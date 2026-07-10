La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

Guatemala abrió la XVIII reunión del CAPTAC-DR para coordinar una agenda de estabilidad económica regional con bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales. (Banco de Guatemala)

Guatemala abrió la XVIII reunión del CAPTAC-DR para coordinar con bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales una agenda orientada a la estabilidad económica regional, en un escenario de incertidumbre global y con debates sobre inversión, innovación institucional y estadísticas macroeconómicas que continuarán durante dos días.

La agenda incluye el análisis de perspectivas macroeconómicas globales, posibles choques externos, innovación tecnológica en los bancos centrales, fortalecimiento institucional y oportunidades para atraer inversión extranjera directa.

La segunda jornada comenzó este viernes con una sesión sobre panorama e innovaciones en estadísticas macroeconómicas y con una revisión de los nuevos manuales del Sistema de Cuentas Nacionales.

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Según información del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, el encuentro se realiza junto con el Consejo Monetario Centroamericano y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

La cita reúne a presidentes de bancos centrales, ministros de finanzas y hacienda, representantes del Fondo Monetario Internacional y socios para el desarrollo.

La ceremonia inaugural fue presidida por Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también ejerce como presidente del Consejo Monetario Centroamericano y del Comité de Dirección del CAPTAC-DR. Lo acompañaron Jonathan Menkos ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Magín Díaz ministro de Hacienda y Economía de República Dominicana y presidente pro tempore del COSEFIN, y Ari Aisen director del CAPTAC-DR.

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Guatemala abrió la XVIII reunión del CAPTAC-DR para coordinar una agenda de estabilidad económica regional con bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales. (Banco de Guatemala)

Guatemala planteó cuatro ejes para coordinar la respuesta económica regional

Durante la apertura, Menkos sostuvo que el objetivo del diálogo es fortalecer la articulación regional para diseñar e implementar mejores políticas macroeconómicas y financieras con apoyo de asistencia técnica y capacitación internacional. En ese marco, afirmó: “Centroamérica, República Dominicana y Panamá no pueden ser espectadores en la economía global”.

El ministro agregó: “Tenemos ya un peso que vale la pena trabajar en conjunto y, por supuesto, desde el Gobierno de Guatemala estamos claros que podemos caminar bien si caminamos en sintonía”. También agradeció, en nombre del gobierno y del presidente Bernardo Arévalo, la participación de las delegaciones y su compromiso con la integración regional.

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Menkos propuso cuatro líneas de trabajo: una estrategia conjunta para fortalecer producción, exportaciones e inserción en cadenas globales de valor; un pacto regional para reforzar la resiliencia fiscal y asegurar financiamiento sostenible; una agenda de inclusión y conectividad física, digital y financiera; y una posición coordinada para representar los intereses de la región en foros internacionales.

Asistentes a una conferencia en Guatemala observan una presentación sobre la reorientación del comercio global, con gráficos que muestran datos de importaciones de Estados Unidos y exportaciones de China. (Banco de Guatemala)

El CAPTAC-DR opera desde Guatemala desde 2009 y revisa capacidades técnicas

González Ricci destacó que Guatemala alberga la sede del Centro desde 2009 y subrayó el papel del CAPTAC-DR en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de bancos centrales, ministerios de hacienda y superintendencias de bancos. Indicó además que la asistencia técnica y la coordinación promovidas por el Centro siguen siendo herramientas centrales para responder a los desafíos de las instituciones económicas y financieras.

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El titular de la Junta Monetaria también presentó avances alcanzados por el CAPTAC-DR durante el año fiscal 2026 y reconoció el aporte de expertos residentes y externos. Añadió que la coordinación con distintas áreas del Fondo Monetario Internacional permitió ampliar el alcance de la asistencia técnica y consolidar una agenda de trabajo con mayor capacidad de respuesta ante los retos económicos regionales.

En la reunión, Luis Cubeddu director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI presentó un análisis sobre perspectivas macroeconómicas globales y choques externos que podrían incidir en la región.

Su exposición puso el foco en la necesidad de contar con instituciones sólidas, análisis macroeconómicos oportunos y cooperación estrecha entre los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

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Aisen, por su parte, sostuvo que el fortalecimiento institucional requiere programas de desarrollo de capacidades alineados con las prioridades de los países miembros. Explicó que esa tarea apunta a mejorar la formulación de políticas económicas, la gestión institucional y la resiliencia de las economías de la región.

La agenda incluyó una sesión sobre grado de inversión y otra sobre nuevas estadísticas

Como parte del programa, autoridades del Consejo Monetario Centroamericano, del COSEFIN y del CAPTAC-DR participaron en una sesión conjunta sobre perspectivas y experiencias vinculadas con el grado de inversión. El intercambio buscó identificar prácticas y lecciones que puedan contribuir al fortalecimiento de las políticas económicas e institucionales.

En esa sesión intervinieron Óscar Valencia, asesor económico regional del Banco Interamericano de Desarrollo, y Siobhan Morden, directora general de Santander Investment Securities. Ambos expusieron condiciones que han permitido a distintos países alcanzar y mantener ese reconocimiento.

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La segunda jornada sumó un bloque técnico sobre producción de información económica regional. Allí se analizaron avances, desafíos y perspectivas para fortalecer las estadísticas macroeconómicas, junto con el impacto de las actualizaciones derivadas de los nuevos manuales del Sistema de Cuentas Nacionales sobre la comparabilidad y la calidad de los datos.