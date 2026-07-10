Honduras

Presidente del legislativo en Honduras confirma ofertas de compra para el avión presidencial

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el proceso para vender el avión presidencial ya está en marcha y que existen ofertas para adquirir la aeronave.

Guardar
Google icon
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano aseguró que el proceso de subasta del avión presidencial ya cuenta con ofertas. (FOTO: Infobae)
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano aseguró que el proceso de subasta del avión presidencial ya cuenta con ofertas. (FOTO: Infobae)

El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, afirmó que el Gobierno de Honduras avanza con el proceso de subasta del avión presidencial y aseguró que ya existen ofertas sobre la mesa para concretar la venta de la aeronave.

Según Zambrano, la administración del presidente Nasry Asfura está dando cumplimiento a una de sus promesas realizadas antes de llegar al poder, relacionada con la venta del avión utilizado por gobiernos anteriores.

El titular del Legislativo destacó que la decisión fue impulsada desde los primeros días de la actual administración y señaló que el proceso se desarrolla antes de cumplirse seis meses de gobierno.

PUBLICIDAD

“En su primer acto como presidente solicitó al Congreso Nacional autorizar la venta del avión. Antes de cumplir seis meses de gobierno, ya tiene lista la subasta y hay ofertas sobre la mesa”, expresó Zambrano.

Proceso de venta del avión presidencial

El presidente del Congreso indicó que la subasta de la aeronave ya se encuentra preparada y forma parte de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para desprenderse de este activo estatal.

La venta del avión presidencial ha sido un tema de debate durante los últimos años en Honduras, debido a los cuestionamientos sobre los costos relacionados con su mantenimiento y utilización.

Autoridades aseguran que buscan concretar la venta del avión presidencial hondureño. (FOTO: La Prensa)
Autoridades aseguran que buscan concretar la venta del avión presidencial hondureño. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades han señalado que buscan concretar un proceso transparente para recibir propuestas y avanzar con la venta.

Según funcionarios del Gobierno, la intención es evitar que la aeronave continúe representando gastos para el Estado.

Zambrano cuestiona administración anterior

Durante sus declaraciones, Zambrano también cuestionó al partido Libertad y Refundación (Libre), señalando que anteriormente se había prometido la venta del avión, pero no se concretó.

PUBLICIDAD

“Libre lo prometió una y otra vez durante años. Sin embargo, una vez en el poder, la tentación de disfrutar de las mieles del avión fue más fuerte que su compromiso con el pueblo”, manifestó.

El presidente del Congreso afirmó que la venta de la aeronave avanza durante los primeros meses de gobierno. (FOTO: Chekia Unitec)
El presidente del Congreso afirmó que la venta de la aeronave avanza durante los primeros meses de gobierno. (FOTO: Chekia Unitec)

El presidente del Congreso aseguró que durante la administración anterior la aeronave continuó siendo utilizada pese a los compromisos realizados.

Además, señaló que la actual administración busca marcar una diferencia mediante el cumplimiento de sus ofrecimientos.

Venta genera debate político

La posible venta del avión presidencial ha generado distintas opiniones entre sectores políticos y ciudadanos.

Para algunos sectores, la medida representa una reducción de gastos y una decisión simbólica sobre el manejo de los recursos públicos.

Otros señalan que el proceso debe realizarse garantizando transparencia, claridad en las ofertas recibidas y un precio adecuado para los intereses del Estado.

La aeronave ha sido tema de debate político durante los últimos años en Honduras. (FOTO: La Prensa)
La aeronave ha sido tema de debate político durante los últimos años en Honduras. (FOTO: La Prensa)

Zambrano sostuvo que avanzar con la subasta demuestra la voluntad del Gobierno de cumplir los compromisos asumidos con la población.

El titular del Congreso afirmó que la diferencia entre administraciones se refleja en la ejecución de las decisiones anunciadas.

“Esa es la diferencia entre un gobierno que cumple sus promesas y otros que usaron al pueblo hondureño solamente para llegar al poder y luego los olvidaron”, expresó.

Las autoridades esperan continuar con las siguientes etapas del proceso hasta definir el futuro de la aeronave presidencial.

Temas Relacionados

Gobierno de HondurasCongreso NacionalTomás Zambrano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El contrato del seleccionador venció el 30 de junio y la Federación evalúa su continuidad junto con otros candidatos. El entrenador que sea contratado podrá ser ratificado o sustituido por la nueva dirigencia que se elegirá en diciembre.

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

En una carrera contra el reloj legislativo, el Gobierno dominicano propuso este viernes una profunda revisión a 18 artículos de la Ley núm. 74-25 que instituye el nuevo Código Penal

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo

El organismo prevé que, con un Brent en USD 86 por barril, la balanza externa de Nicaragua caerá 1.69 puntos del PIB y la de Honduras 1.67, con efectos adicionales sobre los precios

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

La cartera puso en vigor el Acuerdo 295-2026/SG, que ordena seis etapas con plazos cerrados para productores y distribuidoras, antes de la venta prevista para el 21 de agosto de 2026

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

La nueva circunscripción en el exterior quedó incorporada en la Constitución y en normas complementarias, pero el diseño de sus reglas de funcionamiento sigue sin definirse y se aparta de prácticas comparables internacionales, según informe de Acción Ciudadana.

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

TECNO

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Si tu celular va lento, se descarga rápido y consume muchos datos, tienes una amenaza en el bolsillo

La IA crece en América Latina al doble que en el mundo rico, pero la automatización real va a la mitad

A dónde llevar computadores, celulares o electrodomésticos viejos para reciclarlos

Los mejores memes de Erling Haaland: Majin Buu, Dónde están las rubias, Vinicius Jr. y otros momentos

ENTRETENIMIENTO

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

MUNDO

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sancionó a personas y entidades que gestionan los activos del líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei

Zelensky consideró que Ucrania tiene una “ventana de oportunidad” luego de los nuevos ataques contra Rusia

El gobierno de Siria responsabilizó al Estado Islámico por los atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron

Reino Unido: detuvieron a un hombre por el asesinato de la ex ministra Ann Widdecombe