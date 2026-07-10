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Los mejores memes de Erling Haaland: Majin Buu, Dónde están las rubias, Vinicius Jr. y otros momentos

El jugador de la selección noruega tiene más de 60 millones de seguidores en Instagram y suele comentar los memes que hacen sobre él

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El video presenta recortes del futbolista Erling Haaland integrados en objetos y escenarios cotidianos. Una mano manipula las figuras de Haaland, colocándolas junto a un ascensor, usando su rostro en un trapeador, o su imagen en pose de meditación en un ambientador de coche. También se observa un recorte de Haaland pateando un balón cerca de una bicicleta y otro debajo de un perchero. Este contenido es un truco de redes sociales que recrea memes del deportista. (Instagram: rudy_willingham / mancity)

Los memes de Erling Haaland inundaron las redes sociales durante el Mundial 2026 y convirtieron al delantero noruego en uno de los personajes más comentados del torneo, tanto dentro como fuera del campo.

La ola viral arrancó con una comparación que los internautas no tardaron en detectar: el físico de Haaland con su cara redondeada, su complexión imponente y su característica coleta rubia, recuerda a Majin Buu, el villano de Dragon Ball Z.

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La cuenta Hidden NY publicó una recopilación de los mejores memes con ambos personajes, y la publicación se disparó. Lo que nadie anticipó fue que el propio Haaland respondiera en la sección de comentarios: “Quiero decir, no estoy en desacuerdo”.

(Instagram: hidden.ny)
Haaland ha reaccionado a varios memes hechos por fanáticos. (Instagram: hidden.ny)

El comentario acumuló más de 119 mil me gusta y cerca de 873 mil respuestas, y confirmó lo que sus 60,6 millones de seguidores en Instagram ya sospechaban: el delantero sigue de cerca lo que se dice de él en internet.

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El meme que nació en 2021 y se popularizó en el Mundial

La comparación con Majin Buu no es nueva. El primer registro conocido data del 9 de enero de 2021, cuando un usuario de X publicó una ilustración de Haaland como Super Buu mientras jugaba para el Borussia Dortmund.

Durante los años siguientes, el meme reaparecía cada vez que el noruego anotaba un hat-trick o protagonizaba una celebración llamativa.

El Mundial 2026 lo llevó a otra dimensión: fan art, ediciones con inteligencia artificial, fotos comparativas y videos cortos inundaron X, Instagram y TikTok en cuestión de días.

Haaland llegó a cuartos siendo uno de los más goleadores del Mundial 2026. Crédito obligatorio: Vincent Carchietta-Imagn Images
Haaland llegó a cuartos siendo uno de los más goleadores del Mundial 2026. Crédito obligatorio: Vincent Carchietta-Imagn Images

Otro meme que acumuló millones de reproducciones mostraba a Haaland sentado en un restaurante, comiendo, y asustándose al ver su propio reflejo en un espejo.

De Vinicius a los fanáticos chinos: el alcance global del fenómeno

La viralidad de Haaland no se limitó a un solo meme ni a una sola región. Antes del partido de octavos de final entre Noruega y Brasil, circuló una edición fan de una escena de la película White Chicks (2004) en la que los rostros de Terry Crews y Marlon Wayans fueron reemplazados por los de Vinicius Jr. y Haaland.

El video llegó a 4,5 millones de reproducciones y el propio delantero le escribió a Vinicius en redes: “Hahahahahahaahaha @vinijr we need to recreate this (necesitamos recrearlo)” . El brasileño respondió con una carcajada.

(Instagram: hidden.ny)
Haaland es comparado con Majin Bu por su apariencia física. (Instagram: hidden.ny)

Siete goles y un personaje de culto

El rendimiento deportivo alimentó la leyenda digital. Haaland llegó a cuartos de final del Mundial 2026 con siete goles en 416 minutos, la misma cifra que Lionel Messi —quien los anotó en 434 minutos— y uno menos en asistencias que Kylian Mbappé, líder de la tabla con siete goles y dos asistencias en 482 minutos.

La combinación de números descomunales y presencia en redes consolidó al noruego como el jugador más comentado del torneo: un goleador que también sabe reírse de sí mismo.

Qué otros futbolistas se popularizaron por el Mundial 2026

Mbappé es el otro gran protagonista de los memes futboleros del torneo: los internautas lo comparan frecuentemente con Donatello, el personaje deTeenage Mutant Ninja Turtles.

Del jugador Kylian Mbappé también circulan memes en internet. Reuters/David Butler Ii
Del jugador Kylian Mbappé también circulan memes en internet. Reuters/David Butler Ii

Vinicius Jr. Protagonizó memes junto a Haaland antes del partido Brasil-Noruega (el edit de White Chicks), y el propio Haaland lo etiquetó públicamente en redes. Hay material para un ángulo de “la rivalidad más divertida del torneo”.

Por otra parte, Vozinha, el arquero de Cabo Verde se popularizó por su actuación en el Mundial y ya tiene más de 28 de seguidores solo en la red social Instagram.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ambos aparecen mencionados en el contexto de ediciones con IA al estilo K-pop, pero como figuras ya establecidas, no como revelaciones del torneo.

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