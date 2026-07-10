Guatemala

La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

El encuentro convoca a bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales para analizar perspectivas globales, choques externos y oportunidades de atraer capitales, con debates técnicos que continuarán durante dos días

Guardar
Google icon
Sala de conferencias con mesa grande en forma de U, personas sentadas, pantallas con logos, laptops, agua y micrófonos en la mesa
Guatemala abrió la XVIII reunión del CAPTAC-DR para coordinar una agenda de estabilidad económica regional con bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales. (Banco de Guatemala)

Guatemala abrió la XVIII reunión del CAPTAC-DR para coordinar con bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales una agenda orientada a la estabilidad económica regional, en un escenario de incertidumbre global y con debates sobre inversión, innovación institucional y estadísticas macroeconómicas que continuarán durante dos días.

La agenda incluye el análisis de perspectivas macroeconómicas globales, posibles choques externos, innovación tecnológica en los bancos centrales, fortalecimiento institucional y oportunidades para atraer inversión extranjera directa.

La segunda jornada comenzó este viernes con una sesión sobre panorama e innovaciones en estadísticas macroeconómicas y con una revisión de los nuevos manuales del Sistema de Cuentas Nacionales.

PUBLICIDAD

Según información del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, el encuentro se realiza junto con el Consejo Monetario Centroamericano y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

La cita reúne a presidentes de bancos centrales, ministros de finanzas y hacienda, representantes del Fondo Monetario Internacional y socios para el desarrollo.

La ceremonia inaugural fue presidida por Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también ejerce como presidente del Consejo Monetario Centroamericano y del Comité de Dirección del CAPTAC-DR. Lo acompañaron Jonathan Menkos ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Magín Díaz ministro de Hacienda y Economía de República Dominicana y presidente pro tempore del COSEFIN, y Ari Aisen director del CAPTAC-DR.

PUBLICIDAD

Grupo de personas sentadas en una larga mesa con micrófonos y vasos de agua. Hombres con traje y una mujer con chaqueta roja. Al fondo, personas de pie y dos puertas de madera
Guatemala abrió la XVIII reunión del CAPTAC-DR para coordinar una agenda de estabilidad económica regional con bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales. (Banco de Guatemala)

Guatemala planteó cuatro ejes para coordinar la respuesta económica regional

Durante la apertura, Menkos sostuvo que el objetivo del diálogo es fortalecer la articulación regional para diseñar e implementar mejores políticas macroeconómicas y financieras con apoyo de asistencia técnica y capacitación internacional. En ese marco, afirmó: “Centroamérica, República Dominicana y Panamá no pueden ser espectadores en la economía global”.

El ministro agregó: “Tenemos ya un peso que vale la pena trabajar en conjunto y, por supuesto, desde el Gobierno de Guatemala estamos claros que podemos caminar bien si caminamos en sintonía”. También agradeció, en nombre del gobierno y del presidente Bernardo Arévalo, la participación de las delegaciones y su compromiso con la integración regional.

Menkos propuso cuatro líneas de trabajo: una estrategia conjunta para fortalecer producción, exportaciones e inserción en cadenas globales de valor; un pacto regional para reforzar la resiliencia fiscal y asegurar financiamiento sostenible; una agenda de inclusión y conectividad física, digital y financiera; y una posición coordinada para representar los intereses de la región en foros internacionales.

Personas en una sala de conferencias. Pantalla grande exhibe gráficos sobre comercio global, importaciones, exportaciones y logos institucionales de Centroamérica
Asistentes a una conferencia en Guatemala observan una presentación sobre la reorientación del comercio global, con gráficos que muestran datos de importaciones de Estados Unidos y exportaciones de China. (Banco de Guatemala)

El CAPTAC-DR opera desde Guatemala desde 2009 y revisa capacidades técnicas

González Ricci destacó que Guatemala alberga la sede del Centro desde 2009 y subrayó el papel del CAPTAC-DR en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de bancos centrales, ministerios de hacienda y superintendencias de bancos. Indicó además que la asistencia técnica y la coordinación promovidas por el Centro siguen siendo herramientas centrales para responder a los desafíos de las instituciones económicas y financieras.

El titular de la Junta Monetaria también presentó avances alcanzados por el CAPTAC-DR durante el año fiscal 2026 y reconoció el aporte de expertos residentes y externos. Añadió que la coordinación con distintas áreas del Fondo Monetario Internacional permitió ampliar el alcance de la asistencia técnica y consolidar una agenda de trabajo con mayor capacidad de respuesta ante los retos económicos regionales.

