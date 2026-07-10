Presidente del legislativo en Honduras confirma ofertas de compra para el avión presidencial

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano aseguró que el proceso de subasta del avión presidencial ya cuenta con ofertas. (FOTO: Infobae)

El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, afirmó que el Gobierno de Honduras avanza con el proceso de subasta del avión presidencial y aseguró que ya existen ofertas sobre la mesa para concretar la venta de la aeronave.

Según Zambrano, la administración del presidente Nasry Asfura está dando cumplimiento a una de sus promesas realizadas antes de llegar al poder, relacionada con la venta del avión utilizado por gobiernos anteriores.

El titular del Legislativo destacó que la decisión fue impulsada desde los primeros días de la actual administración y señaló que el proceso se desarrolla antes de cumplirse seis meses de gobierno.

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“En su primer acto como presidente solicitó al Congreso Nacional autorizar la venta del avión. Antes de cumplir seis meses de gobierno, ya tiene lista la subasta y hay ofertas sobre la mesa”, expresó Zambrano.

Proceso de venta del avión presidencial

El presidente del Congreso indicó que la subasta de la aeronave ya se encuentra preparada y forma parte de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para desprenderse de este activo estatal.

La venta del avión presidencial ha sido un tema de debate durante los últimos años en Honduras, debido a los cuestionamientos sobre los costos relacionados con su mantenimiento y utilización.

Autoridades aseguran que buscan concretar la venta del avión presidencial hondureño. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades han señalado que buscan concretar un proceso transparente para recibir propuestas y avanzar con la venta.

Según funcionarios del Gobierno, la intención es evitar que la aeronave continúe representando gastos para el Estado.

Zambrano cuestiona administración anterior

Durante sus declaraciones, Zambrano también cuestionó al partido Libertad y Refundación (Libre), señalando que anteriormente se había prometido la venta del avión, pero no se concretó.

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“Libre lo prometió una y otra vez durante años. Sin embargo, una vez en el poder, la tentación de disfrutar de las mieles del avión fue más fuerte que su compromiso con el pueblo”, manifestó.

El presidente del Congreso afirmó que la venta de la aeronave avanza durante los primeros meses de gobierno. (FOTO: Chekia Unitec)

El presidente del Congreso aseguró que durante la administración anterior la aeronave continuó siendo utilizada pese a los compromisos realizados.

Además, señaló que la actual administración busca marcar una diferencia mediante el cumplimiento de sus ofrecimientos.

Venta genera debate político

La posible venta del avión presidencial ha generado distintas opiniones entre sectores políticos y ciudadanos.

Para algunos sectores, la medida representa una reducción de gastos y una decisión simbólica sobre el manejo de los recursos públicos.

Otros señalan que el proceso debe realizarse garantizando transparencia, claridad en las ofertas recibidas y un precio adecuado para los intereses del Estado.

La aeronave ha sido tema de debate político durante los últimos años en Honduras. (FOTO: La Prensa)

Zambrano sostuvo que avanzar con la subasta demuestra la voluntad del Gobierno de cumplir los compromisos asumidos con la población.

El titular del Congreso afirmó que la diferencia entre administraciones se refleja en la ejecución de las decisiones anunciadas.

“Esa es la diferencia entre un gobierno que cumple sus promesas y otros que usaron al pueblo hondureño solamente para llegar al poder y luego los olvidaron”, expresó.

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Las autoridades esperan continuar con las siguientes etapas del proceso hasta definir el futuro de la aeronave presidencial.