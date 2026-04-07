Tecno

Crece el auge de la IA como consejero de salud mental entre jóvenes: 1 de cada 10 lo hace

El 92% de los usuarios que consultan plataformas como ChatGPT consideran útiles sus sugerencias para problemas emocionales

Guardar
El MIT Media Lab revela que quienes usan intensivamente chatbots muestran mayores niveles de aislamiento social y dificultades para relacionarse con personas reales
En los últimos años se ha visto como más personas de diferentes edades, sobre todo los más vulnerables, han comenzado a interactuar con chatbots con mayor regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso creciente de la inteligencia artificial (IA) generativa como fuente de consejo en salud mental alcanza ya a 1 de cada 10 adolescentes y jóvenes adultos en Estados Unidos, lo que representa a aproximadamente 5,4 millones de personas, según concluye un estudio publicado en la revista JAMA Network Open.

Esta tendencia, motivada en parte por la accesibilidad, la inmediatez y la privacidad percibida, plantea nuevos desafíos en un contexto donde la crisis de salud mental juvenil se agrava y una gran parte de este grupo etario carece de acceso profesional al sistema de cuidados.

Los investigadores subrayan que prácticamente la mitad de los adolescentes que experimentan trastornos depresivos graves no reciben atención médica. El estudio aporta que menos del 20% de jóvenes de 12 a 17 años atravesó un episodio depresivo mayor durante el último año, y el 40% de ellos no obtuvo ningún tipo de seguimiento profesional.

Cómo es la relación entre los jóvenes estadounidenses y la inteligencia artificial

Un hombre caucásico de perfil sonríe mientras mira una pantalla de computadora con un chat de IA. Viste una camisa de mezclilla azul y está en un escritorio con una lámpara.
Más de 6 de cada 10 jóvenes utilizan esta tecnología al menos una vez cada mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación destaca que el 65,5% de quienes emplean estas tecnologías lo hace, al menos, cada mes, lo que indica un uso recurrente y consolidado. Además, el 92,7% de los jóvenes que recurrieron a plataformas como ChatGPT, Gemini y My AI considera que los consejos recibidos son “algo útiles” o “muy útiles”.

A partir de una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2025 a una muestra aleatoria representativa, el equipo contactó a 2.125 personas, de las cuales respondieron 1.058.

El cuestionario fue diseñado con un lenguaje accesible para adolescentes desde los 12 años, e incluyó casos específicos de herramientas de IA generativa. El objetivo era identificar si, en momentos de tristeza, enfado o ansiedad, los adolescentes recurren a chatbots para pedir consejo o apoyo emocional.

Por qué más jóvenes conversan con la IA sobre su salud mental

Pantalla de una laptop mostrando la interfaz de un chatbot impulsado por Inteligencia Artificial, con líneas de código destacadas. La imagen refleja el impacto de la IA en la evolución tecnológica, simbolizando los avances en programación, robótica y asistencia digital en el campo científico y tecnológico. (Imagen ilustrativa Infobae)
La preferencia por chatbots de inteligencia artificial para tratar temas de salud mental se deriva de factores como la inmediatez, bajo costo y percepción de confidencialidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los autores interpretan que esta alta tasa de consulta a tecnologías de IA se explica, en buena medida, por las ventajas logísticas, económicas e incluso culturales que perciben los usuarios adolescentes y jóvenes.

El bajo coste, la inmediatez de la respuesta y la sensación de confidencialidad son factores decisivos para una población que, en muchos casos, no tiene acceso sencillo a servicios tradicionales de salud mental.

Pese a la percepción positiva, la investigación advierte que estos datos no permiten establecer la eficacia clínica del fenómeno: la evaluación recoge la opinión subjetiva de los jóvenes, no el impacto objetivo de los consejos en el bienestar psicológico a largo plazo.

