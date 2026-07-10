El descargo de Vinícius Júnior tras la prematura eliminación de Brasil del Mundial: “Otra vez pensando en qué escribir”

Vinicius Jr se expresó en redes sociales tras la tempranera eliminación de Brasil del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

Cinco días después de la eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, Vinícius Júnior utilizó su cuenta de Instagram para publicar una reflexión personal, acompañada por una imagen en blanco y negro en la que aparece acostado sobre el césped tras la derrota ante Noruega.

El futbolista del Real Madrid eligió abrir su texto con una frase que resume el peso de la situación: “Casi cuatro años después y otra vez pensando en qué escribir tras una frustración en un Mundial”.

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Remarcó que, tras el golpe, necesitó un tiempo para procesar lo ocurrido antes de compartir sus sensaciones: “Vi a tantas personas de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar”.

El mensaje del delantero en sus redes sociales

A lo largo del mensaje, el futbolista hizo referencia al significado que tiene jugar para su país: “Vestir la camiseta de la Selección es el mayor orgullo de mi vida, y salir de un Mundial en octavos es un sentimiento difícil de explicar”.

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A la vez, reconoció el esfuerzo realizado para estar en óptimas condiciones en el certamen: “Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes, por mi familia”.

Pero ello no bastó y el propio jugador describió la eliminación como una decepción profunda: “La sensación de frustración es absurda. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más y no lo conseguimos”.

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En ese sentido, asumió la responsabilidad y dejó un mensaje para los hinchas: “Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo”.

El enojo del futbolista del Real Madrid tras la derrota ante Noruega (REUTERS/Dylan Martínez)

Vini fue uno de los protagonistas más destacados de la Canarinha durante el torneo, donde marcó cuatro goles y aportó una asistencia, aunque en el duelo contra los noruegos quedó en medio de una controversia: por qué no fue él quien pateó el penal que pudo haber cambiado el rumbo del partido. La jugada se dio al minuto 13 y el arquero Örjan Nyland se erigió en figura al atajarle el disparo a Bruno Guimarães sobre su palo izquierdo.

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Una vez consumada la eliminación -una de las más tempraneras en la historia de la selección pentacampeona- el delantero fue uno de los primeros en plantarse frente a los micrófonos y aclarar que la decisión no fue improvisada ni tomada en el calor del momento.

“El penal se decide antes del partido”, afirmó en zona mixta, y explicó que el entrenador Carlo Ancelotti optó por Guimarães porque el mediocampista había mostrado precisión en las ejecuciones en los entrenamientos previos al encuentro.

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Vinícius también fue directo sobre su postura personal: “Nunca huyo de la responsabilidad”. Y aclaró que tampoco esta vez rehuyó de la posibilidad de patear. La elección fue del cuerpo técnico, no una renuncia suya.

Vini consolando a Neymar, quien anunció su retiro de la selección brasileña (Reuters/James Lang)

Antes de retirarse del estadio de New Jersey, habló del futuro. Lejos de esquivar el tema, fue claro sobre lo que viene: cuatro años de trabajo para volver a estar en condiciones de pelear por el título. “Hay que entrenar cuatro años otra vez y hacerlo para merecer estar aquí nuevamente”, afirmó.

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También puso el foco en la renovación generacional, al señalar que los jugadores más jóvenes tendrán más oportunidades para evolucionar y aportar a la selección. Y sobre su propio rol, no dejó lugar a ambigüedades: “No voy a renunciar a intentar poner a Brasil en la cima otra vez”, cerró.

Concluida la participación de la Verdeamarela, el atacante brasileño se tomó unos días de descanso antes de reincorporarse a la pretemporada con el Real Madrid.

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