados

CelularMalwareAplicacionesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

La intrusión facilita estafas, puede afectar la reputación y permite el uso de técnicas de ingeniería social para obtener contraseñas bancarias o engañar a contactos

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio

Con frases icónicas y una actitud inquebrantable, el científico británico enseñó que el éxito surge de avanzar en pequeños pasos

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio

Si encuentras un cable USB en el suelo, déjalo ahí: podrías entregar el control del celular a un hacker

Al conectar el cable, pueden quedar expuestos datos bancarios, contraseñas, mensajes privados y todo lo escrito en el dispositivo, sin que el usuario lo note

Si encuentras un cable USB en el suelo, déjalo ahí: podrías entregar el control del celular a un hacker

Dónde ver la Copa Sudamericana de forma segura y por qué evitar Xuper TV

La demanda de transmisiones gratuitas impulsa el uso de plataformas no oficiales, pero expertos advierten sobre malware, fraudes bancarios y sanciones legales

Dónde ver la Copa Sudamericana de forma segura y por qué evitar Xuper TV

Steve Jobs reveló el secreto de por qué Apple se llama como una fruta y no como “algo serio”

La decisión de este nombre favoreció a la empresa durante la época de los directorios telefónicos y ha contribuido a incrementar su visibilidad en el mercado bursátil

Steve Jobs reveló el secreto de por qué Apple se llama como una fruta y no como “algo serio”
DEPORTES
Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Las razones del “renacimiento” del Alpine que maneja Franco Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

La revelación sobre el futuro de Enzo Fernández después del Mundial que causó furor en Europa

Barracas Central recibirá a Vasco da Gama y Tigre jugará ante Alianza Atlético en Perú en su estreno por la Copa Sudamericana

River Plate tendría en la mira a otro campeón del mundo con la selección argentina para el próximo mercado de pases

TELESHOW
Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

José Chatruc habló de Sabrina Rojas luego del viaje a Punta del Este: “Somos amigos que nos besamos”

Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca quedó afuera de Gran Hermano por la fuerte caída: “No continuará”

El alocado festejo de Mavinga por la eliminación de Cinzia de Gran Hermano: “Fue como ganar el mundial”

Marley dio detalles de su futuro en la televisión y contó cuál es el formato que le gustaría hacer

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Estados Unidos aclaró que los ataques en la isla Kharg apuntaron a bases militares, no al petróleo

El gobierno de Estados Unidos aclaró que los ataques en la isla Kharg apuntaron a bases militares, no al petróleo

El lado desconocido de Erling Haaland, el goleador noruego del Manchester City: “Los libros permiten soñar en grande”

Flávio Bolsonaro definió su candidatura a la Presidencia como un “proyecto de Dios para Brasil”

El ex presidente francés Nicolás Sarkozy negó la financiación ilegal de Libia

Cinco claves para entender las elecciones legislativas de Hungría