El MIT Media Lab revela que quienes usan intensivamente chatbots muestran mayores niveles de aislamiento social y dificultades para relacionarse con personas reales
El uso frecuente y subjetivamente útil de chatbots en salud mental no garantiza mejoras clínicas, según advierte el informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayan que la “utilidad percibida” no equivale a resultados clínicos comprobados, así que existe el riesgo de que estos jóvenes crean mejorar, mientras sus problemas de fondo permanecen sin abordar.

Qué riesgos ve la investigación del uso de la IA por parte de los jóvenes

El estudio llama la atención sobre la ausencia de mecanismos de supervisión clínica y estipulación de estándares de seguridad, para los contenidos generados por IA en el ámbito de la salud mental.

La investigación advierte que, a día de hoy, no existen puntos de referencia estandarizados que permitan evaluar si el consejo emitido por un chatbot es correcto o médicamente seguro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La falta de estándares clínicos y mecanismos de supervisión en los consejos de salud mental emitidos por IA genera peligros para los jóvenes usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta falta de control es muy problemática para los usuarios con cuadros intensivos o en situaciones de crisis, porque la IA no dispone de capacidad para sustituir una intervención profesional urgente y especializada.

Asimismo, otro aspecto señalado por el estudio es la opacidad, sobre todo en lo relativo a los datos de entrenamiento utilizados por los modelos de lenguaje.

Los autores remarcan la dificultad para conocer en detalle con qué información han sido “educados” estos sistemas, lo que puede dar lugar a respuestas sesgadas o inexactas, sobre todo delicadas tratándose de un público joven y vulnerable.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialJóvenesSalud mentalConsejoChatGPTTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

La última actualización garantiza a los padres una supervisión efectiva en un espacio digital adaptado a las necesidades individuales de cada menor

Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

Desempleo por la IA: experto cree que es un mito de ‘marketing’ el fin del trabajo humano

Un científico de la Universidad de Nueva York analiza el auge de despidos en grandes tecnológicas como Meta

Desempleo por la IA: experto cree que es un mito de ‘marketing’ el fin del trabajo humano

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

La intrusión facilita estafas, puede afectar la reputación y permite el uso de técnicas de ingeniería social para obtener contraseñas bancarias o engañar a contactos

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

El ataque aprovechaba fallos antiguos de Android para tomar el control total del dispositivo

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio

Con frases icónicas y una actitud inquebrantable, el científico británico enseñó que el éxito surge de avanzar en pequeños pasos

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio
DEPORTES
Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Las razones del “renacimiento” del Alpine que maneja Franco Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

La revelación sobre el futuro de Enzo Fernández después del Mundial que causó furor en Europa

Barracas Central recibirá a Vasco da Gama y Tigre jugará ante Alianza Atlético en Perú en su estreno por la Copa Sudamericana

River Plate tendría en la mira a otro campeón del mundo con la selección argentina para el próximo mercado de pases

TELESHOW
Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

José Chatruc habló de Sabrina Rojas luego del viaje a Punta del Este: “Somos amigos que nos besamos”

Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca quedó afuera de Gran Hermano por la fuerte caída: “No continuará”

El alocado festejo de Mavinga por la eliminación de Cinzia de Gran Hermano: “Fue como ganar el mundial”

Marley dio detalles de su futuro en la televisión y contó cuál es el formato que le gustaría hacer

INFOBAE AMÉRICA

China y Rusia vetaron en la ONU la resolución para el desbloqueo del estrecho de Ormuz

China y Rusia vetaron en la ONU la resolución para el desbloqueo del estrecho de Ormuz

Candidatos presidenciales de Perú ofrecen replicar el modelo de seguridad de Bukele

Retiran 4 bebidas de tiendas por error en el etiquetado que eleva el riesgo de reacciones graves

El gobierno de Estados Unidos aclaró que los ataques en la isla Kharg apuntaron a bases militares, no al petróleo

El lado desconocido de Erling Haaland, el goleador noruego del Manchester City: “Los libros permiten soñar en grande”