En la reunión, Luis Cubeddu director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI presentó un análisis sobre perspectivas macroeconómicas globales y choques externos que podrían incidir en la región.

Su exposición puso el foco en la necesidad de contar con instituciones sólidas, análisis macroeconómicos oportunos y cooperación estrecha entre los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Aisen, por su parte, sostuvo que el fortalecimiento institucional requiere programas de desarrollo de capacidades alineados con las prioridades de los países miembros. Explicó que esa tarea apunta a mejorar la formulación de políticas económicas, la gestión institucional y la resiliencia de las economías de la región.

La agenda incluyó una sesión sobre grado de inversión y otra sobre nuevas estadísticas

Como parte del programa, autoridades del Consejo Monetario Centroamericano, del COSEFIN y del CAPTAC-DR participaron en una sesión conjunta sobre perspectivas y experiencias vinculadas con el grado de inversión. El intercambio buscó identificar prácticas y lecciones que puedan contribuir al fortalecimiento de las políticas económicas e institucionales.

En esa sesión intervinieron Óscar Valencia, asesor económico regional del Banco Interamericano de Desarrollo, y Siobhan Morden, directora general de Santander Investment Securities. Ambos expusieron condiciones que han permitido a distintos países alcanzar y mantener ese reconocimiento.

La segunda jornada sumó un bloque técnico sobre producción de información económica regional. Allí se analizaron avances, desafíos y perspectivas para fortalecer las estadísticas macroeconómicas, junto con el impacto de las actualizaciones derivadas de los nuevos manuales del Sistema de Cuentas Nacionales sobre la comparabilidad y la calidad de los datos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCAPTC-DRMinisterio de Finanzas Públicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

La cartera puso en vigor el Acuerdo 295-2026/SG, que ordena seis etapas con plazos cerrados para productores y distribuidoras, antes de la venta prevista para el 21 de agosto de 2026

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

La nueva circunscripción en el exterior quedó incorporada en la Constitución y en normas complementarias, pero el diseño de sus reglas de funcionamiento sigue sin definirse y se aparta de prácticas comparables internacionales, según informe de Acción Ciudadana.

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

Guatemala prevé la llegada de al menos 80 mayoristas internacionales a la Centroamérica Travel Market 2026

La decimoquinta edición de la feria turística regional se realizará en la Ciudad de Guatemala, en el Centro de Convenciones del Tikal Futura Hotel, con una agenda enfocada en negocios y promoción internacional

Guatemala prevé la llegada de al menos 80 mayoristas internacionales a la Centroamérica Travel Market 2026

Más de 132 mil pasajeros hicieron una parada en Panamá para convertir una escala en vacaciones

El crecimiento del programa Stopover refuerza la estrategia de Copa Airlines, ATP y PROMTUR para atraer más visitantes y aumentar el impacto económico del turismo.

Más de 132 mil pasajeros hicieron una parada en Panamá para convertir una escala en vacaciones

Gobierno de Honduras prevé concluir en agosto la liquidación de siete instituciones creadas en la administración anterior

La Comisión Liquidadora informó que el cierre operativo de las entidades finalizará en agosto, mientras que el proceso administrativo quedará en manos de la Secretaría de Finanzas durante septiembre.

Gobierno de Honduras prevé concluir en agosto la liquidación de siete instituciones creadas en la administración anterior

TECNO

La teoría del “bosque oscuro” y el fin de la conversación pública en Internet

La teoría del “bosque oscuro” y el fin de la conversación pública en Internet

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Ahora si adiós a las secretarias: ChatGPT Work hace hojas de cálculo, analiza datos y crea aplicaciones

Si WhatsApp te muestra este aviso, debes actuar de inmediato para evitar que deje de funcionar

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

ENTRETENIMIENTO

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

Por qué Heated Rivalry quedó afuera de los Emmy 2026 pese a su gran popularidad

MUNDO

De evacuaciones a zonas de exclusión: así fue el operativo de emergencia por las 6 esferas halladas en una playa australiana

De evacuaciones a zonas de exclusión: así fue el operativo de emergencia por las 6 esferas halladas en una playa australiana

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Conmoción en el Reino Unido: asesinaron en su casa a la ex ministra Ann Widdecombe y buscan al autor del crimen

El régimen chino busca controlar la sucesión del Dalai Lama y desafía al exilio tibetano

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia