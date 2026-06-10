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Se acabaron las peleas para que tus hijos duerman: Amazon con Alexa harán ese trabajo por ti

La herramienta Sleep Studio automatiza rutinas de descanso, proporciona meditaciones, reproduce música relajante y lee cuentos infantiles

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Una niña de cabello oscuro rizado duerme en una cama con sábanas blancas, abrazando un oso de peluche; por la ventana, se ven luces de ciudad y lluvia
Esta nueva función de Amazon automatiza rutinas para favorecer el descanso de los niños. (Amazon)

Si eres un padre o tutor que lucha cada noche con rutinas de sueño para que sus niños duerman, debes saber que Amazon lanzó Sleep Studio, una nueva función que convierte los dispositivos Echo y Echo Kids en un sistema de descanso infantil, con cuentos relajantes, meditaciones guiadas y sonidos calmantes de plataformas como Calm, Headspace y Moshi.

La función ya está disponible y se incluye sin costo adicional en la suscripción a Amazon Kids+, que acompaña a todos los dispositivos Echo Kids con una membresía de seis o 12 meses.

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Según datos de la National Sleep Foundation de Estados Unidos, casi la mitad de los niños estadounidenses no alcanza de manera consistente las horas de sueño recomendadas para su edad, un déficit con consecuencias directas en su desarrollo.

(Amazon)
Los papás pueden escoger los cuentos cada noche. (Amazon)

La hora de dormir se convierte, en muchos hogares, en uno de los momentos de mayor fricción del día: niños que no quieren acostarse, despertares nocturnos y padres agotados.

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Cómo funciona la rutina automatizada

Con Sleep Studio, los padres configuran horarios personalizados y arman listas de reproducción desde el Amazon Kids Parent Dashboard, disponible como aplicación o desde la web.

Cuando se acerca la hora de dormir, el dispositivo Echo inicia automáticamente una sesión de 30 minutos de relajación progresiva.

Los niños también pueden activar la función por su cuenta diciéndole a Alexa: “Alexa, pon Sleep Studio”, lo que les otorga autonomía sobre su propia rutina y fomenta hábitos independientes alrededor del descanso.

Esta nueva función se enfoca en automatizar rutinas de descanso. REUTERS/Brendan McDermid
Esta nueva función se enfoca en automatizar rutinas de descanso. REUTERS/Brendan McDermid

Para quienes tengan el Echo Glow, la experiencia suma una experiencia visual: luces de colores que ayudan a los niños a identificar su ventana de sueño.

El catálogo de Sleep Studio integra material de tres plataformas reconocidas en bienestar y salud mental.

Calm, con más de 180 millones de descargas en todo el mundo, aporta meditaciones, nanas, paisajes sonoros e historias para dormir. Fergal Walker, vicepresidente de Alianzas de la compañía, señaló que la colaboración busca “ayudar a aún más niños y familias a construir mejores hábitos de sueño”.

Headspace, por su parte, suma contenido desarrollado por especialistas clínicos. El doctor Jon Kole, director médico de la plataforma y psiquiatra pediatra, indicó que “Sleep Studio le da a los niños un ancla calmante y consistente al final de cada día, y a los padres una preocupación menos”.

Los niños pueden interactuar directamente con Alexa para activar su rutina de descanso. (Amazon)
Los niños pueden interactuar directamente con Alexa para activar su rutina de descanso. (Amazon)

La tercera alianza es con Moshi, la biblioteca de audio ganadora de premios BAFTA creada por Mind Candy, cuyos cuentos y sonidos fueron desarrollados junto a investigadores especializados en sueño infantil.

Disponibilidad y acceso

Sleep Studio funciona en los dispositivos Echo Dot Kids, Echo Pop Kids y cualquier Echo compatible con un perfil de Amazon Kids+ activo.

Cómo Alexa puede ayudarme a dormir mis hijos si no tengo esta función

Una forma de usar Alexa en la hora de dormir es a través de sonidos relajantes. El skill Sleep Sounds disponible de forma gratuita en la tienda de habilidades de Alexa ofrece más de 125 opciones: lluvia, olas del mar, ruido blanco, tormentas y chicharras, entre otras.

Basta con decir “Alexa, abre Sleep Sounds” para activarlo. También es posible crear una lista de reproducción con nanas o música instrumental y pedirle a Alexa que la repita cada noche a la misma hora, lo que refuerza la señal de que el sueño se acerca.

Cada uno de los nuevos modelos se distingue por características técnicas y de diseño dirigidas a diferentes necesidades.
Cada uno de los nuevos modelos se distingue por características técnicas y de diseño dirigidas a diferentes necesidades. (Amazon)

Alexa puede leer cuentos cortos con solo pedirlo: “Alexa, cuéntame un cuento para dormir” activa historias disponibles a través de habilidades de terceros.

Algunos skills, como Short Bedtime Stories, permiten personalizar el relato con el nombre del niño y ofrecer hasta 11 historias distintas. Para quienes tengan cuenta de Audible, la biblioteca se amplía con títulos de audiolibros infantiles que Alexa puede reproducir directamente.

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