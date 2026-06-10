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Latinoamérica supera a Europa como la región con más ciberataques en el mundo: Microsoft revela un plan global

La iniciativa en conjunto con la OEA apunta a que los gobiernos de la región fortalezcan la prevención de amenazas, el intercambio de alertas y la capacitación de funcionarios

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Empresas como Microsoft trabajan con el sector público para mejorar la ciberseguridad de las empresas en la región. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Empresas como Microsoft trabajan con el sector público para mejorar la ciberseguridad de las empresas en la región. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Microsoft y la OEA reforzaron su alianza para mejorar la resiliencia digital en Latinoamérica. El acuerdo se centra en la ciberseguridad, la formación de organismos estatales y la adopción responsable de tecnologías emergentes.

Esta colaboración cobra mayor relevancia porque la región volvió a registrar en abril de 2026 el mayor volumen global de ciberataques. La protección de infraestructuras críticas, la inversión y la continuidad económica dependen cada vez más de la capacidad de prevenir, responder y recuperarse frente a estos incidentes.

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La magnitud del problema quedó reflejada en un informe de Check Point Research: las organizaciones latinoamericanas registraron un promedio de 3.364 ataques semanales por empresa en abril de 2026, con un alza interanual del 20%.Ese nivel superó a APAC, con 3.213; África, con 2.940; Europa, con 1.848; y América del Norte, con 1.499.

Qué busca la alianza de Microsoft y la OEA

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La colaboración entre lo público y privado busca reforzar las medidas que toman las empresas ante incidentes o amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa entre Microsoft y la Organización de los Estados Americanos apunta a reducir vulnerabilidades en los ecosistemas digitales de la región, fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes y asistir a los gobiernos en la construcción de espacios digitales más seguros.

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El anuncio vincula esa agenda con la atracción de inversiones, la protección de infraestructuras críticas y el sostenimiento del crecimiento económico.

“La resiliencia digital ya no es solo un tema tecnológico: es un componente estratégico para la competitividad y el desarrollo económico”, señaló Steven Masada, director global de la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft.

“Trabajar junto con la OEA nos permite escalar capacidades institucionales y apoyar a los gobiernos frente a un entorno de riesgos digitales cada vez más sofisticado”, añadió.

Cuáles acciones impulsarán las dos organizaciones en Latinoamérica

Varios estudiantes de diferentes edades usan computadoras frente a pantallas con gráficos tecnológicos en un aula moderna.
La alianza entre Microsoft y la OEA prevé intercambio de inteligencia sobre amenazas, formación de funcionarios públicos y fortalecimiento de la prevención, detección y respuesta a incidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de la colaboración, las dos organizaciones impulsarán acciones para fortalecer capacidades nacionales y regionales de ciberseguridad, con énfasis en prevención, detección y respuesta a incidentes.

El programa prevé facilitar el intercambio de información sobre amenazas y mejores prácticas, con una mirada regional sobre el riesgo digital. Otro eje será la capacitación de funcionarios públicos y responsables de toma de decisiones para alinear política pública y gestión tecnológica.

Además, la alianza promoverá el uso seguro y responsable de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, como herramienta de productividad y crecimiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ataques cibernéticos han aumentado en la región y se necesitan medidas para mitigar sus consecuencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a amenazas cibernéticas que ningún país puede enfrentar solo, desde la OEA trabajamos para tender lazos con el sector privado en favor de nuestros Estados miembros”, afirmó Ivan Marques, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

“Nuestra colaboración con Microsoft contribuirá a fortalecer la inteligencia sobre ciberamenazas y a construir un futuro digital más seguro y resiliente para las Américas”, agregó.

Por qué preocupa el aumento de ciberataques en América Latina

El informe de Check Point Research atribuye la presión sobre América Latina al rápido avance de la digitalización en todos los sectores económicos y a una madurez desigual en ciberseguridad que todavía no alcanza un estándar homogéneo en la región. Esa combinación abre nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.

Un joven con expresión seria sostiene un smartphone, mientras gráficos de datos, un mapa mundial, iconos de calavera y un candado digital se proyectan desde la pantalla.
La educación, el gobierno y las telecomunicaciones quedaron entre los sectores más golpeados por los ciberataques, mientras el sector educativo encabezó el registro global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el desglose por países, Brasil encabezó el ranking regional con 4.118 ataques semanales por organización. Detrás quedaron Colombia, con 4.090; México, con 3.548; y Argentina, con 2.800, cifra que en su caso implicó un crecimiento interanual del 15%.

Asimismo, el estudio identificó a la educación, el gobierno y las telecomunicaciones entre los sectores más golpeados. A escala global, el sector educativo volvió a ubicarse como el más atacado, con 4.946 ataques semanales por organización y un incremento interanual del 8%.

En este sentido, la respuesta que proponen Microsoft y la OEA es clave porque se apoya en la colaboración público-privada como mecanismo para proteger activos digitales, preservar la continuidad operativa y reforzar la confianza de ciudadanos y empresas frente a amenazas cada vez más complejas, transfronterizas y costosas.

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